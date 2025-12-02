Vùng 4 Hải quân phát động ‘Chiến dịch Quang Trung’ giúp nhân dân xây dựng, sửa chữa nhà ở

TPO - Vùng 4 Hải quân phát động “Chiến dịch Quang Trung” nhằm hỗ trợ nhân dân Khánh Hòa và Đắk Lắk xây dựng, sửa chữa nhà ở bị thiệt hại sau mưa lũ. Chiến dịch thể hiện tinh thần “Khi dân cần, khi dân khó có Bộ đội Hải quân”, góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Sáng 2/12, tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Vùng 4 Hải quân tổ chức phát động “Chiến dịch Quang Trung” nhằm hỗ trợ nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk xây dựng, sửa chữa nhà ở bị thiệt hại sau mưa lũ. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn - Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, chủ trì buổi lễ.

Các đơn vị tham gia phát động "Chiến dịch Quang Trung".

Theo kế hoạch, Vùng 4 Hải quân sẽ phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk thành lập 40 đội thợ, mỗi đội từ 12 - 17 cán bộ, chiến sĩ. Lực lượng này bao gồm những quân nhân có tay nghề xây dựng, cơ khí, mộc, điện nước và được trang bị đầy đủ phương tiện phục vụ thi công.

Các đội thợ sẽ trực tiếp khảo sát mức độ thiệt hại từng hộ dân; tổ chức xây mới, sửa chữa nhà theo mức độ hư hỏng, bảo đảm chắc chắn, an toàn, bền vững; hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh môi trường sau lũ; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và lực lượng dân quân, đoàn thể để triển khai đúng đối tượng, không để sót hộ dân bị ảnh hưởng nặng. Dự kiến, toàn bộ nhà mới sẽ được hoàn thành và bàn giao cho người dân trước ngày 31/1/2026.

Phát biểu tại buổi lễ, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh: Nhiệm vụ lần này không chỉ cấp bách, khẩn trương mà còn là trách nhiệm và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân dành cho nhân dân; góp phần củng cố niềm tin của dân đối với lực lượng vũ trang, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên địa bàn chiến lược.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia "Chiến dịch Quang Trung".

Để hoàn thành tốt mục tiêu của chiến dịch, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân yêu cầu các đơn vị nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện; cơ động ngay về các địa phương bị thiệt hại nặng để hỗ trợ nhân dân. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để xác định đúng nhu cầu, đúng đối tượng, bảo đảm hỗ trợ thiết thực, hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ phải tuyệt đối tuân thủ quy định an toàn; giữ nghiêm điều lệnh, kỷ luật quân đội; phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” tận tụy, mẫu mực, gần dân, vì dân. Các đơn vị cần đề cao trách nhiệm, phân công nhiệm vụ khoa học, phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo đảm chất lượng công trình, hoàn thành đúng tiến độ, góp phần giúp nhân dân Khánh Hòa và Đắk Lắk sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.