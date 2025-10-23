Bảo vệ tuyệt đối an ninh Lễ mở ký Công ước LHQ về phòng, chống tội phạm mạng

Theo kế hoạch, Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về phòng, chống tội phạm mạng sẽ diễn ra trong hai ngày 25 – 26/10/2025 tại Hà Nội, do Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì. Đây là sự kiện quốc tế có quy mô lớn nhất trong năm 2025, với sự tham dự của khoảng 1.800 đại biểu, gồm Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, lãnh đạo cấp cao các nước thành viên, Tổng Thư ký ASEAN, Giám đốc UNODC, cùng đại diện nhiều tổ chức quốc tế, khu vực và phi chính phủ liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị.

Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định vai trò và uy tín ngày càng cao của Việt Nam trong việc tổ chức các hội nghị tầm Liên Hợp Quốc, đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong hợp tác quốc tế về an ninh mạng, đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các đoàn khách quốc tế có chế độ cảnh vệ, tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc, thông lệ của Liên Hợp Quốc.

Là thành viên Tiểu ban An ninh của Ban Tổ chức, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ quán triệt phương châm: “Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn; góp phần tổ chức thành công sự kiện quốc tế; không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; không để sai sót dù là nhỏ nhất”. Trên tinh thần đó, Bộ Tư lệnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát thực địa các tuyến di chuyển, địa điểm tổ chức, nơi lưu trú của các đoàn đại biểu quốc tế; rà soát toàn bộ lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật.

Từ kết quả khảo sát, Bộ Tư lệnh đã xây dựng và triển khai nghiêm túc ba kế hoạch trọng điểm, gồm: Đảm bảo an ninh, an toàn Lễ mở ký Công ước; Bảo vệ các đoàn khách quốc tế có chế độ cảnh vệ tham dự và làm việc tại Việt Nam; Bố trí lực lượng, phương tiện bảo đảm ANTT toàn bộ khu vực diễn ra sự kiện và các hoạt động cấp cao liên quan. Các nhiệm vụ được phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, nhằm đảm bảo tính chủ động và hiệu quả cao nhất trong mọi tình huống. Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cũng đã phối hợp tổ chức thành công các buổi sơ duyệt và tổng duyệt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, theo đúng kịch bản và yêu cầu của Ban Tổ chức, bảo đảm an ninh tuyệt đối cả người, phương tiện và thiết bị kỹ thuật.

Đại tá Đỗ Xuân Tiệp, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ chủ trì hội nghị.

Phát biểu kết luận, Đại tá Đỗ Xuân Tiệp, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nhấn mạnh: “Mục tiêu của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ là góp phần bảo đảm ba thành công của Ban Tổ chức, thành công về nội dung, an ninh, an toàn, trọng thị trong lễ tân, ngoại giao và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế”.

Đại tá yêu cầu chỉ huy các đơn vị và toàn thể cán bộ, chiến sĩ quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, thực hiện nghiêm các phương án đã phê duyệt, tiếp tục rà soát, kiểm tra, đánh giá công tác chuẩn bị, không để xảy ra sơ suất, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho sự kiện.

Sự chủ động, tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp của lực lượng Cảnh vệ sẽ góp phần quan trọng vào thành công chung của sự kiện, qua đó nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời khẳng định uy tín, bản lĩnh của lực lượng Cảnh vệ Việt Nam.