Công ước Hà Nội: Ngọn hải đăng soi đường cho hợp tác toàn cầu về an ninh mạng

TPO - Sau hai ngày làm việc sôi nổi và hiệu quả (25 – 26/10/2025) với sự tham dự của hơn 2.500 đại biểu đến từ 119 quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn 100 tổ chức quốc tế và doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới, Lễ ký và Hội nghị cấp cao Công ước Hà Nội đã bế mạc tại Hà Nội, đánh dấu một cột mốc lịch sử trong hợp tác an ninh mạng toàn cầu.

72 quốc gia tham gia ngay tại Lễ ký Công ước Hà Nội

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định Lễ ký Công ước Hà Nội đã thành công toàn diện trên mọi phương diện.

Trả lời phóng viên báo chí, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, khẳng định Lễ ký Công ước Hà Nội đã thành công toàn diện trên mọi phương diện, để lại dấu ấn sâu đậm về năng lực tổ chức, tinh thần trách nhiệm và uy tín quốc tế của Việt Nam.

Theo Bộ trưởng, sự kiện không chỉ mang ý nghĩa lớn đối với cộng đồng quốc tế mà còn thể hiện bản lĩnh, thiện chí và vai trò chủ động của Việt Nam trong các tiến trình pháp lý toàn cầu. Với 72 quốc gia chính thức ký kết tham gia ngay tại lễ mở ký, con số được đánh giá là kỷ lục, Công ước Hà Nội trở thành một trong những văn kiện quốc tế nhận được sự ủng hộ rộng rãi nhất trong thời gian ngắn, phản ánh quyết tâm và tinh thần đồng thuận cao của cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống tội phạm mạng.

Các đại biểu trong nước và quốc tế tham dự Phiên bế mạc Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, việc Việt Nam đăng cai Lễ ký và Hội nghị cấp cao Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng là minh chứng rõ nét cho vai trò ngày càng được củng cố của Việt Nam trên trường quốc tế, đặc biệt trong xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh và phát triển bền vững. “Việt Nam chủ động dẫn dắt các tiến trình pháp lý toàn cầu không chỉ thể hiện bản lĩnh và khát vọng vươn mình, mà còn khẳng định tư thế của một quốc gia độc lập, tự cường, hội nhập sâu rộng và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế,” Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng, Công ước Hà Nội là văn kiện pháp lý quốc tế đầu tiên ở cấp độ Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, đồng thời là cơ sở quan trọng để Việt Nam thúc đẩy hợp tác quốc tế, tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực điều tra số, tiến tới xây dựng hệ sinh thái an ninh mạng quốc gia hiện đại, đặt quyền lợi công dân, doanh nghiệp và chủ quyền số ở vị trí trung tâm.

Ba kết quả đồng thuận lớn của cộng đồng quốc tế

Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng đã thành công tốt đẹp, với đại diện 72 quốc gia đã ký kết tham gia Công ước.

Phát biểu bế mạc, Bộ trưởng Lương Tam Quang tổng kết ba kết quả nổi bật đạt được sau Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao:

Thứ nhất, Công ước Hà Nội là bước đi chiến lược mang tính lịch sử, thể hiện tầm nhìn và trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế trong nỗ lực xây dựng một không gian mạng an toàn, tin cậy, nhân văn và phục vụ phát triển bền vững.

Thứ hai, sự tham gia của đông đảo quốc gia và tổ chức quốc tế cho thấy ý chí chính trị mạnh mẽ và tinh thần đoàn kết trong việc đối phó với tội phạm mạng, thách thức toàn cầu của thế kỷ XXI.

Thứ ba, việc Công ước được thông qua bằng đồng thuận và tổ chức Lễ mở ký tại Hà Nội đã khẳng định vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc, đồng thời thể hiện sự tin cậy và tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam, quốc gia ngày càng chủ động, có trách nhiệm trong các vấn đề toàn cầu.

“Ngọn hải đăng” của hợp tác toàn cầu về an ninh mạng

Ông John Brandolino - đại diện Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc, (UNODC) phát biểu.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, xác định an ninh mạng và phòng chống tội phạm mạng là điều kiện tiên quyết để bảo vệ chủ quyền số, quyền con người và niềm tin xã hội số. “Việt Nam cam kết sẽ thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và có trách nhiệm các nghĩa vụ theo nội dung Công ước, đồng thời tăng cường hợp tác song phương và đa phương, phối hợp hành động với các quốc gia thành viên trong phòng, chống tội phạm mạng,” Bộ trưởng khẳng định.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: “Vì một tương lai số an toàn, công bằng, nhân văn, Công ước Hà Nội sẽ thật sự trở thành ngọn hải đăng soi đường cho hợp tác toàn cầu về an ninh mạng, đưa thế giới đến mục tiêu ‘Công nghệ vì con người, số hóa vì hòa bình’.”

Phát biểu tại phiên bế mạc, ông John Brandolino - Giám đốc Ban Các vấn đề điều ước quốc tế của Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam và các quốc gia thành viên.

Theo ông, Lễ ký và Hội nghị cấp cao tại Hà Nội đã đánh dấu chặng cuối của hành trình bắt đầu từ năm 2019, khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thành lập Ủy ban đặc biệt đàm phán Công ước chống tội phạm mạng, một trong những tiến trình pháp lý toàn diện và bao trùm nhất trong lịch sử Liên Hợp Quốc. “Thông điệp rút ra từ các cuộc thảo luận là rõ ràng: Công ước Hà Nội mở ra một tương lai an toàn và công bằng hơn cho tất cả mọi người, cả trong thế giới thực lẫn không gian mạng,” ông Brandolino nhấn mạnh.

Cùng chia sẻ quan điểm, bà Faouzia Boumaiza Mebarki - Đại sứ, Chủ tịch Ủy ban đàm phán Công ước, bày tỏ lời cảm ơn tới Việt Nam vì đã tổ chức thành công một sự kiện có ý nghĩa quốc tế sâu sắc, thể hiện tinh thần bao trùm, hợp tác và đại diện rộng rãi của cộng đồng quốc tế. “Việc đàm phán Công ước mới chỉ là bước khởi đầu. Giờ đây, nhiệm vụ của chúng ta là cùng nhau hướng tới cột mốc tiếp theo, Công ước chính thức có hiệu lực,” bà Mebarki khẳng định.