Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An làm Đội trưởng đội ứng cứu sự cố an ninh mạng

TPO - Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An được giao làm Đội trưởng đội ứng cứu sự cố an ninh mạng của tỉnh.

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định số 147/QĐ-UBND thành lập Đội Ứng cứu sự cố an ninh mạng nhằm tăng cường khả năng ứng phó với các thách thức an ninh mạng đối với hệ thống thông tin của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn.

Đội Ứng cứu sự cố có chức năng triển khai các giải pháp sẵn sàng ứng phó với các đe dọa, rủi ro, lỗ hổng và các sự cố đối với cơ sở hạ tầng thông tin và không gian mạng trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Nghệ An.

Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Các nhiệm vụ cụ thể gồm: thực hiện công tác ứng cứu, khắc phục và điều tra, phân tích để nhanh chóng khôi phục hoạt động, giảm thiểu thiệt hại từ các sự cố an toàn thông tin mạng. Tham gia các khóa huấn luyện, diễn tập nâng cao năng lực và xây dựng kế hoạch ứng phó hằng năm; tham gia mạng lưới ứng cứu sự cố quốc gia và sẵn sàng phòng, chống chiến tranh không gian mạng khi có yêu cầu từ Bộ Công an.

Đội Ứng cứu sự cố hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) – Công an tỉnh Nghệ An là cơ quan thường trực.

Đội có gần 60 thành viên, là cán bộ, chuyên gia đến từ các Sở, ban, ngành và các đơn vị viễn thông. Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An được giao làm Đội trưởng; Trưởng phòng PA05 Trần Thiện Giang làm Phó Đội trưởng.

Trong trường hợp cần thiết, cơ quan thường trực được phép thuê chuyên gia đủ năng lực bên ngoài để hỗ trợ.