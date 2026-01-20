Hoàn cảnh ra đời đặc biệt của ca khúc chào mừng Đại hội Đảng

TPO - Ca sĩ Anh Tú sáng tác bài hát "Thưa Đảng" trong hoàn cảnh đặc biệt. Chia sẻ với PV Tiền Phong, Anh Tú cho biết đã dành thời gian học tập, nghiên cứu lịch sử Đảng để hoàn thiện ca khúc.

Bài hát Thưa Đảng được ca sĩ Anh Tú sáng tác với giai điệu trầm hùng, mang màu sắc trang nghiêm nhưng vẫn gần gũi. Tác phẩm ra đời từ cảm xúc chân thành và lòng biết ơn của nam nghệ sĩ đối với lịch sử cách mạng Việt Nam dẫn dắt bởi Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau hai ngày đăng tải, bài hát thu hút gần 3 triệu lượt xem và hàng chục nghìn lượt chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội. Anh Tú được khen nhờ quãng giọng rộng, lên nốt cao sáng và thể hiện thành công ca khúc mang ý nghĩa quan trọng.

Anh Tú hoàn thiện ca khúc Thưa Đảng trên chuyến bay TPHCM - Hà Nội.

Ở phần mở đầu, bài hát nhắc đến mốc lịch sử năm 1930 - thời điểm Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, gắn với hình ảnh ông cha xung phong, toàn dân dậy sóng, Bắc - Nam chung một lòng.

Những câu hát mở đầu hàm chứa chiều sâu lịch sử, gợi nhắc giá trị hòa bình: "Hòa bình đâu dễ, giành giật bằng máu. Một đời hiên ngang, chí vang non ngàn".

Phần điệp khúc khẳng định lý tưởng cách mạng đã rèn giũa nên bản lĩnh và trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Thông điệp đại đoàn kết như sợi chỉ đỏ xuyên suốt bài hát, gắn kết con người với đất nước, với Đảng và niềm tin chung của toàn dân tộc.

Kết bài, Anh Tú mượn câu thơ nổi tiếng trong bài thơ Từ ấy của nhà thơ Tố Hữu: "Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim".

Chia sẻ với Tiền Phong, ca sĩ Anh Tú cho biết anh sáng tác bài này theo đề nghị của Trung tá Lê Anh Thủy - Giám đốc âm nhạc chương trình nghệ thuật Mãi mãi niềm tin theo Đảng. Nam ca sĩ dành thời gian học tập, nghiên cứu lịch sử Đảng và gom góp các chất liệu để hoàn thiện ca khúc Thưa Đảng trên chuyến bay từ TPHCM ra Hà Nội.

Ca khúc tiếp tục được Anh Tú và nhạc sĩ, Trung tá Lê Anh Thủy, giảng viên thanh nhạc Mai Xuân Hương trao đổi, chỉnh sửa. Ở khâu cuối cùng, Ban biên tập Tạp chí Cộng Sản góp ý, điều chỉnh thêm một số ca từ, nhờ đó có phiên bản hoàn thiện giới thiệu đến công chúng.

Anh Tú lần đầu giới thiệu ca khúc Thưa Đảng ở chương trình Mãi mãi niềm tin theo Đảng.

"Thưa Đảng là bức thư tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cha ông ta, đến các Đảng viên vì nền hòa bình dân tộc. Tôi không đặt ra lời hứa lớn lao trong sự nghiệp mà chọn cách sống tử tế, lành mạnh và làm nghề nghiêm túc. Với tôi, niềm tin vào sự dẫn dắt của Đảng và Nhà nước được thể hiện qua từng hành động cụ thể, từ việc tuân thủ pháp luật, giữ gìn hình ảnh nghệ sĩ, đến việc tạo ra những sản phẩm nghệ thuật tích cực, có ích cho xã hội", ca sĩ Anh Tú nói.

Trong chương trình nghệ thuật Mãi mãi niềm tin theo Đảng tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Anh Tú lần đầu giới thiệu đến công chúng ca khúc Thưa Đảng. Chương trình hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Anh Tú coi đây là vinh dự, cơ hội cống hiến của nghệ sĩ với Tổ quốc. "Đứng trên sân khấu chính luận, giữa bối cảnh lịch sử và chính trị đặc biệt, Anh Tú ý thức rõ trách nhiệm của mình khi âm nhạc không chỉ để trình diễn trên sân khấu, mà còn để lan tỏa niềm tin, sự tri ân và tinh thần đồng hành cùng đất nước", ca sĩ nói.

Sự ra đời của ca khúc Thưa Đảng là dấu mốc đáng tự hào trong sự nghiệp Anh Tú, cũng cho thấy định hướng âm nhạc của nam ca sĩ. Thời gian qua, Anh Tú gây chú ý khi sáng tác chuỗi ca khúc về những dịp đại lễ của đất nước như sự kiện A80, A50. Những ca khúc Người là Hồ Chí Minh, Giữa hòa bình vang lên ở những chương trình nghệ thuật chính luận, được công chúng đón nhận.

Ca sĩ Anh Tú sinh năm 1992, đoạt danh hiệu á quân trong cuộc thi âm nhạc Giọng hát Việt năm 2017. Năm 2023, Anh Tú tham gia Ca sĩ mặt nạ với mascot Voi Bản Đôn và trở thành quán quân.

Năm 2024, Anh Tú tham gia Anh trai say hi, xây dựng khá thành công hình tượng nghệ sĩ giải trí đa năng. Sau cuộc thi, nam ca sĩ mở rộng địa hạt hoạt động sang dòng nhạc chính thống và cách mạng.