Điểm mới lễ hội chùa Hương

TPO - Ban tổ chức Lễ hội du lịch Chùa Hương 2026 triển khai nhiều điểm mới trong công tác tổ chức, trong đó nổi bật là việc đẩy mạnh chuyển đổi số với bán vé, kiểm soát dịch vụ bằng mã QR và lắp đặt hệ thống camera AI giám sát an ninh, hướng tới lễ hội an toàn, văn minh, nâng cao trải nghiệm du khách.

Với chủ đề An toàn - Thân thiện - Chất lượng, lễ hội du lịch Chùa Hương 2026 diễn ra từ 18/2 đến hết 11/5/2026 (mùng 2 tháng Giêng đến ngày 25/3 năm Bính Ngọ). Lễ khai hội được tổ chức vào mùng 6 tháng Giêng (ngày 22/2 dương lịch).

Không gian lễ hội bao trùm toàn bộ khu Di tích quốc gia đặc biệt Chùa Hương, gồm 4 tuyến tham quan chính với 20 điểm đền, chùa, động thờ Phật. Sau lễ hội truyền thống, các hoạt động du lịch văn hóa, tín ngưỡng, trải nghiệm, thể thao và nghệ thuật tiếp tục được tổ chức nhằm kéo dài mùa du lịch, hướng tới hoạt động du lịch quanh năm.

Lễ hội du lịch Chùa Hương 2026 kéo dài khoảng 3 tháng.

Ban tổ chức lễ hội triển khai nhiều điểm mới nhằm tăng cường công tác tổ chức và quản lý. Nổi bật là việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tổ chức, quản lý, đầu tư hạ tầng viễn thông đồng bộ và lắp đặt hệ thống camera AI tại các điểm trọng tâm nhằm giám sát an ninh trật tự, bảo đảm văn minh lễ hội.

Từ mùa lễ hội năm nay, công tác bán vé, kiểm soát vé tham quan thắng cảnh và quản lý dịch vụ đò thuyền được thực hiện hoàn toàn bằng phương thức điện tử, mã QR, bảo đảm công khai, minh bạch, hạn chế tình trạng chen lấn, tiêu cực. Trung tâm điều hành lễ hội và đường dây nóng hoạt động liên tục để tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh của du khách.

Lễ hội Chùa Hương thu hút rất đông du khách trong dịp đầu năm mới.

Lễ hội du lịch Chùa Hương năm 2026 được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt, khi thành phố Hà Nội định hướng xây dựng Khu di tích quốc gia đặc biệt Chùa Hương trở thành khu du lịch quốc gia trong năm 2026, đồng thời từng bước hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thiên nhiên thế giới vào năm 2030.

Lễ khai hội tổ chức vào mùng 6 tháng Giêng với phần lễ được tổ chức theo nghi thức truyền thống của Phật giáo và tín ngưỡng dân gian, thể hiện khát vọng cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đời sống nhân dân bình an, hạnh phúc.

Công tác bán vé, kiểm soát vé tham quan thắng cảnh và quản lý dịch vụ đò thuyền của lễ hội Chùa Hương năm 2026 được thực hiện hoàn toàn bằng công nghệ.

Phần hội được tổ chức có chọn lọc, tập trung các hoạt động văn hóa, nghệ thuật dân gian và sinh hoạt cộng đồng mang tính giáo dục, lành mạnh, phù hợp với không gian di tích. Ban tổ chức chủ trương hạn chế các hoạt động phô trương, thương mại hóa, từng bước đưa lễ hội trở về các giá trị cốt lõi, đồng thời nâng cao chất lượng trải nghiệm cho du khách.

Sau lễ hội truyền thống, từ tháng 5 đến 12/2026, xã Hương Sơn tiếp tục triển khai các hoạt động phát triển du lịch bốn mùa, tăng cường liên kết vùng, tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, nghệ thuật; quảng bá nông sản, đặc sản địa phương, xây dựng các không gian trải nghiệm, check-in, du lịch thiền và du lịch sinh thái - tâm linh đặc trưng của Chùa Hương.