Bí thư cơ sở ở Bắc Ninh gửi gắm niềm tin vào Đại hội XIV của Đảng

TPO - Từ phường công nghiệp với những tập đoàn toàn cầu, đến bản làng miền núi còn nhiều khó khăn ở tỉnh Bắc Ninh đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, với niềm tin sâu sắc và kỳ vọng về những chủ trương, chính sách sát thực tiễn, vì sự phát triển bền vững của đất nước và hạnh phúc của Nhân dân.

Mở ra “kỷ nguyên mới”

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tại phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh – một địa bàn năng động, giàu tiềm năng công nghiệp, ông Nguyễn Văn Mạnh - Bí thư Đảng ủy phường Nếnh, bày tỏ sự tin tưởng sâu sắc vào thành công của Đại hội, cũng như những định hướng chiến lược mà Đảng sẽ đề ra cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Theo ông Nguyễn Văn Mạnh, phường Nếnh hiện là địa phương có tốc độ phát triển kinh tế nhanh, với 4 khu công nghiệp tập trung, thu hút nhiều tập đoàn lớn, tập đoàn đa quốc gia đến đầu tư, sản xuất, trong đó có những thương hiệu toàn cầu như Foxconn.

Sự hiện diện của các khu công nghiệp không chỉ tạo việc làm ổn định cho hàng trăm nghìn lao động trong và ngoài tỉnh Bắc Ninh, mà còn góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu ngân sách, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Ông Nguyễn Văn Mạnh - Bí thư Đảng ủy phường Nếnh (Bắc Ninh).

“Thực tiễn phát triển tại phường Nếnh cho thấy, những chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng trong phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh đã và đang đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả rõ nét”, ông Nguyễn Văn Mạnh nhấn mạnh.

Bí thư Đảng ủy phường Nếnh cho rằng, ông hoàn toàn tin tưởng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ đề ra những quyết sách chiến lược đúng đắn, mở ra “kỷ nguyên mới” cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Từ góc nhìn của cán bộ cơ sở, ông Nguyễn Văn Mạnh kỳ vọng Đại hội XIV tiếp tục quan tâm hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển công nghiệp theo hướng xanh, bền vững; đồng thời có những giải pháp căn cơ về an sinh xã hội, nhà ở cho công nhân, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của các khu công nghiệp hiện đại.

Công nhân làm việc trong khu công nghiệp ở phường Nếnh (Bắc Ninh). Ảnh: Nguyễn Thắng

“Cán bộ, đảng viên và Nhân dân phường Nếnh đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Chúng tôi tin rằng, dưới ánh sáng các nghị quyết của Đại hội XIV, đất nước ta sẽ vững vàng tiến bước, hiện thực hóa khát vọng phát triển hùng cường, thịnh vượng”, ông Nguyễn Văn Mạnh khẳng định.

Niềm tin từ xã miền núi Đại Sơn

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước. Trong dòng chảy chung ấy, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đại Sơn, tỉnh Bắc Ninh – một xã miền núi đặc biệt khó khăn đặt trọn niềm tin và kỳ vọng lớn lao vào thành công của Đại hội.

Ông Hoàng Văn Quân – Bí thư Đảng ủy xã Đại Sơn cho biết, đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại mà còn là điểm tựa tinh thần, là niềm hy vọng về những chủ trương, quyết sách đúng đắn, sát thực tiễn, tạo động lực phát triển cho những vùng còn nhiều khó khăn như miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Hoàng Văn Quân - Bí thư Đảng ủy xã Đại Sơn (Bắc Ninh).

Từ thực tiễn của một xã miền núi còn nhiều khó khăn, Bí thư Đảng ủy xã Đại Sơn bày tỏ mong muốn Đại hội XIV của Đảng sẽ đề ra những chủ trương, chính sách mang tính đột phá, đồng bộ và bền vững cho phát triển đất nước và vùng miền núi.

Trong đó, đối với vùng miền núi lấy nông nghiệp sinh thái, kinh tế rừng, bảo tồn thiên nhiên gắn với phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc làm trụ cột; đồng thời tiếp tục quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với thị trường, tạo sinh kế ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân, từng bước rút ngắn khoảng cách phát triển giữa miền núi và vùng thuận lợi.

Đường cờ Tổ quốc﻿ ở xã Đại Sơn.

Xã Đại Sơn kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù cho cấp cơ sở miền núi; quan tâm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số; đầu tư cho giáo dục, y tế, nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực vùng miền núi, tạo nền tảng cho phát triển bền vững lâu dài.

Đặc biệt, ông Hoàng Văn Quân bày tỏ kỳ vọng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là người địa phương, người dân tộc thiểu số, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã đủ năng lực, uy tín, tâm huyết, gần dân, sát dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.