Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cứu hộ tàu cá hỏng máy giữa biển động

Phùng Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tàu Trường Sa 10 của Hải quân đã kịp thời cứu kéo một tàu cá Khánh Hòa bị hỏng máy, trôi dạt giữa biển động gần quần đảo Trường Sa.

Ngày 21/1, tàu Trường Sa 10 (Hải đội 1, Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân) đã lai dắt thành công tàu cá KH 92259 TS về đảo Đá Lát bàn giao an toàn cho lực lượng trên đảo.

z7452547139087-ed57b647275bc928602098cb30f681e8.jpg
Cán bộ, chiến sĩ trên tàu Trường Sa 10 lai dắt tàu cá đến nơi an toàn.

Trước đó, ngày 20/1, tàu cá KH 92259 TS do ông Nguyễn Văn Phương, tỉnh Khánh Hòa làm thuyền trưởng bị hỏng máy, mất khả năng điều động trên biển. Trên tàu có 8 thuyền viên. Thời điểm xảy ra sự cố, tàu đang khai thác hải sản tại khu vực phía Bắc – Tây Bắc, cách đảo Đá Lát (quần đảo Trường Sa) khoảng 48 hải lý thì bị hỏng hộp số, trôi dạt trong điều kiện gió Đông Bắc cấp 6, biển động, nguy cơ mất an toàn cao. Thuyền trưởng đã liên lạc đề nghị lực lượng chức năng hỗ trợ.

Nhận lệnh điều động, cán bộ, chiến sĩ tàu Trường Sa 10 nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, hỗ trợ kỹ thuật và tổ chức lai dắt tàu cá trong điều kiện sóng gió cấp 6–7.

Hiện sức khỏe toàn bộ 8 thuyền viên đều ổn định. Sự cố kỹ thuật của tàu cá đang được các lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra, khắc phục để ngư dân sớm tiếp tục sản xuất.

Phùng Quang
#tàu Trường Sa 10 #Khánh Hòa #lai dắt tàu cá #ngư dân

Xem thêm

Cùng chuyên mục