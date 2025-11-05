Tư lệnh Vùng 4 Hải quân: 'Cứu dân là mệnh lệnh từ trái tim'

TPO - Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn chỉ đạo toàn lực lượng Vùng 4 Hải quân thần tốc ứng phó, quyết tâm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho người dân và phương tiện. "Cứu dân là mệnh lệnh từ trái tim”, ông Tuấn khẳng định.

Trước diễn biến phức tạp bão số 13 (bão Kalmaegi), ngày 5/11, tại Quân cảng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn - Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, đã trực tiếp chỉ huy đoàn công tác kiểm tra, kích hoạt chiến dịch rà soát khẩn cấp công tác sẵn sàng chiến đấu và phòng chống thiên tai tại các đơn vị thuộc Cụm lực lượng 4.

Trọng tâm là rà soát việc neo đậu, chằng buộc tàu thuyền, phương tiện kỹ thuật tại cầu cảng, đảm bảo không xảy ra sự cố đứt dây, trôi dạt gây thiệt hại. Công tác gia cố nhà cửa, kho tàng, hệ thống thoát nước cũng được đánh giá nghiêm ngặt, bảo đảm cơ sở vật chất vững vàng trước gió giật cấp.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Anh Tuấn (bìa phải) kiểm tra tại Lữ đoàn Tàu ngầm 189. Ảnh: T.H.

Cùng với đó, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cũng đã kiểm tra và đánh giá mức độ sẵn sàng của lực lượng phản ứng nhanh, đặc biệt là kíp quân y cơ động, đảm bảo khả năng tức thì lên đường làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn ngay khi nhận lệnh.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn nhận định, bão số 13 là cơn bão mạnh, diễn biến khó lường, tốc độ di chuyển nhanh, tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại rất lớn khi đổ bộ vào đất liền. Ông Tuấn yêu cầu toàn lực lượng phải duy trì nghiêm chế độ trực, liên tục cập nhật thông tin và tuyệt đối không được phép chủ quan, phải đảm bảo thế chủ động trong mọi tình huống.

Đoàn công tác kiểm tra tại Lữ đoàn 955. Ảnh: T.H.

Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải hoàn thiện phương án liên lạc, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng để sẵn sàng ứng phó kịp thời, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Đồng thời khẩn trương rà soát các khu vực trọng điểm, xác định rõ những vị trí xung yếu, từ đó xây dựng kịch bản huy động lực lượng phù hợp, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản do bão gây ra.

Công tác kiểm tra tại nhà máy X52. Ảnh: T.H.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn biểu dương sự chủ động, khẩn trương của cán bộ, chiến sĩ. Ông Tuấn dặn dò toàn lực lượng phải tiếp tục giữ vững cảnh giác, đoàn kết, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ giúp dân, vì “cứu dân là mệnh lệnh từ trái tim”, góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối trước bão số 13.