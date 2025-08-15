Cây phượng cổ thụ bật gốc đổ trúng 2 vợ chồng đi xe máy

TPO - Cơn mưa lớn rạng sáng 15/8 làm cây phượng cổ thụ trên đường Trần Hưng Đạo (phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) bật gốc đổ trúng hai vợ chồng đi xe máy, làm cả hai bị thương.

UBND phường Tân Thành (tỉnh Cà Mau) cho hay, khoảng 7h sáng 15/8, địa bàn xảy ra mưa lớn, gió mạnh, khiến cây phượng cổ thụ trên đường Trần Hưng Đạo trước nhà khách Minh Hải (phường Tân Thành) bật gốc đổ ra đường.

Cây đổ để trúng 2 xe máy đi đường, do ông P.T.C. (ngụ phường Hoà Thành, Cà Mau) và vợ V.T.X. điều khiển (mỗi người đi 1 xe). Cả ông C. và bà X. đều bị thương được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện cấp cứu, xe máy bị hư hỏng nặng.

Cây cổ thụ bật gốc đè 2 người đi đường bị thương.

Nhận tin báo, địa phương đã huy động lực lượng tới hỗ trợ người dân, thu dọn cây đổ.

Theo ghi nhận tại hiện trường, cây phượng cổ thụ bị đổ có gốc đường kính khoảng 1m, cao khoảng 10m bật gốc, nằm chắn ngang đường.

Trước đó, ngày 12/6, trên đường Bùi Thị Trường (phường 5, TP. Cà Mau cũ) một cây lớn cũng bị mưa dông quật ngã, chắn ngang mặt đường, gây ách tắc giao thông.

Đài Khí tượng thủy văn Cà Mau cảnh báo, trong hôm nay (15/8), nhiều khu vực tại Cà Mau tiếp tục có mưa lớn, gió mạnh. Lượng mưa phổ biến từ 10- 30mm, có nơi trên 30mm. Trong mưa, dông khả năng xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.