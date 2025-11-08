Lộ rõ hình hài tàu cổ trên biển Hội An sau mưa bão

TPO - Sau đợt mưa bão vừa qua, sóng lớn đánh vào bờ làm lộ rõ con tàu cổ được phát hiện trước đó trên bờ biển Hội An (TP. Đà Nẵng).

Ngày 8/11, ông Bùi Văn Dũng - Chủ tịch UBND phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng, cho biết đã chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai việc khoanh vùng để bảo vệ tàu cổ được phát hiện trước đó tại địa bàn.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tăng cường phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ Di sản dưới nước đến người dân địa phương.

Hình ảnh xác tàu cổ lộ rõ trên khu vực biển Hội An (TP. Đà Nẵng).

Theo đó, sau đợt mưa gió vừa qua, sóng lớn đánh vào bờ biển đã tiếp tục lộ rõ một phần con tàu cổ được phát hiện hồi tháng 12/2023, tại khu vực khối phố Thịnh Mỹ (thuộc phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng).

Tại thời điểm được phát hiện, xác tàu chỉ lộ một phần cọc gỗ trên bãi cát. Chính quyền TP. Hội An (lúc bấy giờ) đã chỉ đạo cơ quan liên quan phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành lấy mẫu đồng vị cacbon để xác định niên đại con tàu này.

Đến tháng 1/2024, do thời tiết biển động, sóng lớn, triều cường đánh mạnh khiến một lượng lớn cát vùi lấp con tàu xuống lại mặt biển.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam (cũ) giao UBND TP. Hội An (cũ) chỉ đạo các cơ quan liên quan tiến hành thủ tục đề xuất khai quật khẩn cấp xác tàu.

Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An phối hợp với Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) thực hiện việc nghiên cứu con tàu.

Quá trình điền dã dân tộc học và khảo cổ học cho thấy vị trí tàu trên bờ biển Cẩm An xưa kia nằm dưới một đồi cát ven biển, cạnh con đường đất đỏ được người Pháp xây dựng. Dấu vết con đường này hầu như không còn do hiện tượng biển xâm thực.

Thông qua các bản đồ, ảnh vệ tinh trong nhiều thời kỳ và ký ức của người dân địa phương, vị trí con tàu xưa kia không chỉ nằm sâu dưới đồi cát mà vào năm 1905 có thể con tàu cách mép nước khoảng 700 - 800m.

Theo nhận định, tàu đắm là tàu có thiết kế truyền thống Biển Đông. Đây là kiểu tàu tích hợp kỹ thuật đóng tàu truyền thống Đông Nam Á và truyền thống Trung Quốc. Đến nay, ở vùng biển Đông Nam Á đã phát hiện hơn 20 con tàu đắm được xác định là kiểu tàu truyền thống Biển Đông, hay còn gọi là tàu lai, có niên đại giữa thế kỷ XIV đến thế kỷ XVI...