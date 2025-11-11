Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Cứu sống 7 ngư dân sau vụ chìm tàu trên biển Hòn La

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Giữa biển đêm sóng dữ, tàu cá TH-90073-TS bất ngờ chìm cách cảng Hòn La (Quảng Trị) khoảng 3 hải lý. Trong giây phút sinh tử, 7 ngư dân đã được một tàu cá khác phát hiện, kịp thời lao tới ứng cứu, đưa toàn bộ thuyền viên thoát nạn an toàn.

Rạng sáng 11/11, Đồn Biên phòng Roòn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn La đã tiếp nhận 7 thuyền viên tàu cá TH-90073-TS, được cứu nạn và đưa vào bờ an toàn.

img-4945.jpg
Bộ đội Biên phòng tiếp nhận các thuyền viên gặp nạn.

Trước đó, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 11/11, trong lúc đang hoạt động đánh bắt tại tọa độ 17°54’N – 106°34’E (cách cảng Hòn La khoảng 3 hải lý về phía Đông), tàu cá TH-90073-TS do ông Lê Công Dũng (SN1980, trú phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa) làm thuyền trưởng, bất ngờ bị nước tràn vào khoang, nhanh chóng chìm xuống biển.

Khi sự cố xảy ra, 7 thuyền viên kịp thời mặc áo phao rời tàu. May mắn, tàu cá TH-91812-TS do ông Lê Công Hậu làm thuyền trưởng, hoạt động gần đó, đã phát hiện tín hiệu cầu cứu, nhanh chóng tiếp cận và cứu toàn bộ thuyền viên lên tàu an toàn.

Nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Roòn đã duy trì liên lạc với tàu cứu nạn, hướng dẫn đưa các ngư dân vào bờ, đồng thời cử quân y thăm khám, chăm sóc sức khỏe. Đến sáng 11/11, toàn bộ 7 ngư dân đều ổn định, sức khỏe bình thường.

img-4946.jpg
Các thuyền viên được thăm khám sức khoẻ ngay khi vừa lên bờ.

Thuyền trưởng Lê Công Dũng cho biết, tàu cá TH-90073-TS có công suất 294,4 CV, dài 17 m, xuất cảng Mũi Ông (xã Phú Trạch, Quảng Trị) sáng 10/11 để ra khơi đánh bắt. Khi các thuyền viên đang nghỉ ngơi thì phát hiện nước tràn ngập hơn nửa thân tàu, không thể khắc phục nên buộc phải rời tàu trước khi bị chìm hoàn toàn.

Nhờ tinh thần tương thân tương ái của ngư dân trên biển, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã được ngăn chặn kịp thời, bảo toàn tính mạng 7 người giữa sóng nước.

Hoàng Nam
