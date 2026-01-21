Cứu hộ tàu cá hỏng máy giữa biển động

TPO - Tàu Trường Sa 10 của Hải quân đã kịp thời cứu kéo một tàu cá Khánh Hòa bị hỏng máy, trôi dạt giữa biển động gần quần đảo Trường Sa.

Ngày 21/1, tàu Trường Sa 10 (Hải đội 1, Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân) đã lai dắt thành công tàu cá KH 92259 TS về đảo Đá Lát bàn giao an toàn cho lực lượng trên đảo.

Cán bộ, chiến sĩ trên tàu Trường Sa 10 lai dắt tàu cá đến nơi an toàn.

Trước đó, ngày 20/1, tàu cá KH 92259 TS do ông Nguyễn Văn Phương, tỉnh Khánh Hòa làm thuyền trưởng bị hỏng máy, mất khả năng điều động trên biển. Trên tàu có 8 thuyền viên. Thời điểm xảy ra sự cố, tàu đang khai thác hải sản tại khu vực phía Bắc – Tây Bắc, cách đảo Đá Lát (quần đảo Trường Sa) khoảng 48 hải lý thì bị hỏng hộp số, trôi dạt trong điều kiện gió Đông Bắc cấp 6, biển động, nguy cơ mất an toàn cao. Thuyền trưởng đã liên lạc đề nghị lực lượng chức năng hỗ trợ.

Nhận lệnh điều động, cán bộ, chiến sĩ tàu Trường Sa 10 nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, hỗ trợ kỹ thuật và tổ chức lai dắt tàu cá trong điều kiện sóng gió cấp 6–7.

Hiện sức khỏe toàn bộ 8 thuyền viên đều ổn định. Sự cố kỹ thuật của tàu cá đang được các lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra, khắc phục để ngư dân sớm tiếp tục sản xuất.