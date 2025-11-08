5 tàu cá ở Lâm Đồng bị chìm do nước dâng

TPO - Mực nước sông dâng cao, dòng chảy xiết đã khiến 5 tàu cá neo đậu tại cửa cảng Phan Rí và La Gi, tỉnh Lâm Đồng bị chìm, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Chiều 8/11, ngư dân Lâm Đồng vẫn đang nỗ lực trục vớt các tàu cá bị chìm tại 2 cửa cảng sau trận nước dâng cao và chảy xiết vào sáng cùng ngày.

Theo đó, tại cửa cảng Phan Rí (xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng), tàu cá BTh 80681 TS (dài 11,5m, công suất 45 CV) và tàu BTh 88320 TS (dài 12,2m, công suất 30 CV) neo đậu trên sông Lũy bị đứt dây neo, trôi ra luồng và chìm ngay giữa cửa cảng. Ước tính thiệt hại tài sản khoảng 310 triệu đồng.

2 tàu cá bị chìm tại cửa cảng Phan Rí.

Sáng cùng ngày, tại cửa cảng La Gi (phường Phước Hội), 3 tàu cá cũng bị chìm do mực nước sông Dinh dâng cao, dòng chảy xiết.

Theo đó, tàu BTh 81196 TS (dài 7,1m, công suất 35 CV) bị sóng đánh phá, chìm hoàn toàn, thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. Hai tàu khác là BTh 85885 TS và BTh 86131 TS đang neo đậu tại cảng cũng lật nghiêng và chìm tại chỗ.

Hiện ngư dân đang khẩn trương xử lý hậu quả, bảo đảm an toàn cho các phương tiện còn lại và luồng ra vào cửa cảng.