TPO - Luôn ấp ủ khát vọng Việt Nam có thể thành quốc gia giàu có, nhân văn, hạnh phúc, tác giả Trần Tuệ Tri ra mắt cuốn sách thôi thúc mỗi người Việt thay đổi, sống khác đi - “Giấc mơ Rồng Xanh - Thương hiệu Việt Nam 2045”.

Ước vọng Việt Nam thịnh vượng vào năm 2045

Tác giả Trần Tuệ Tri lựa chọn góc nhìn thú vị - theo chân cậu bé 12 tuổi Non Nước vượt thời gian tới năm 2045 để tận thấy đất nước hiện đại, phát triển, là quốc gia đáng sống. Hành trình vượt thời gian cũng giúp cậu bé tìm được lời giải cho những băn khoăn hiện tại, tìm thấy động lực của học tập và lựa chọn ước mơ.

Sở dĩ tác giả chọn dấu mốc 2045 bởi nó đánh dấu 100 năm nước Việt Nam độc lập, là cột mốc Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, có tầm nhìn lớn, người dân có thu nhập cao. “Chỉ khi nhìn thấy rõ tương lai, ta mới biết mình cần làm gì ở hiện tại”, tác giả bộc bạch.

“Trong hành trình viết cuốn sách này, tôi đã đặt câu hỏi cho nhiều người: Việt Nam sẽ hóa rồng bằng cách nào? Có người nói bằng công nghệ lõi, có người cho rằng bằng việc giải các bài toán toàn cầu. Nhưng điểm chung mà tôi nhận thấy là, Việt Nam chỉ thật sự hùng cường khi người dân sống hạnh phúc. Tôi gọi khát vọng ấy là Giấc mơ Rồng Xanh”, tác giả Trần Tuệ Tri nói.

Tác giả Trần Tuệ Tri bắt đầu viết cuốn sách từ dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, mường tượng về dấu mốc 100 năm Việt Nam độc lập vào 2045.

Chị cắt nghĩa “rồng” là tầm vóc, bản lĩnh và nội lực của một quốc gia phát triển. “Xanh dương” là phát triển bền vững, là tri thức, khát vọng hòa bình và một xã hội nơi con người được sống tự do, sáng tạo, tử tế và hạnh phúc. Hình tượng Rồng Xanh biểu trưng cho một Việt Nam với nội lực mạnh mẽ, phát triển bền vững, coi con người là gốc rễ và nuôi dưỡng tinh thần tri thức - hòa bình - tử tế.

Phát triển trên nền tảng công nghệ và cội nguồn văn hóa

Không nói nhiều về cuốn sách, tác giả Trần Tuệ Tri coi dịp ra mắt là cơ hội để các nhà quản lý, nhà khoa học và giới trẻ thảo luận, kết nối tri thức cùng hướng về giấc mơ Việt Nam thịnh vượng. Tác giả có gần 30 năm kinh nghiệm về quản lý doanh nghiệp, marketing và xây dựng thương hiệu.

Trong phiên thảo luận Phát triển đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghiệp văn hóa thúc đẩy Việt Nam hóa Rồng Xanh 2045”, TS. Nguyễn Quân - nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - cho biết ông mơ ước Việt Nam sẽ trở thành quốc gia thông minh vào năm 2045.

Bà Lê Thu Hà - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - chia sẻ về mô hình phát triển của đất nước.

“20 năm trước nhiều người mơ Việt Nam thành quốc gia khởi nghiệp, nhưng hiện nay giấc mơ ấy lạc hậu trong bối cảnh công nghệ số phát triển như vũ bão. Tôi cho rằng hình dung về quốc gia thông minh giao thoa với giấc mơ quốc gia hóa rồng xanh. Đó là quốc gia có trình độ phát triển cao, người dân được sống trong hòa bình, ấm no”, ông nói.

Trước câu hỏi nhận diện rào cản đối với sự phát triển thịnh vượng của đất nước, bà Lê Thu Hà - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - chỉ ra một nguyên nhân bắt nguồn từ nỗi sợ sai. Vì vậy muốn tạo môi trường lành mạnh cho nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân phát triển thì phải phân định được ranh giới về trách nhiệm - giữa một bên là vụ lợi cần phải xử lý nghiêm, bên kia là sai sót trong thử nghiệm, đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung cần được nhìn nhận đúng đắn.

TS. Nguyễn Quân (trái) cho rằng cần thay đổi tư duy quản lý lĩnh vực khoa học công nghệ.

TS. Nguyễn Quân nhận định ngày nay tài sản trí tuệ có giá trị hơn nhiều lần tài sản hữu hình. Dữ liệu và nền tảng trở thành tư liệu sản xuất. “Với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, mọi sự thay đổi nhanh, một ngày bằng nhiều năm trước đây. Điều cản trở là tư duy người làm quản lý khoa học công nghệ chưa theo kịp xu hướng phát triển của thời đại. Chúng ta đôi khi quản lý khoa học công nghệ như quản lý lĩnh vực xây dựng cơ bản”, ông nói.

Nêu quan điểm về một mô hình phát triển lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực, bà Lê Thu Hà nhấn mạnh đất nước muốn phát triển phải kiên định với những giá trị nhân văn và tính bền vững, bản sắc văn hóa. “Đó là dấu hiệu của một quốc gia trưởng thành về thể chế và văn hóa công quyền. Sức mạnh của nó không đến từ tăng trưởng mà đến từ cách đất nước vận hành", bà Thu Hà nói.