Quảng Ninh sẽ có đại lộ đi qua khu trung tâm hành chính mới

TPO - Theo kế hoạch, Quảng Ninh đang lên phương án hình thành trục đại lộ trung tâm gắn với khu trung tâm hành chính mới dự kiến đặt tại xã Thống Nhất, khu vực phía Bắc vịnh Cửa Lục.

Theo đó, Quảng Ninh đặt mục tiêu hoàn thành Đồ án Quy hoạch Khu trung tâm hành chính mới trong quý I/2026, sau đó nghiên cứu thi tuyển ý tưởng quy hoạch, đồng thời rà soát, điều chỉnh các đồ án quy hoạch liên quan và lập quy hoạch chi tiết. Vị trí nghiên cứu quy hoạch được xác định trên trục Quốc lộ 279, gần vịnh Cửa Lục, thuộc địa bàn xã Thống Nhất, định hướng không chỉ gồm các khối trụ sở mà còn tích hợp quảng trường, không gian công cộng, thiết chế văn hóa, thể thao và các dịch vụ hỗ trợ.

Tuyến đường bao biển Hạ Long đang được xem là đại lộ sầm uất bậc nhất Quảng Ninh.

Cùng với quy hoạch trung tâm hành chính mới, tỉnh đang hoàn thiện phương án trục đại lộ trung tâm với chiều dài dự kiến khoảng 10km, phát triển trên cơ sở mở rộng Quốc lộ 279, đoạn đi qua khu vực quy hoạch trung tâm hành chính, hướng tuyến được nêu theo định hướng từ nút giao cầu Bang đến cầu Tình Yêu.

Trên thực địa, hệ thống hạ tầng bao quanh vịnh Cửa Lục cũng đang được đẩy nhanh. Thời điểm hiện tại, Quảng Ninh đã khởi công 2 dự án đường ven vịnh, gồm tuyến đường ven biển Tây Bắc vịnh Cửa Lục kết nối từ cầu Trới 2 qua cầu Tình Yêu, đấu nối vào Quốc lộ 279 và tuyến đường bao biển kéo dài từ đường Trần Quốc Nghiễn qua cầu Bình Minh đến cầu Bang.

Bên cạnh trục đại lộ, phương án đầu tư cầu Cửa Lục 2 cũng được đặt trong lộ trình nghiên cứu để tăng kết nối giữa hai bờ vịnh, tạo thêm hướng liên thông giữa các trục giao thông lớn. Một số thông tin công bố nêu cầu Cửa Lục 2 có tổng chiều dài khoảng 3,5km (gồm cầu và đường dẫn), kết nối khu vực phường Bãi Cháy với xã Thống Nhất và dự kiến khởi công trong năm 2026, nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông bao quanh vịnh Cửa Lục.

Theo lộ trình, sau khi hoàn tất các bước chuẩn bị quy hoạch và thủ tục liên quan, Quảng Ninh đặt mục tiêu khởi công xây dựng khu trung tâm hành chính mới trong năm 2026.