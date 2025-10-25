Bộ Công an và Tập đoàn Kaspersky hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Minh Đức
TPO - Chiều 25/10, trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã tiếp ngài Kaspersky Evgeny Valentinovich, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Kaspersky (Liên bang Nga).

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhiệt liệt chào mừng ngài Kaspersky cùng đoàn công tác đến thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam nhân dịp tham dự Lễ ký Công ước Hà Nội; đồng thời nhấn mạnh, đây là dịp để hai bên trao đổi sâu rộng về các vấn đề cùng quan tâm, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng, nhằm tăng cường năng lực ứng phó trước các mối đe dọa không gian mạng ngày càng phức tạp.

screen-shot-2025-10-25-at-195056.png
Bộ trưởng Lương Tam Quang và ngài Kaspersky Evgeny Valentinovich.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Tập đoàn Kaspersky và các đối tác Việt Nam thời gian qua. Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, coi đây là “chìa khóa vàng” cho phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Song hành với tiến trình đó, yêu cầu bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ chủ quyền số quốc gia trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Khẳng định tầm nhìn chiến lược về một Việt Nam số, an toàn và phát triển bền vững, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, Bộ luôn coi trọng việc mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế có năng lực, uy tín trong lĩnh vực công nghệ cao. Bộ trưởng đánh giá Kaspersky là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về an ninh mạng và bảo mật dữ liệu, có nhiều thành tựu trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm đối phó các thách thức an ninh phi truyền thống, từ tội phạm mạng, khủng bố công nghệ cao đến bảo vệ hạ tầng dữ liệu trọng yếu của quốc gia.

screen-shot-2025-10-25-at-195039.png
Các đại biểu hai quốc gia tại buổi làm việc.

Hai bên thống nhất sẽ đẩy mạnh hợp tác toàn diện trong lĩnh vực an ninh mạng và an toàn thông tin, cùng nghiên cứu, phát triển các giải pháp bảo mật, ứng phó với tội phạm công nghệ cao, tấn công mạng và khủng bố mạng. Mọi hoạt động hợp tác sẽ được triển khai dưới sự quản lý thống nhất của Bộ Công an Việt Nam, bảo đảm tuân thủ pháp luật, an toàn dữ liệu và không phụ thuộc công nghệ nước ngoài.

Bên cạnh đó, hai bên cũng nhất trí chia sẻ thông tin về các mối đe dọa mạng mới, các hình thức tấn công xuyên quốc gia, củng cố hạ tầng giám sát, cảnh báo sớm và ứng phó sự cố, cũng như phối hợp tổ chức hội thảo, diễn tập thực tế theo mô hình “Miễn dịch an ninh mạng”.

Kết thúc buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ mong muốn Tập đoàn Kaspersky tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng chuyên sâu cho lực lượng chuyên trách, đặc biệt trong các lĩnh vực phân tích mã độc, điều tra số và xử lý sự cố an ninh mạng, góp phần nâng cao năng lực tự chủ về công nghệ và bảo vệ không gian mạng quốc gia.

Minh Đức
