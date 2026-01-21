Cứu sống hai anh em ruột gặp nạn trên biển Cửa Lò

TPO - Biển động, sóng to, gió mạnh khiến tàu cá của hai anh em ruột ở Nghệ An bị lật trên biển Cửa Lò. Rất may, lực lượng chức năng đã kịp thời cứu hộ thành công.

Ngày 21/1, lãnh đạo UBND phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng vừa cứu thành công hai ngư dân gặp nạn trên biển Cửa Lò.

Theo đó, khoảng 14h30 cùng ngày, trong quá trình từ ngư trường trở về lạch Cửa Hội, tàu cá của hai anh em ruột là Nguyễn Công Chung (SN 1978) và Nguyễn Công Nghĩa (SN 1980), trú khối 1 Phúc Thọ, phường Vinh Lộc, không may bị lật do biển động, sóng to, gió mạnh tại khu vực biển Cửa Lò.

Lực lượng chức năng cứu hộ hai ngư dân gặp nạn trên biển Cửa Lò.

Thời điểm xảy ra sự cố, cả hai ngư dân không kịp mặc áo phao, chỉ bám vào tấm xốp để cố gắng bơi vào bờ.

Nhận được tin báo, Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Lò – Bến Thuỷ đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Sau thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã tiếp cận và cứu thành công anh Nghĩa, đưa vào bờ an toàn. Trong khi đó, anh Chung được lực lượng cứu hộ Trung tâm Cứu hộ và Phòng chống thiên tai phường Cửa Lò phát hiện khi đang trôi dạt trên biển.

Anh Chung đang được theo dõi sức khỏe.

Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận, cứu vớt kịp thời và đưa nạn nhân vào bờ. Anh Chung sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa TP Vinh (cơ sở 3) để theo dõi sức khoẻ.

Hiện sức khoẻ của hai ngư dân đã ổn định, tinh thần tốt.