Cứu sống 2 ngư dân Quảng Trị bị chìm thuyền khi đánh cá trong đêm

TPO - Hai ngư dân ở phường Bắc Gianh (Quảng Trị) may mắn được lực lượng biên phòng và tàu hàng cứu kịp thời sau khi thuyền nhỏ bị nước tràn, chìm ngoài cửa biển Gianh tối 5/12.

Hành trình cứu hộ ngư dân gặp nạn.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh cho biết, khoảng 18h20 ngày 5/12, tàu vận tải Khánh Minh 09 trên hành trình vào cảng Gianh đã phát hiện một người đang trôi dạt trên biển và đưa lên tàu an toàn. Danh tính nạn nhân là anh Nguyễn Văn Nhân (SN 1980), trú tổ dân phố Tân Mỹ, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị.

Từ lời kể của anh Nhân, lực lượng chức năng xác định còn một ngư dân khác là Nguyễn Đức Thuận (SN 1981) đang bám vào phần thuyền bị chìm và trôi tự do ngoài cửa biển, cần được cứu nạn khẩn cấp.

Xuồng của BĐBP ra biển tìm kiếm ngư dân trong đêm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn BP CK Cảng Gianh báo cáo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, đồng thời huy động lực lượng tại chỗ, thông báo cho chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để phối hợp tìm kiếm. Hải đội Biên phòng 1 triển khai xuồng MS BP.07-15-01 cùng 8 cán bộ, chiến sĩ cơ động ra khu vực biển Gianh.

Cùng thời điểm, tàu cá QB-98061-TS của ngư dân Nguyễn Văn Thông (tổ dân phố Tân Mỹ) cùng 4 thuyền viên và 3 cán bộ biên phòng được lệnh tham gia tìm kiếm.

Đến khoảng 21h cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã phát hiện anh Nguyễn Đức Thuận, tiếp cận và đưa lên tàu an toàn, đồng thời triển khai lai dắt thuyền bị nạn vào bờ.

Ngư dân Nguyễn Đức Thuận được tìm thấy và đưa về bờ an toàn.

Sau khi hoàn tất cứu hộ, đơn vị đã thông báo cho các lực lượng ngừng tìm kiếm, đồng thời tổ chức quân y kiểm tra sức khỏe hai ngư dân trước khi bàn giao cho gia đình.