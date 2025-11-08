Số nhà bị hư hỏng do bão tăng mạnh, hơn nửa triệu hộ dân vẫn mất điện

TPO - Thống kê đến 7h sáng nay (8/11) cho thấy, bão Kalmaegi làm 8 người chết và mất tích, số nhà bị hư hại lên tới 26.226 nhà, hơn nửa triệu hộ dân vẫn đang mất điện.

Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 7h sáng nay, bão làm 5 người chết, trong đó Đắk Lắk có 3 người, Gia Lai có 2 người. Ba người ở Quảng Ngãi vẫn đang mất tích. Ngoài ra, 17 người bị thương.

Cơn bão mạnh cũng làm 245 nhà bị sập, trong đó Gia Lai, địa phương tâm bão trực tiếp đổ bộ, chịu thiệt hại nặng nhất với 200 ngôi nhà bị sập, Đắk Lắk có 25 nhà, Quảng Ngãi có 20 nhà.

Số nhà bị hư hỏng, tốc mái là 26.226 nhà, tăng hơn 6.000 trường hợp so với số liệu thống kê chiều qua. Gia Lai, nơi hứng chịu gió mạnh cấp 10, 11, giật cấp 13, 14 là khu vực có số lượng nhà bị hư hỏng, tốc mái nhiều nhất, tới 21.111 nhà. Đắk Lắk có 4.359 nhà và Quảng Ngãi là 756 nhà.

Gió mạnh, sóng lớn cũng làm 21 tàu bị đánh chìm và 44 tàu hư hỏng, trong đó Gia Lai có 15 tàu bị đánh chìm và 42 tàu hư hỏng, Quảng Ngãi có 2 tàu bị đánh chìm và 2 tàu hư hỏng, Đắk Lắk có 4 tàu bị đánh chìm.

Bão Kalmaegi gây thiệt hại nặng nề tại 3 địa phương là Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và Quảng Ngãi.

Bão Kalmaegi quét qua khu vực có hoạt động nuôi trồng thuỷ sản phát triển, vì vậy thiệt hại rất lớn với 54.335 lồng bè nuôi trồng thủy sản, trong đó Đắk Lắk (Phú Yên cũ) thiệt hại nặng nhất với 54.000 lồng bè, Gia Lai có 334 và Quảng Ngãi có 1.

Ngoài ra, 18ha nuôi tôm, cá bị thiệt hại, khoảng 3.721 ha lúa, hoa màu và 3.958 ha cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm bị ảnh hưởng, 118 con gia súc bị chết, cuốn trôi.

Bão Kalmaegi cũng gây ra 31 sự cố lưới điện, làm 485 cột điện bị gãy đổ, hơn 1,6 triệu hộ dân bị mất điện, đến nay đã khôi phục được hơn một triệu hộ, còn khoảng nửa triệu hộ vẫn đang mất điện, chủ yếu ở Gia Lai (Bình Định cũ) và Đắk Lắk (Phú Yên cũ).

Bão cũng gây ra nhiều sự cố giao thông, viễn thông, ước tính thiệt hại ban đầu là 7.179 tỷ đồng. Trong đó Gia Lai nặng nhất 5.000 tỷ đồng, Đắk Lắk 2.179 tỷ đồng. Các địa phương khác chưa có ước tính.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, những ngày tới, thời tiết các tỉnh từ Quảng Trị đến Lâm Đồng ít mưa, gió nhẹ, thuận lợi cho công tác khắc phục hậu quả của bão.

Hiện nay, ngoài khơi của Philippines có một cơn bão rất mạnh hoạt động, có thể vào Biển Đông và trở thành bão số 14 trong năm nay. Tuy nhiên, các mô hình dự báo cho thấy, cơn bão này không ảnh hưởng đến đất liền nước ta.