Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Nghệ An:

Ô tô cháy ngùn ngụt trên cầu, 3 người thoát nạn

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đang lưu thông trên cầu Yên Xuân bắc qua sông Lam, thuộc địa phận Nghệ An, chiếc ô tô bất ngờ bốc cháy dữ dội, 3 người thoát thân an toàn.

Vào khoảng 17h ngày 21/1, chiếc ô tô 4 chỗ (chưa xác định được người điều khiển) đang lưu thông trên cầu Yên Xuân bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Ngọn lửa bùng phát từ phần đầu xe, nhanh chóng bao trùm toàn bộ thân xe, khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe có 3 người đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

m1.jpg
Hiện trường vụ cháy.

Tài xế cùng một số người dân lưu thông qua khu vực đã cố gắng dập lửa nhưng không thành công.

Nhận được tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Nghệ An đã điều 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 12 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường.

Sau khoảng 20 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn, tuy nhiên chiếc ô tô bị hư hỏng nặng, biến dạng hoàn toàn.

Vụ cháy xảy ra vào giờ tan tầm khiến giao thông qua cầu Yên Xuân bị ùn ứ, ách tắc. Nhiều phương tiện buộc phải quay đầu, di chuyển theo hướng khác.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thu Hiền
#cháy xe #Yên Xuân #giao thông #cứu hộ #Nghệ An #tai nạn

Xem thêm

Cùng chuyên mục