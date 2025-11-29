Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về với bà con vùng lũ Đắk Lắk

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính đã về với bà con vùng lũ Đắk Lắk, thăm hỏi, động viên và lắng nghe những khó khăn sau đợt thiên tai lịch sử.

Chiều 29/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Trung ương đã đến xã Tây Hoà, xã Hoà Thịnh (Đắk Lắk), trực tiếp thăm hỏi, động viên và nắm bắt tình hình đời sống người dân sau đợt mưa lũ gây thiệt hại nặng nề.

Ngay khi đến nơi, Thủ tướng gặp gỡ bà con, lắng nghe từng tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn mỗi gia đình đang đối mặt. Người dân xã Hòa Thịnh và Tây Hòa cho biết, mong mỏi lớn nhất hiện nay là được hỗ trợ lúa giống để sớm khôi phục sản xuất. Nhiều hộ thiếu thốn nghiêm trọng dụng cụ lao động, vật dụng sinh hoạt sau khi nhà cửa bị sập hoặc hư hại nặng; trâu bò bị cuốn trôi; lúa giống, lương thực bị ướt hỏng; tài sản mất trắng.

Sau khi nắm bắt nguyện vọng của bà con, Thủ tướng nhấn mạnh chuyến công tác lần này mang tinh thần thay mặt Đảng và Nhà nước đến động viên, sẻ chia với đồng bào vùng lũ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi bà con. Ảnh: Minh Phương.

Thủ tướng nhấn mạnh đoàn công tác muốn nắm rõ thực trạng đời sống của người dân sau lũ. Từ đó, Thủ tướng sẽ làm việc với cấp ủy, chính quyền địa phương để đánh giá toàn diện thiệt hại và đề xuất các giải pháp hỗ trợ phù hợp. Trong điều kiện nguồn lực nhà nước còn hạn chế, trước mắt cần ưu tiên sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa và bảo đảm đời sống trước mắt cho các hộ thiệt hại nặng.

Thủ tướng kêu gọi bà con đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời khẳng định Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục đồng hành để người dân sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác muốn nắm rõ thực trạng đời sống của người dân sau lũ. Ảnh: Minh Phương

Trước đó, mưa lũ lịch sử từ ngày 15 đến 21/11 ngay sau bão số 13 đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Đắk Lắk. Mực nước các sông đồng loạt vượt đỉnh lũ lịch sử; lượng mưa lớn kéo dài khiến toàn tỉnh chịu ảnh hưởng nghiêm trọng: 63 người chết, 8 người mất tích; 133 ngôi nhà sập hoặc hư hỏng hoàn toàn; hàng triệu gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; gần 99.500 lồng nuôi thủy sản và khoảng 70.000ha cây trồng bị thiệt hại.

Nhiều tuyến giao thông, trường học, cơ sở y tế, công trình thủy lợi bị phá hủy; tổng thiệt hại sơ bộ ước gần 5.500 tỷ đồng, chưa tính tài sản hộ dân.