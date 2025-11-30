Thủ tướng yêu cầu triển khai chiến dịch thần tốc dựng lại nhà cho đồng bào bị thiên tai

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu 4 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng triển khai một chiến dịch thần tốc theo "tinh thần Quang Trung", để tái thiết nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại, ổn định đời sống nhân dân sau đợt mưa lũ lịch sử.

Chiều 29/11, tại tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm hỏi, động viên bà con nhân dân và kiểm tra công tác khắc phục hậu quả đợt mưa lũ lịch sử tại Nam Trung Bộ.

Tối cùng ngày tại Đắk Lắk, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tiếp, trực tuyến với 4 tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Gia Lai về tình hình ứng phó, khắc phục hậu quả đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Tại cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu các địa phương phát động chiến dịch thần tốc theo "tinh thần Quang Trung” để xây mới và sửa chữa nhà ở cho người dân vùng lũ, với lộ trình rõ ràng: Trước ngày 10/12/2025 phải hoàn thành việc ổn định cho các hộ bị ngập; trước ngày 31/12/2025 sửa xong toàn bộ nhà hư hỏng, và trước ngày 31/1/2026 phải hoàn thành xây dựng nhà mới cho các hộ bị sập, hư hại nặng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng khẩn trương ban hành mẫu thiết kế nhà chống lũ bằng khung thép hoặc bê tông, đảm bảo “3 cứng”: nền cứng, tường cứng và mái cứng để người dân lựa chọn. Các tỉnh phải bắt tay thực hiện ngay từ ngày mai theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Nghị quyết 380/NQ-CP năm 2025 về khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại miền Trung. Nguồn lực được huy động tổng hợp từ Trung ương, địa phương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và chính mỗi hộ dân, trong đó phát huy cao nhất tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương tăng cường lãnh đạo, chính quyền vào cuộc mạnh mẽ; kêu gọi doanh nghiệp chung tay vì “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”. Các bộ, ngành phải tập trung vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, phòng dịch; bảo đảm điện, nước sạch; khẩn trương sửa chữa hạ tầng giao thông, thủy lợi; nhanh chóng ổn định trường lớp. Đồng thời hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, kỹ thuật để khôi phục sản xuất, bình ổn thị trường và giữ vững an ninh trật tự.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các tỉnh đề nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là xây dựng, sửa chữa nhà ở và bố trí tái định cư an toàn cho các hộ vùng ngập lụt, sạt lở.



Trước đó vào chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến xã Tây Hòa và Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk thăm hỏi người dân vùng lũ.



Thủ tướng Phạm Minh Chính đến vùng "rốn lũ" xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk). Ảnh: Anh Quân

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia buồn và động viên gia đình ở xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk có người thân thiệt mạng do mưa lũ. Ảnh: Trung Thi.

Thủ tướng nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn thấu hiểu, đồng hành và sẻ chia với những mất mát của đồng bào vùng thiên tai. Ông yêu cầu lực lượng công an, quân đội huy động tối đa nhân lực giúp dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả; đồng thời kêu gọi bà con đoàn kết, nương tựa nhau vượt qua hoạn nạn.

Thủ tướng chỉ đạo phải bảo đảm chỗ ở tạm, lương thực, nước sạch và các nhu yếu phẩm thiết yếu; tuyệt đối không để người dân thiếu đói, thiếu rét. Những hộ có nhà bị sập hoặc hư hỏng nặng phải được hỗ trợ sửa chữa, xây mới và bố trí tái định cư an toàn, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán.

Về giáo dục và y tế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương sửa chữa trường lớp, cấp lại sách vở và đồ dùng học tập cho học sinh; đồng thời khôi phục cơ sở y tế, bổ sung trang thiết bị để bảo đảm phục vụ khám chữa bệnh sau lũ.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, đặc biệt là ngành y tế, phối hợp với địa phương khử khuẩn môi trường, xử lý nguồn nước, ngăn ngừa dịch bệnh sau lũ.

