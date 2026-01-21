Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An làm Đội trưởng đội ứng cứu sự cố an ninh mạng

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An được giao làm Đội trưởng đội ứng cứu sự cố an ninh mạng của tỉnh.

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định số 147/QĐ-UBND thành lập Đội Ứng cứu sự cố an ninh mạng nhằm tăng cường khả năng ứng phó với các thách thức an ninh mạng đối với hệ thống thông tin của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn.

Đội Ứng cứu sự cố có chức năng triển khai các giải pháp sẵn sàng ứng phó với các đe dọa, rủi ro, lỗ hổng và các sự cố đối với cơ sở hạ tầng thông tin và không gian mạng trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Nghệ An.

images1937136-gt-2.jpg
Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Các nhiệm vụ cụ thể gồm: thực hiện công tác ứng cứu, khắc phục và điều tra, phân tích để nhanh chóng khôi phục hoạt động, giảm thiểu thiệt hại từ các sự cố an toàn thông tin mạng. Tham gia các khóa huấn luyện, diễn tập nâng cao năng lực và xây dựng kế hoạch ứng phó hằng năm; tham gia mạng lưới ứng cứu sự cố quốc gia và sẵn sàng phòng, chống chiến tranh không gian mạng khi có yêu cầu từ Bộ Công an.

Đội Ứng cứu sự cố hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) – Công an tỉnh Nghệ An là cơ quan thường trực.

Đội có gần 60 thành viên, là cán bộ, chuyên gia đến từ các Sở, ban, ngành và các đơn vị viễn thông. Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An được giao làm Đội trưởng; Trưởng phòng PA05 Trần Thiện Giang làm Phó Đội trưởng.

Trong trường hợp cần thiết, cơ quan thường trực được phép thuê chuyên gia đủ năng lực bên ngoài để hỗ trợ.

Thu Hiền
#An ninh mạng #Nghệ An #Đội ứng cứu #Công an #Trần Ngọc Tuấn #An ninh thông tin

Xem thêm

Cùng chuyên mục