Đại hội XIV của Đảng rút ngắn 1,5 ngày làm việc, dự kiến bế mạc ngày 23/1

TPO - Chiều 22/1, 100% đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thống nhất điều chỉnh chương trình, rút ngắn 1,5 ngày làm việc, và dự kiến bế mạc Đại hội vào ngày 23/1.

Chiều 21/1, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc cho biết, sáng cùng ngày, Đoàn Chủ tịch đã gửi phiếu xin ý kiến các đoàn đại biểu về dự thảo điều chỉnh chương trình Đại hội. Kết quả, 40/40 đoàn đại biểu đồng ý với dự thảo chương trình, nên Đoàn Chủ tịch thống nhất báo cáo Đại hội nội dung này.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú điều hành phần biểu quyết. Kết quả, 100% đại biểu thống nhất thông qua chương trình điều chỉnh. Theo đó, Đại hội dự kiến sẽ bế mạc ngày 23/1, thay vì 25/1 như chương trình dự kiến trước đó.

Các đại biểu tại phiên làm việc Đại hội XIV của Đảng, ngày 21/1. Ảnh: Như Ý.



Ngày 21/1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục làm việc cả ngày tại Hội trường để thảo luận về các văn kiện Đại hội.

Buổi sáng, đồng chí Lương Cường, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp. Trong phiên buổi sáng, đã có 15 đại biểu thuộc các đoàn đại biểu, cơ quan phát biểu ý kiến: Quân ủy Trung ương; Đảng ủy Chính phủ; Đảng ủy Công an Trung ương; Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Thành ủy Hà Nội; Đảng ủy Quốc hội; Ban Tổ chức Trung ương; Đảng ủy Bộ Xây dựng; Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ; Đảng ủy Bộ Ngoại giao; Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Đảng ủy phường Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên); Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Buổi chiều, đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp. Trong phiên buổi chiều, đã có 15 đại biểu thuộc các đoàn đại biểu, cơ quan phát biểu ý kiến: Tỉnh ủy Lâm Đồng; Đảng ủy đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh); Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Đảng ủy xã Tân Khánh Trung (tỉnh Đồng Tháp); Ban Nội chính Trung ương; Đảng ủy phường Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh); Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đảng ủy Bộ Tài chính; Tỉnh ủy Sơn La; Đảng ủy đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang); Đảng ủy Bộ Công Thương; Thành ủy Cần Thơ; Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; Thành ủy Huế.

Nội dung các ý kiến tham luận tập trung vào những nội dung trọng tâm của Văn kiện và các vấn đề quan trọng được nhân dân, cán bộ, đảng viên quan tâm. Không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ. Đoàn Chủ tịch Đại hội trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những nội dung tham luận và các ý kiến phát biểu tâm huyết, trí tuệ của các đại biểu tham dự Đại hội; đồng thời, chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện rà soát, tiếp thu các ý kiến xác đáng để hoàn thiện dự thảo Văn kiện trình Đại hội quyết định. Đối với những kiến nghị cụ thể, đặc thù, Đoàn Chủ tịch tổng hợp, tiếp thu, chuyển Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV xem xét, cụ thể hóa trong các Nghị quyết chuyên đề, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và hoàn thiện nội dung Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Ngày mai, 22/1/2026, Đại hội tiếp tục làm việc theo chương trình.