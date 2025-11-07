Cây phượng tím hàng chục năm tuổi bên hồ Xuân Hương Đà Lạt bị bão 13 'quật ngã'

Sáng 7/11, lực lượng chức năng phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý hiện trường, thu dọn phần thân cây phượng tím đổ ngã do ảnh hưởng thời tiết.
Theo thông tin ban đầu, vào tối 6/11, gió mạnh kéo dài nhiều giờ khiến phần thân lớn nhất của cây phượng bật gốc, đổ nghiêng về phía hồ. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người và tài sản.
Cây phượng tím này được trồng hàng chục năm trước dọc bờ hồ Xuân Hương, đoạn trước sân golf Đồi Cù và gần nút giao Trần Quốc Toản - Đinh Tiên Hoàng. Mỗi năm, vào khoảng tháng 3 đến tháng 4, cây nở rộ hoa tím biếc, tạo nên khung cảnh lãng mạn. Đây cũng là điểm check-in quen thuộc của du khách và người dân địa phương.
Sau khi cây ngã, nhiều người dân và du khách đã bày tỏ sự tiếc nuối khi một phần ký ức về “mùa phượng tím” nơi hồ Xuân Hương bị gió cuốn đi cùng cơn bão đêm qua.