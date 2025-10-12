Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Quảng Ninh triệt phá đường dây tiêu thụ bóng, vợt thể thao giả mạo nhãn hiệu lớn

Hoàng Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ dấu vết nhóm Zalo khả nghi, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Quảng Ninh đã bóc gỡ một đường dây tiêu thụ quy mô lớn hàng nghìn quả bóng đá, bóng chuyền, vợt thể thao giả các nhãn hiệu trong nước và thế giới, đồng thời khởi tố 8 bị can.

Ngày 12/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh vừa triệt phá đường dây buôn lậu bóng, vợt thể thao giả mạo các nhãn hiệu lớn, đồng thời khởi tố 8 bị can.

2.jpg
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra kho hàng tại Móng Cái.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ba đối tượng người Trung Quốc đã mua hàng giả từ Đông Hưng (Trung Quốc) vận chuyển về Móng Cái (Việt Nam), cất giấu trong các ki-ốt do chúng thuê tại Trung tâm thương mại Móng Cái Plaza và chợ 2 Móng Cái để tiêu thụ.

Vương Vân Tường và Vương Tử Huân (người Trung Quốc) thuê Trần Thị Trang (người Việt Nam), còn Lưu Đào (người Trung Quốc) thuê Trần Thị Thủy (người Việt Nam), trả công hằng tháng để hỗ trợ việc bán hàng tại Việt Nam. Trần Thị Thủy lập và điều hành nhóm Zalo “Q62.Bóng đá, vợt cầu lông - Trần Thị Thủy Kho sỉ MC” làm kênh rao bán, chốt đơn.

Từ khoảng tháng 1/2025 đến khi bị bắt, đường dây này bị cáo buộc đã đặt sản xuất hơn 10.000 quả bóng đá, bóng chuyền giả nhãn hiệu “Động Lực”, “Thăng Long”. Trong đó đã tiêu thụ ra thị trường hơn 5.000 quả, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Ngày 9/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ban hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết địnhtạm giữ hình sự đối với năm đối tượng gồm Wang Yunxiang (Vương Vân Tường, 1973), Wang Zixun (Vương Tử Huân, 1999), Liu Tao (Lưu Đào, 1997) cùng trú tại Quảng Tây (Trung Quốc), cùng với Trần Thị Trang (1982, trú phường Móng Cái 2) và Trần Thị Thủy (1990, trú phường Móng Cái 3, Quảng Ninh) về hành vi “Buôn bán hàng giả”.

1.jpg
Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Vương Vân Tường, Vương Tử Huân, Liu Đào (từ trái qua phải).

Khám xét khẩn cấp nơi ở và kho chứa, lực lượng chức năng thu giữ 3.993 quả bóng đá, 1.158 quả bóng chuyền mang nhãn “Động Lực”, “Thăng Long”, 508 vợt pickleball gắn nhãn “JOOLA” và 580 vợt cầu lông gắn nhãn “YONEX”, đều có dấu hiệu giả mạo.

Đến ngày 17/6/2025, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với năm đối tượng nói trên. Quá trình mở rộng, ngày 4/7/2025, thêm ba người là Đỗ Thị Xoan (1988), Nguyễn Vũ Lữ (1984) và Nguyễn Vũ Nhơn (1991), cùng trú tại Hưng Yên, bị khởi tố về cùng tội danh.

Vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ nguồn hàng, phương thức vận chuyển và vai trò từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Hoàng Dương
#quảng ninh #bóng đá giả #vợt thể thao giả #buôn lậu hàng giả #đường dây giả mạo #công an quảng ninh #kiểm tra hàng giả

Xem thêm

Cùng chuyên mục