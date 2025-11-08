Cứu sống được 1 trong 3 người mất tích ở đặc khu Lý Sơn

Trưa 8/11, ông Đỗ Tâm Hiển - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang kết nối với chủ tàu được cho là cứu được 1 trong 3 người mất tích vào chiều 6/11 trên vùng biển Lý Sơn.

Qua hình ảnh chuyển về, người thân và chính quyền đặc khu Lý Sơn xác định người được cứu sống là ông Phan Duy Quang (47 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh).

Ông Hiển cho biết, đã liên lạc với thuyền trưởng tàu Hải Nam 39 Hoàng Phú Xuyên, ông Xuyên cho biết, tàu đang trên hành trình đi từ cảng Vĩnh Tân (tỉnh Lâm Đồng) đi cảng Sơn Dương (tỉnh Hà Tĩnh) để trả hàng.

Ông Phan Duy Quang được tàu hàng phát hiện và cứu vớt ở vùng biển Gia Lai.

Khoảng 8h45 sáng 8/11 khi tàu đang di chuyển thì phát hiện ông Quang chới với giữa biển nên dừng tàu ứng cứu và vớt ông Quang lên tàu. Tình trạng của ông Quang lúc đó hơi yếu, tâm lý ổn định.

Hiện các thuyền viên tàu hàng đã sơ cứu cho người bị nạn và cho ông Quang ăn tạm, nghỉ ngơi lấy lại sức.

Trong khi đó, lãnh đạo đặc khu Lý Sơn cho biết việc liên hệ với tàu hàng đã cứu ông Quang gặp nhiều khó khăn khi kết nối liên tục nghẽn. “Chúng tôi đã liên lạc để nắm tọa độ mà tàu cứu được ông Quang để các tàu đang tìm kiếm tiến đến khu vực tìm 2 người còn lại”, lãnh đạo đặc khu Lý Sơn nói.

Trực thăng Sư đoàn 372 bay tìm kiếm ở vùng biển Đặc khu Lý Sơn.

Trước đó, khoảng 15h ngày 6/11 trong lúc bão số 13 sắp đổ bộ, ông D.Q.C. (44 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh), do mâu thuẫn gia đình, đã ra khu vực cầu cảng Lý Sơn và nhảy xuống biển.

Thấy vậy, ông L.V.S. (37 tuổi, trú thôn Tây An Hải) và ông Phan Duy Quang (47 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh) dùng thúng ra cứu vớt. Tuy nhiên, do sóng to, gió lớn, cả 3 người bị cuốn trôi ra xa, không thể quay vào bờ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã huy động tàu Thành Tâm (số hiệu VT 0035), do ông Đặng Văn Thành (53 tuổi) làm thuyền trưởng, tổ chức tìm kiếm.

Tàu của BĐBP Quảng Ngãi cũng được điều động hỗ trợ tìm kiếm.

Đến 17h50 cùng ngày, do điều kiện thời tiết xấu, công tác tìm kiếm buộc phải tạm dừng. Tàu Thành Tâm quay về cảng Bến Đình neo đậu thì bị sóng đánh chìm trong đêm.

Đến trưa 7/11, máy bay trực thăng của Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã được huy động từ Đà Nẵng ra vùng biển Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) để tìm kiếm ba người đàn ông mất tích.

Cùng với đó, nhiều tàu vận tải, tàu cá, tàu khách… của Lý Sơn cũng quần thảo tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy.