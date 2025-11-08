Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Cơn bão khổng lồ Fung-Wong vào Biển Đông sáng 10/11, hoạt động trái quy luật

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơn bão Fung-Wong đang hoạt động ngoài khơi của Philippines dự báo sẽ đi vào Biển Đông vào sáng 14/11. Cơn bão có kích thước khổng lồ này ít khả năng tác động đến đất liền nước ta.

Ngay sau khi cơn bão Kalmaegi đổ bộ đất liền khu vực Nam Trung Bộ nước ta, ngoài khơi Philippines tiếp tục hình thành một cơn bão rất mạnh có tên quốc tế là Fung-Wong. Đây là cơn bão đặc biệt với kích thước khổng lồ, đường kính lên tới 1400km.

Vào 13h chiều nay (8/11), tâm bão ở vùng biển ngoài khơi phía Đông Philippines với cường độ cấp 13, giật cấp 16.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, bão đang hoạt động trong một môi trường rất thuận lợi với nhiệt độ mặt nước biển cao (29-30 độ), độ đứt gió yếu nên cường độ bão sẽ tiếp tục mạnh lên và có khả năng đạt đến cấp siêu bão vào ngày mai (9/11).

Sau đó, khi đi vào gần vùng biển phía đông nam đảo Luzon của Philippines, bão gặp điều kiện môi trường không thuận lợi, khả năng suy giảm đi về cường độ.

Khoảng sáng 10/11, sau khi càn quét Philippines, bão Fung-Wong có khả năng di chuyển vào vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông trở thành cơn bão số 14 hoạt động trên Biển Đông năm nay.

Lúc này, nhánh áp cận nhiệt đới ở phía bắc (dòng dẫn đường cho bão di chuyển) suy yếu đi về cường độ và mở rộng hơn về phía nam của cơn bão. Dẫn đến bão có xu hướng di chuyển lệch về phía bắc nhiều hơn. Khi đi lên vĩ độ cao hơn, bão sẽ đi vào dòng dẫn đường của đới gió tây trên cao nên nhiều khả năng đổi hướng theo hướng Đông Bắc và đi ra khỏi Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, thông thường, vào cuối mùa, các cơn bão thường di chuyển theo hướng tây, thậm chí là tây tây nam và đổ bộ vào các tỉnh phía nam miền Trung nước ta. Tuy nhiên bão Fung-Wong lại di chuyển lên phía bắc và đi ra ngoài. Đây chính là điểm bất thường, trái quy luật của cơn bão này.

anh-man-hinh-2025-11-08-luc-153422.png
Bão Fung-Wong có kích thước khổng lồ với đường kính lên tới 1400km.

Những nhận định vào chiều 8/11 cho thấy, bão rất ít khả năng tác động đến đất liền nước ta. Tuy nhiên, do ảnh hưởng kết hợp với không khí lạnh tăng cường lệch đông nên ngay từ đêm nay (8/11), vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ đêm mai (9/11), gió trên vùng biển này sẽ mạnh lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, sóng biển cao 3-5m, sau tăng lên 6-8m. Biển động dữ dội.

Khoảng sáng 10/11, bão Fung-Wong có khả năng di chuyển vào Biển Đông với cường độ cấp 13, giật cấp 16 và duy trì cường độ khi dịch chuyển lên phía bắc nên trong các ngày 10-12/11, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 8-10m. Biển động dữ dội.

Toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc mạnh, gió mạnh và sóng lớn.

Biển Đông đang trải qua một mùa bão nhiều hiếm thấy với các cơn bão hoạt động trái quy luật. Trong đó nhiều cơn bão tác động trực tiếp đến đất liền nước, gây thiệt hại nặng nề như bão số 5 đổ bộ Nghệ An – Hà Tĩnh cuối tháng 8, bão số 10 đổ bộ Nghệ An – Hà Tĩnh cuối tháng 9, mới nhất là cơn bão số 13 đổ bộ Gia Lai – Đắk Lắk (Bình Định – Phú Yên cũ) vào tối 6/11, gây thiệt hại nặng nề.

Nguyễn Hoài
#bão số 14 #bão Fung-Wong #tác động của bão

