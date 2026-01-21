Mỹ công bố video bắt giữ tàu chở dầu thứ bảy ở Caribe

TPO - Lực lượng Mỹ đã công bố đoạn video ghi lại chiến dịch bắt giữ tàu chở dầu Sagitta tại vùng biển Caribe. Đây là tàu hàng thứ bảy bị Mỹ kiểm soát kể từ khi Washington áp đặt lệnh ngăn cấm các tàu chở dầu bị trừng phạt đi và đến Venezuela.

Bộ tư lệnh miền Nam Mỹ (SOUTHCOM) trong một tuyên bố hôm thứ Tư (21/1) cho biết, trong khuôn khổ Chiến dịch Southern Spear, Bộ Chiến tranh vẫn kiên định với nhiệm vụ trấn áp các hoạt động bất hợp pháp ở Tây bán cầu, phối hợp với Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ, Bộ An ninh Nội địa và Bộ Tư pháp.

"Sáng nay, lực lượng quân đội Mỹ, với sự hỗ trợ của Bộ An ninh Nội địa, đã bắt giữ tàu chở dầu Sagitta mà không xảy ra sự cố nào", SOUTHCOM nêu rõ.

Theo cơ quan này, việc bắt giữ một tàu chở dầu hoạt động bất chấp lệnh phong tỏa đối với các tàu bị trừng phạt ở vùng biển Caribe do Tổng thống Trump ban hành cho thấy quyết tâm của chúng tôi trong việc đảm bảo rằng chỉ có dầu được vận chuyển một cách hợp pháp và có sự điều phối đúng quy trình từ Venezuela mới được phép xuất khẩu.

Trang web War Sanction cho biết tàu chở dầu Sagitta bị bắt giữ là một phần của 'hạm đội bóng tối' của Nga và đang chịu lệnh trừng phạt do Ukraine, Anh, Mỹ, Canada, Liên minh châu Âu (EU), Thụy Sĩ, Úc và New Zealand áp đặt.

Hồ sơ của con tàu cho thấy, trong thời gian áp dụng lệnh cấm vận của Nhóm G7 và chính sách áp giá trần đối với dầu mỏ cũng như các sản phẩm dầu mỏ của Nga, tàu này đã tham gia xuất khẩu dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga từ các cảng ở biển Baltic và khu vực Thái Bình Dương đồng thời đã tắt tín hiệu AIS và tham gia vào các hoạt động hàng hải bí mật.

Hiện, Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Tàu Sagitta là tàu chở dầu thứ bảy bị lực lượng Mỹ bắt giữ trong khuôn khổ nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm kiểm soát việc sản xuất, lọc dầu và phân phối các sản phẩm dầu mỏ của Venezuela.

Trước đó vào ngày 15/1, Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ tuyên bố đã bắt giữ tàu chở dầu Veronica bị trừng phạt, có liên hệ với Venezuela. Đây đã là vụ việc bắt giữ thứ sáu trong thời gian gần đây.