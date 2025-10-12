Quảng Ninh triệt phá đường dây tiêu thụ bóng, vợt thể thao giả mạo nhãn hiệu lớn

TPO - Từ dấu vết nhóm Zalo khả nghi, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Quảng Ninh đã bóc gỡ một đường dây tiêu thụ quy mô lớn hàng nghìn quả bóng đá, bóng chuyền, vợt thể thao giả các nhãn hiệu trong nước và thế giới, đồng thời khởi tố 8 bị can.

Ngày 12/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh vừa triệt phá đường dây buôn lậu bóng, vợt thể thao giả mạo các nhãn hiệu lớn, đồng thời khởi tố 8 bị can.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra kho hàng tại Móng Cái.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ba đối tượng người Trung Quốc đã mua hàng giả từ Đông Hưng (Trung Quốc) vận chuyển về Móng Cái (Việt Nam), cất giấu trong các ki-ốt do chúng thuê tại Trung tâm thương mại Móng Cái Plaza và chợ 2 Móng Cái để tiêu thụ.

Vương Vân Tường và Vương Tử Huân (người Trung Quốc) thuê Trần Thị Trang (người Việt Nam), còn Lưu Đào (người Trung Quốc) thuê Trần Thị Thủy (người Việt Nam), trả công hằng tháng để hỗ trợ việc bán hàng tại Việt Nam. Trần Thị Thủy lập và điều hành nhóm Zalo “Q62.Bóng đá, vợt cầu lông - Trần Thị Thủy Kho sỉ MC” làm kênh rao bán, chốt đơn.

Từ khoảng tháng 1/2025 đến khi bị bắt, đường dây này bị cáo buộc đã đặt sản xuất hơn 10.000 quả bóng đá, bóng chuyền giả nhãn hiệu “Động Lực”, “Thăng Long”. Trong đó đã tiêu thụ ra thị trường hơn 5.000 quả, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Ngày 9/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ban hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết địnhtạm giữ hình sự đối với năm đối tượng gồm Wang Yunxiang (Vương Vân Tường, 1973), Wang Zixun (Vương Tử Huân, 1999), Liu Tao (Lưu Đào, 1997) cùng trú tại Quảng Tây (Trung Quốc), cùng với Trần Thị Trang (1982, trú phường Móng Cái 2) và Trần Thị Thủy (1990, trú phường Móng Cái 3, Quảng Ninh) về hành vi “Buôn bán hàng giả”.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Vương Vân Tường, Vương Tử Huân, Liu Đào (từ trái qua phải).

Khám xét khẩn cấp nơi ở và kho chứa, lực lượng chức năng thu giữ 3.993 quả bóng đá, 1.158 quả bóng chuyền mang nhãn “Động Lực”, “Thăng Long”, 508 vợt pickleball gắn nhãn “JOOLA” và 580 vợt cầu lông gắn nhãn “YONEX”, đều có dấu hiệu giả mạo.

Đến ngày 17/6/2025, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với năm đối tượng nói trên. Quá trình mở rộng, ngày 4/7/2025, thêm ba người là Đỗ Thị Xoan (1988), Nguyễn Vũ Lữ (1984) và Nguyễn Vũ Nhơn (1991), cùng trú tại Hưng Yên, bị khởi tố về cùng tội danh.

Vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ nguồn hàng, phương thức vận chuyển và vai trò từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.