Cứu sống ngư dân Quảng Trị bị đột quỵ trên biển Cô Tô

TPO - Mặc dù biển động, sóng toa gió lớn nhưng lực lượng chức năng đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) đã không ngại hiểm nguy kịp thời đưa ngư dân tỉnh Quảng Trị vào bờ để cấp cứu đột quỵ.

Khoảng 8h ngày 16/11/2025, tại vùng biển Hạ Mai, tàu cá QB 98088 TS đang khai thác hải sản đã đưa ông Nguyễn Văn S. (sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú tại xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị) vào đảo Cô Tô cấp cứu khẩn cấp. Trước đó, trong quá trình lao động trên biển, ông S. xuất hiện triệu chứng đau đầu dữ dội, yếu liệt nửa người và méo mặt, các ngư dân trên tàu đã nhanh chóng đưa thuyền trưởng cập đảo để được hỗ trợ y tế.

Lực lượng chức năng đưa ngư dân vào bờ cấp cứu đột quỵ.

Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn – Cơ sở 2, qua thăm khám ban đầu, bệnh nhân được xác định liệt nửa người phải, liệt mặt, huyết áp tăng cao, nghi ngờ đột quỵ xuất huyết não. Sau khi chụp CT, bác sĩ kết luận bệnh nhân bị xuất huyết vùng nhân bèo – vành tia bên trái, kèm tổn thương cũ thùy chẩm và vành tia hai bên, cần chuyển tuyến gấp về bệnh viện tuyến tỉnh để điều trị chuyên sâu.

Trong khi đó, khu vực biển Cô Tô đang chịu ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc, sóng lớn cấp 5–6, việc di chuyển trên biển tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người và phương tiện.

Trước tình hình cấp bách, Đồn Biên phòng Cô Tô đã huy động 1 xuồng máy cùng 3 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn – Cơ sở 2 tổ chức vận chuyển bệnh nhân về đất liền. Lực lượng chức năng chủ động áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn trên hành trình, đồng thời duy trì theo dõi, hỗ trợ y tế cho bệnh nhân trong suốt quá trình di chuyển.

Bệnh nhân qua cơn nguy kịch nhờ được cấp cứu kịp thời.

Nhờ sự phối hợp kịp thời, bệnh nhân đã được đưa về đất liền an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế tuyến trên của tỉnh để tiếp tục cấp cứu, giành thêm “thời gian vàng” trong điều trị đột quỵ, góp phần nâng cao cơ hội hồi phục cho người bệnh.