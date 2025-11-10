Sống sót kỳ diệu sau 48 giờ giữa biển: Tặng giấy khen 2 người hùng cứu người

TPO - Anh Lê Văn Sanh và Phan Duy Quang đã lao ra biển giữa sóng gió bão số 13 cứu người, rồi bị trôi dạt trên biển hơn 2 ngày và được cứu sống thần kỳ. Hai anh đã được Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) tặng giấy khen.

Sáng 10/11, ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đã đến Trung tâm Quân dân y kết hợp đảo Lý Sơn thăm hỏi, tặng giấy khen cho anh Phan Duy Quang (47 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh) và anh Lê Văn Sanh (37 tuổi, ở thôn Tây An Hải). Đây là 2 người đã dũng cảm bơi thúng ra biển cứu người rồi cả 3 bị sóng gió cuốn trôi 2 ngày trên biển.

Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn Nguyễn Văn Huy trao giấy khen cho anh Lê Văn Sanh.

Ông Huy bày tỏ sự cảm phục hành động dũng cảm của anh Quang và anh Sanh đã bơi thúng ra sóng biển dữ cứu người và động viên 2 anh mau sớm bình phục sức khỏe, trở về nhà.

Theo ông Huy, khi xảy ra vụ việc, nhiều người có mặt tại hiện trường, chứng kiến toàn bộ quá trình ứng cứu anh D.Q.C. (44 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh), người nhảy xuống biển tự vẫn. Biết việc cứu người trong điều kiện thời tiết như vậy là rất nguy hiểm nhưng 2 anh vẫn bơi thúng ra ứng cứu, đây là hành động rất dũng cảm.

“Đến khi xảy ra sự cố, thúng của các anh không thể quay về bờ, lập tức chính quyền địa phương đã điều tàu ứng cứu 3 người nhưng sóng to, gió lớn khiến tàu cứu hộ không thể tiếp cận. Sau đó phải tạm gác việc ứng cứu để đảm bảo an toàn cho người tham gia cứu hộ”, ông Huy kể.

Theo ông Huy, suốt đêm 6/11 bản thân ông cùng nhiều người ở Lý Sơn chứng kiến vụ việc rất buồn nhưng không biết phải làm sao. Sáng sớm hôm sau, chính quyền đã huy động tàu cứu hộ, nhờ các lực lượng tham gia tìm kiếm. Đến khi tìm được anh Quang, cảm xúc vỡ òa. Càng kỳ diệu hơn nữa, 2 người còn lại cũng được tìm thấy. Đây là niềm vui không chỉ của chính quyền mà của tất cả người dân Lý Sơn.

Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn Nguyễn Văn Huy trao giấy khen cho anh Phan Duy Quang.

“Địa phương sẽ tiếp tục đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền cao hơn khen thưởng thành tích đối với các anh”, ông Huy nói.

Ngoài 2 người trên, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn cũng tặng giấy khen cho ông Lê Thanh Hùng - Thuyền phó tàu An Vĩnh Express người đã trực tiếp chỉ huy tàu tìm kiếm, cứu được anh Lê Văn Sanh trôi trên biển sau 2 ngày.

Theo những người tham gia tìm kiếm, nếu không có sự dày dạn kinh nghiệm của ông Hùng, chắc chắn anh Sanh không được cứu. “Chỉ cần chậm một vài giờ nữa, trời sẽ tối, lúc đó sẽ càng khó tìm. Anh Sanh cũng không thể nào sống sót qua 1 đêm nữa. May mắn, trực giác mách bảo tôi phải đi theo đúng luồng nước đó, hướng đó, vị trí đó... vì không thể khác được”, ông Hùng kể.

Ông Lê Thanh Hùng - Thuyền phó tàu An Vĩnh Express người đã trực tiếp chỉ huy tàu tìm kiếm, cứu được anh Lê Văn Sanh trôi trên biển sau 2 ngày.

Trước đó, khoảng 15h ngày 6/11 trong lúc bão số 13 sắp đổ bộ, ông D.Q.C. (44 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh), do mâu thuẫn gia đình, đã ra khu vực cầu cảng Lý Sơn nhảy xuống biển.

Thấy vậy, anh Lê Văn Sanh (37 tuổi, trú thôn Tây An Hải) và Phan Duy Quang (47 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh) dùng thúng ra cứu vớt. Tuy nhiên, do sóng to, gió lớn, cả 3 người bị cuốn trôi ra xa, không thể quay vào bờ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã huy động tàu Thành Tâm (số hiệu VT 0035), do ông Đặng Văn Thành làm thuyền trưởng, tổ chức tìm kiếm.

Anh Sanh và anh Quang lúc chèo thúng ra cứu anh C.

Đến 17h50 cùng ngày, do điều kiện thời tiết xấu, công tác tìm kiếm buộc phải tạm dừng. Tàu Thành Tâm quay về cảng Bến Đình neo đậu thì bị sóng đánh chìm trong đêm.

Đến trưa 7/11, máy bay trực thăng của Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã được huy động từ Đà Nẵng ra vùng biển Lý Sơn để tìm kiếm ba người đàn ông mất tích.

Cùng với đó, nhiều tàu vận tải, tàu cá, tàu khách… của Lý Sơn cũng quần thảo tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy.

Anh Lê Văn Sanh khi được phát hiện và cứu vớt trên người không còn mặc áo phao và bơi rất khỏe.

Đến khoảng 8h ngày 8/11, tàu Hải Nam 39, khi đi qua vùng biển giáp ranh Quảng Ngãi - Gia Lai đã phát hiện cứu được anh Phan Duy Quang. Đến 16h10 cùng ngày, nhờ hướng dẫn anh Quang, tàu cao tốc An Vĩnh Express đã tìm thấy anh Lê Văn Sanh tại vùng biển Gia Lai trong tình trạng không có áo phao nhưng vẫn bơi khỏe trên biển.

Tiếp đó, lúc 17h30, tàu cá QB 92981 TS của ngư dân tỉnh Quảng Trị đã cứu được anh D.Q.C. khi đang trôi dạt cách đảo Lý Sơn khoảng 50 hải lý.