Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cứu sống hai anh em ruột gặp nạn trên biển Cửa Lò

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Biển động, sóng to, gió mạnh khiến tàu cá của hai anh em ruột ở Nghệ An bị lật trên biển Cửa Lò. Rất may, lực lượng chức năng đã kịp thời cứu hộ thành công.

Ngày 21/1, lãnh đạo UBND phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng vừa cứu thành công hai ngư dân gặp nạn trên biển Cửa Lò.

Theo đó, khoảng 14h30 cùng ngày, trong quá trình từ ngư trường trở về lạch Cửa Hội, tàu cá của hai anh em ruột là Nguyễn Công Chung (SN 1978) và Nguyễn Công Nghĩa (SN 1980), trú khối 1 Phúc Thọ, phường Vinh Lộc, không may bị lật do biển động, sóng to, gió mạnh tại khu vực biển Cửa Lò.

z7454259701128-c36cbe95e06c5dc611a0aa885be5f472.jpg
Lực lượng chức năng cứu hộ hai ngư dân gặp nạn trên biển Cửa Lò.

Thời điểm xảy ra sự cố, cả hai ngư dân không kịp mặc áo phao, chỉ bám vào tấm xốp để cố gắng bơi vào bờ.

Nhận được tin báo, Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Lò – Bến Thuỷ đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Sau thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã tiếp cận và cứu thành công anh Nghĩa, đưa vào bờ an toàn. Trong khi đó, anh Chung được lực lượng cứu hộ Trung tâm Cứu hộ và Phòng chống thiên tai phường Cửa Lò phát hiện khi đang trôi dạt trên biển.

z7454259726224-31b25fa6cdc2a3535e0fbe3bfc2e1935.jpg
Anh Chung đang được theo dõi sức khỏe.

Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận, cứu vớt kịp thời và đưa nạn nhân vào bờ. Anh Chung sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa TP Vinh (cơ sở 3) để theo dõi sức khoẻ.

Hiện sức khoẻ của hai ngư dân đã ổn định, tinh thần tốt.

Thu Hiền
#ngư dân #Cửa Lò #cứu hộ #biển động #nghệ an #tai nạn biển

Xem thêm

Cùng chuyên mục