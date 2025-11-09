48 giờ giữa biển dữ và 'phép màu' trở về của 3 người dân Lý Sơn

TPO - Tối 8/11, trên cầu cảng Bến Đình (đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) sáng rực ánh đèn, người dân chen kín lối. Ai cũng chờ đợi giây phút 3 người đàn ông trở về sau gần 2 ngày mất tích giữa bão gió số 13. Một phép màu mà cả đảo cầu mong cuối cùng đã trở thành hiện thực.

Người dân Lý Sơn vui mừng đón 3 người bị trôi dạt trên biển trở về.

Phép màu đã trở thành hiện thực

Trong ngày 8/11, tin vui lần lượt dội về đặc khu Lý Sơn khi ông Phan Duy Quang được tàu Hải Nam 39 (quốc tịch Việt Nam) trên đường từ cảng Vĩnh Tân (tỉnh Lâm Đồng) đến cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh) để trả hàng, khi qua vùng biển Gia Lai đã vớt lên khi đang kiệt sức giữa biển cách đảo Lý Sơn khoảng 100km.

Sau đó tàu khách An Vĩnh Express được điều ra tiếp nhận. Sau khi tiếp nhận, mọi người trên tàu đưa ông về lại Lý Sơn. Nhưng ông Quang bảo còn khỏe và đề nghị dẫn tàu đi cứu hai người còn lại.

Ông Phan Duy Quang được tàu hàng phát hiện và cứu vớt ở vùng biển Bình Định (Gia Lai)

Thuyền trưởng tàu An Vĩnh Express lập tức cho tàu quay mũi, theo hướng ông Quang chỉ. Đến khoảng 16h20 cùng ngày, tàu cứu được anh Lê Văn Sanh trên vùng biển Mộ Đức - Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi).

Tàu An Vĩnh Express và tàu khách Hòa Bình với khoảng 40 thủy thủ sau đó tiếp tục tìm kiếm trên biển để cứu anh D.Q.C. là người nhảy xuống biển từ chiều 6/11. Đến khoảng 17h30, một tàu cá Quảng Bình báo về đã cứu được anh C. khi anh đang trôi cách vị trí cứu anh Sanh khoảng 12 km. Hiện nay tàu khách Hòa Bình đang tiếp nhận anh C. từ tàu cá và đưa về Lý Sơn.

Tối 8/11 khi chiếc tàu khách An Vĩnh Express đưa ông Quang và anh Sang cập cảng Bến Đình, Lý Sơn, hàng trăm người dân đã đứng đợi sẵn. Người khóc, người cười, ôm chầm lấy nhau. Họ không tin vào phép màu trước mắt rằng giữa biển động dữ dội trong cơn bão mà cả 2 người lại có thể trở về bình an.

Anh Lê Văn Sanh được cứu vớt đưa lên tàu.

Ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn xúc động nói: “Đến thời điểm này, cả ba người trên thuyền thúng bị sóng bão số 13 đánh trôi dạt chiều 6/11 đều đã trở về an toàn. Trong bão gió, sóng lớn như thế mà họ vẫn còn sống, đúng là một phép màu".

"Hiện ông Quang và Sang đã được đưa đến Trung tâm Y tế Quân- Dân y để theo dõi sức khỏe, còn tàu khách Hòa Bình đang trên đường đưa ông C. về đảo”, ông Huy nói thêm.

Dọc lối vào cầu cảng Bến Đình, nhiều người dân không quen biết cũng chờ đón. Chị Nguyễn Thị Thiện một người dân Lý Sơn chia sẻ, "suốt gần 2 ngày nay cả đảo không ai ngủ được. Ai cũng cầu trời khấn Phật, mong biển thương người. Giờ nghe tin họ sống trở về lòng tôi như trút được tảng đá".

Người dân Lý Sơn có mặt ở cầu cảng Bến Đình từ rất sớm để đón cả 3 người trở về sau hơn 48 giờ lênh đênh trên biển.

Người dân Lý Sơn ai ai cũng nhắc đến hai chữ “phép màu”. Bởi giữa ngày biển động dữ dội, sóng cao, việc 3 con người nhỏ bé có thể sống sót sau gần 48 tiếng lênh đênh giữa biển là điều gần như không thể.

Anh Phạm Văn Mịnh xúc động nói, người dân cả đảo chỉ mong sao họ còn sống để về với vợ, với con, với gia đình. Giữa bão gió, biển động dữ dội, có ai dám nghĩ tới phép màu… mà nay phép màu đó lại có thật.

Nhiều người còn mang cả pháo hoa để bắn ăn mừng...

Ở đảo Lý Sơn, gió vẫn thổi mạnh, nhưng trong lòng người dân đảo là âm thanh ấm áp khác, tiếng khóc, tiếng cười xen lẫn nhau. Bởi giữa dữ dội của biển khơi, họ tin rằng nghĩa tình và lòng dũng cảm vẫn hiện hữu nơi đây như những đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa, những con người can trường giữa sóng gió quê hương.

Ăn cá chết trên biển để lấy sức

Trưa 8/11, khi vừa được các thuyền viên tàu hàng Hải Nam 39 cứu vớt, kéo lên boong tàu, ông Phan Duy Quang vẫn còn run rẩy. Hai tay tê cứng, toàn thân rã rời sau hơn 42 giờ lênh đênh giữa sóng lớn trong bão số 13.

Ông Quang và anh Sanh sau khi về đến đảo Lý Sơn đã được đưa đến Trung tâm Y tế Quân- Dân y để theo dõi sức khỏe.

Ông Quang nhớ lại, khoảng 15h ngày 6/11 ông nhận tin anh D.Q.C. vì bực tức chuyện gia đình đã nhảy xuống cầu cảng Lý Sơn tự vẫn. Ngay lập tức, ông cùng anh Lê Văn Sanh lên thúng câu ra biển cứu người. Do ảnh hưởng bão số 13, thời điểm đó vùng biển Lý Sơn có sóng gió rất dữ dội. Sau khi vớt được anh C., chiếc thúng câu chở 3 người bị cuốn trôi ra xa bờ. Mọi nỗ lực ứng cứu của người dân địa phương bất thành. Sóng dữ dội khiến thúng càng trôi nhanh.

“Chúng tôi mặc áo phao, bám chặt vào thúng đợi tàu ra cứu. Tuy nhiên sóng lớn quá, thuyền không tiếp cận được nên thúng cứ thế trôi dạt ra biển. Khoảng 2 giờ sau, đảo Lý Sơn đã mất hút trong màn mưa trắng trời. Trời bắt đầu sập tối, sóng gió nổi lên, lúc này tôi liên tục động viên 2 người còn lại cố gắng bám chặt vào thúng đừng để sẩy tay”, ông Quang kể.

Các y bác sĩ thăm khám cho ông Quang và anh Sanh.

Đến khoảng 20h ngày 6/11, chiếc thúng không thể trụ nổi trước các đợt sóng dữ dội của bão số 13, thúng bị lật úp, lúc này 3 người bám vào nhau trôi dạt trên biển. Chỉ một lúc sau, anh C. đuối sức nên bị sóng hất tung. Ông Quang bất lực nhìn anh C. này mất hút trong màn đêm. “Anh C. trôi mất chỉ còn tôi và Sanh bám vào nhau. Tôi động viên Sanh phải cố gắng nhưng đến gần nửa đêm thì nó cũng đuối sức, rồi chúng tôi lạc mất nhau”, ông Quang kể lại.

Phải chống chọi với gió bão, ông Quang cũng kiệt sức. Ông mỗi lúc khát, ông lại ngửa mặt lên trời uống nước mưa rồi uống thêm từng ngụm nước biển. “Do biển động nên có một số loài cá nhỏ bị sóng đánh chết trôi nổi trên mặt biển, tôi vớt ăn để lấy sức rồi tìm cách bơi vào đất liền”, ông Quang nói.

Trôi dạt đến rạng sáng 7/11, ông Quang thấy chiếc tàu chở hàng xuất hiện trong tầm mắt. Hy vọng được cứu sống bùng lên, ông dùng hết sức bơi về phía tàu để kêu cứu. Tuy nhiên sóng lớn, người trên tàu không ai phát hiện. Cứ suốt ngày hôm đó, rất nhiều tàu qua lại nhưng không ai nhìn thấy ông. Suốt 24 giờ sau đó ông tiếp tục trôi dạt và cố giữ mình nổi trên mặt nước.

Anh Sanh bên gia đình tại bệnh viện.

Sáng 8/11, khi đang trôi dạt trên vùng biển Gia Lai, chiếc tàu thứ 7 - tàu hàng Hải Nam 39 - xuất hiện. Ông nhìn vào hướng đi của tàu và tìm cách tiếp cận mũi. “Tôi vừa bơi vừa vẫy tay kêu cứu, đến khoảng nửa tiếng thì có một người đứng ở boong tàu vẫy tay. Lúc đó tôi biết mình sống rồi”, ông Quang kể.