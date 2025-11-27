'Cháy hàng' ghế ô tô trẻ em trước 'giờ G'

TPO - Theo Luật Trật tự an toàn giao thông, tất cả ô tô chở trẻ em bắt buộc phải trang bị thiết bị an toàn chuyên dụng nhằm tăng cường bảo vệ trẻ nhỏ khi tham gia giao thông. Quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 khiến thị trường bùng nổ. Tại các cửa hàng và shop online, phụ huynh tại TPHCM liên tục đến xem hàng, nghe tư vấn để chọn mua ghế ô tô trẻ em phù hợp.

Sức mua tăng vọt

Trưa 27/11, tại một cửa hàng chuyên kinh doanh ghế ô tô trẻ em trên đường Tô Hiến Thành (phường Hòa Hưng, TPHCM) liên tục có khách đến tham khảo các mẫu ghế, tham khảo giá và đặt hàng… Nhân viên cửa hàng cho biết, trước thời điểm quy định trang bị ghế ô tô an toàn cho trẻ em có hiệu lực, số lượng phụ huynh đến cửa hàng tăng lên đáng kể.

“Lượng khách tăng đột biến vài tuần trở lại đây khiến kho hàng tại TPHCM và Hà Nội của công ty ty liên tục “chạm đáy”, dù hàng được nhập về thường xuyên” – nhân viên cửa hàng cho hay.

Nhiều phụ huynh TPHCM tìm mua ghế ô tô trẻ em

Theo tìm hiểu của phóng viên, trên thị trường hiện có nhiều thương hiệu ghế ô tô trẻ em như Jovikids, Bebebus, Chicco, Joie, Maxi-Cosi… Giá ghế ô tô trẻ em trên thị trường hiện dao động từ khoảng 1 triệu đồng với dòng booster cho trẻ lớn với giá 3–4 triệu đồng cho phân khúc phổ biến nhất, đến 10 triệu đồng cho dòng cao cấp có quạt làm mát, hệ thống cảnh báo lắp đặt an toàn bằng đèn tín hiệu. Một số mẫu đặc biệt trị giá 30 triệu đồng còn trang bị điều khiển giọng nói, mở nhạc, điều chỉnh nhiệt độ…

Nhiều cửa hàng "cháy hàng" do lượng khách mua tăng vọt

Tại các cửa hàng bán lẻ, dòng ghế 2–5 triệu đồng được tiêu thụ nhiều nhất. Một số mẫu cao cấp khách phải đặt trước cả tuần vì lượng nhập không đáp ứng kịp nhu cầu.

Theo một số nhân viên, việc chọn ghế sẽ căn cứ theo độ tuổi và chiều cao của trẻ. Ghế đạt chuẩn an toàn châu Âu ECE R44/04, R129 (i-Size). Với ghế đạt chuẩn R129, nhiều mẫu dùng được cho trẻ cao từ 40–150 cm, hoặc 75–150 cm. Trẻ sơ sinh cần ghế chuyên dụng kèm đệm bảo vệ. Đặc biệt trẻ dưới 15 tháng tuổi phải ngồi ngược chiều di chuyển, phù hợp với quy định quốc tế và định hướng tiêu chuẩn trong nước.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng cần kiểm tra xe có ISOFIX (tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống kết nối ghế ngồi ô tô cho trẻ em an toàn và dễ dàng hơn, thay vì dùng dây đai an toàn của xe) hay không. Đây là hai ngàm kim loại gắn trực tiếp vào khung xe theo tiêu chuẩn quốc tế. Xe không có ISOFIX phải dùng ghế cố định bằng dây an toàn, tránh mua nhầm ghế chỉ dùng được với ISOFIX.

Kênh bán hàng online có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn

Tại khu vực trưng bày, nhân viên một thương hiệu ghế ô tô trẻ em còn trực tiếp lắp ghế mẫu lên bệ thử, đặt búp bê mô phỏng trẻ nhỏ để hướng dẫn khách cách cài ISOFIX, hạ chân chống lực, kiểm tra bốn đèn tín hiệu báo lắp đặt đúng. Ngoài cửa hàng, sản phẩm còn bán mạnh trên các nền tảng Shopee, TikTok Shop và các chuỗi lớn, phản ánh nhu cầu thị trường đang “nóng” chưa từng có khi phụ huynh chạy đua trang bị ghế an toàn trước thời điểm thực thi quy định mới.

Không mua kiểu… đối phó

Trong khi đó, các sàn thương mại điện tử cũng rao bán nhiều mặt hàng ghế ô tô trẻ em với giá cực mềm, kèm nhiều chương trình khuyến mãi như ghế cho bé 6 tuổi giảm 35% còn hơn 200.000 đồng, ghế 0-6 tuổi giảm 50% còn 369.000 đồng… Không ít sản phẩm chỉ ghi chung chung “ghế an toàn trẻ em” tem nhãn sơ sài khiến người tiêu dùng càng thêm rối nếu không tìm hiểu trước khi mua online.

Từ ngày 1/1/2026, ô tô chở trẻ em bắt buộc phả﻿i có ghế hoặc đệm an toàn phù hợp với độ tuổi và chiều cao

“Nhiều phụ huynh nghe quảng cáo mua đai an toàn giá vài chục nghìn đồng trên mạng. Chúng tôi phải giải thích rất kỹ rằng những loại đó không có khả năng bảo vệ khi va chạm. Việc sử dụng ghế đúng cách có thể giảm tới 70% nguy cơ chấn thương nghiêm trọng cho trẻ” – nhân viên một cửa hàng kinh doanh ghế ô tô trẻ em nhập khẩu cho biết.

Nắm bắt nhu cầu người dân, dịch vụ cho thuê ghế ô tô cho trẻ em cũng nở rộ trên các nhóm mạng xã hội. Giá thuê phổ biến 150.000 - 250.000 đồng/ngày hoặc 550.000 - 850.000 đồng/tuần, tùy loại ghế và thời gian thuê. Phần lớn khách thuê là các gia đình đi du lịch ngắn ngày hoặc muốn cho trẻ làm quen trước khi mua. Đáp ứng nhu cầu này, nhiều cửa hàng còn triển khai dịch vụ giao và lắp đặt tận nơi.

Theo PGS.TS Phạm Xuân Mai, cố vấn Khoa Công nghệ ô tô và Kỹ thuật hàng không Trường Đại học Công nghệ miền Đông, việc sử dụng ghế ô tô không đạt chuẩn QCVN 123:2024/BGTVT có thể gây hậu quả nghiêm trọng, bởi trẻ em dễ bị tổn thương hơn nhiều so với người lớn trong các va chạm. Ông nhấn mạnh: “Ghế an toàn không chỉ là trang bị tùy chọn, mà là thiết bị bảo vệ bắt buộc, giống như mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Nếu chọn sai hoặc lắp không đúng, hiệu quả bảo vệ giảm đáng kể, thậm chí có thể nguy hiểm hơn việc không dùng ghế".

Ghế ô tô trẻ em tầm giá từ 2 - 5 triệu đồng được người tiêu dùng ưa chuộng

Chuyên gia này khuyến cáo cha mẹ khi mua ghế cần lưu ý các tiêu chí về tiêu chuẩn an toàn; hệ thống cố định; độ tuổi, cân nặng, chiều cao; tính tiện dụng và độ thoải mái và kiểm tra thường xuyên… Ông Mai kiến nghị: “Nhà nước nên có chiến dịch truyền thông rộng rãi, kết hợp với các nhà sản xuất ghế đạt chuẩn để phụ huynh phân biệt được sản phẩm chính hãng và tránh hàng giả. Cha mẹ không tuân theo, ham giá rẻ thì phải chịu hậu quả”.