Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cứu sống 2 ngư dân Quảng Trị bị chìm thuyền khi đánh cá trong đêm

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hai ngư dân ở phường Bắc Gianh (Quảng Trị) may mắn được lực lượng biên phòng và tàu hàng cứu kịp thời sau khi thuyền nhỏ bị nước tràn, chìm ngoài cửa biển Gianh tối 5/12.

Hành trình cứu hộ ngư dân gặp nạn.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh cho biết, khoảng 18h20 ngày 5/12, tàu vận tải Khánh Minh 09 trên hành trình vào cảng Gianh đã phát hiện một người đang trôi dạt trên biển và đưa lên tàu an toàn. Danh tính nạn nhân là anh Nguyễn Văn Nhân (SN 1980), trú tổ dân phố Tân Mỹ, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị.

Từ lời kể của anh Nhân, lực lượng chức năng xác định còn một ngư dân khác là Nguyễn Đức Thuận (SN 1981) đang bám vào phần thuyền bị chìm và trôi tự do ngoài cửa biển, cần được cứu nạn khẩn cấp.

img-5246.jpg
Xuồng của BĐBP ra biển tìm kiếm ngư dân trong đêm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn BP CK Cảng Gianh báo cáo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, đồng thời huy động lực lượng tại chỗ, thông báo cho chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để phối hợp tìm kiếm. Hải đội Biên phòng 1 triển khai xuồng MS BP.07-15-01 cùng 8 cán bộ, chiến sĩ cơ động ra khu vực biển Gianh.

Cùng thời điểm, tàu cá QB-98061-TS của ngư dân Nguyễn Văn Thông (tổ dân phố Tân Mỹ) cùng 4 thuyền viên và 3 cán bộ biên phòng được lệnh tham gia tìm kiếm.

Đến khoảng 21h cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã phát hiện anh Nguyễn Đức Thuận, tiếp cận và đưa lên tàu an toàn, đồng thời triển khai lai dắt thuyền bị nạn vào bờ.

img-5245.jpg
Ngư dân Nguyễn Đức Thuận được tìm thấy và đưa về bờ an toàn.

Sau khi hoàn tất cứu hộ, đơn vị đã thông báo cho các lực lượng ngừng tìm kiếm, đồng thời tổ chức quân y kiểm tra sức khỏe hai ngư dân trước khi bàn giao cho gia đình.

Hoàng Nam
#phường bắc gianh #cửa gianh #cứu nạn #biên phòng #tàu khánh minh #ngư dân

Xem thêm

Cùng chuyên mục