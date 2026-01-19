Thanh Hóa kiểm tra dự án hòn Vọng Phu sau khi được gia cố 17 tỉ đồng

Trước thông tin dư luận về dự án bảo tồn, gia cố di tích hòn Vọng Phu thuộc cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch, UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu kiểm tra, rà soát, đối chiếu hồ sơ công trình.

Ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành kiểm tra, rà soát, đối chiếu hồ sơ dự án sửa chữa, gia cố hòn Vọng Phu.

Theo đó, trong những ngày gần đây, một số cơ quan báo chí và mạng xã hội quan tâm, tìm hiểu và phản ánh nhiều nội dung liên quan đến dự án bảo tồn, gia cố di tích hòn Vọng Phu thuộc cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch (núi Nhồi) ở phường Đông Quang.

Hòn Vọng Phu sau khi được gia cố.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát các nội dung phản ánh; đối chiếu với hồ sơ khoa học di tích và hồ sơ dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhằm làm rõ và cung cấp thông tin chính thức cho báo chí, dư luận xã hội, bảo đảm thống nhất, chính xác và đúng quy định pháp luật.

Khu di tích danh lam thắng cảnh núi An Hoạch được Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích cấp Quốc gia năm 1992.

Trong quần thể danh thắng này có di tích hòn Vọng Phu (cột đá cao khoảng 20 m, có hình dáng giống người phụ nữ ôm con). Đây là một trong những thắng cảnh nổi bật của tỉnh, gắn liền với truyền thuyết hòn Vọng Phu và nghề đá mỹ nghệ truyền thống.

Hòn Vọng Phu là khối đá vôi tự nhiên dạng tháp, đã phân tách thành 4 khối theo chiều cao. Các khối đá hiện xuất hiện nhiều vết nứt xung quanh. Theo thời gian, quá trình phong hóa khiến đá bị nứt nẻ, biến đổi thành phần, làm mất tính liền khối và giảm độ bền.

Sau thời gian triển khai gia cố, dự án hòn Vọng Phu đã hoàn thành.

Đặc biệt, qua 2 lần bị sét đánh, cùng với tác động từ hoạt động khai thác đá, nổ mìn ở khu vực xung quanh, kết cấu Hòn Vọng Phu bị ảnh hưởng nghiêm trọng khiến các vết nứt phong hóa ngày càng mở rộng.

Trước nguy cơ mất mát di sản, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt dự án “Bảo tồn, gia cố di tích hòn Vọng Phu” với tổng mức đầu tư 17 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư, hoàn thành trước ngày 31/12/2025.

Theo hồ sơ được phê duyệt, giải pháp kỹ thuật chủ yếu là gia cường kết cấu bằng cách khoan cấy thép D14 theo phương đứng, kết hợp bơm chèn vữa SIKA GROUT 214-11, loại vữa gốc xi măng có cường độ chịu nén và chịu kéo cao vào các vết nứt và lỗ khoan dọc thân đá.

Phương án này nhằm liên kết các khối đá rời rạc, ngăn chặn sự phát triển của vết nứt và giảm thiểu nguy cơ sụp đổ. Sau thời gian thi công, đến nay, dự án đã hoàn thành. Nhìn tổng thể, hòn Vọng Phu có tông màu trắng, khác khá nhiều so với màu đá nguyên bản trước đây.