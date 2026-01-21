Nghệ An: Ô tô cháy ngùn ngụt trên cầu, 3 người thoát nạn

TPO - Đang lưu thông trên cầu Yên Xuân bắc qua sông Lam, thuộc địa phận Nghệ An, chiếc ô tô bất ngờ bốc cháy dữ dội, 3 người thoát thân an toàn.

Vào khoảng 17h ngày 21/1, chiếc ô tô 4 chỗ (chưa xác định được người điều khiển) đang lưu thông trên cầu Yên Xuân bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Ngọn lửa bùng phát từ phần đầu xe, nhanh chóng bao trùm toàn bộ thân xe, khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe có 3 người đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Hiện trường vụ cháy.

Tài xế cùng một số người dân lưu thông qua khu vực đã cố gắng dập lửa nhưng không thành công.

Nhận được tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Nghệ An đã điều 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 12 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường.

Sau khoảng 20 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn, tuy nhiên chiếc ô tô bị hư hỏng nặng, biến dạng hoàn toàn.

Vụ cháy xảy ra vào giờ tan tầm khiến giao thông qua cầu Yên Xuân bị ùn ứ, ách tắc. Nhiều phương tiện buộc phải quay đầu, di chuyển theo hướng khác.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.