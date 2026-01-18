Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Điểm mới lễ hội chùa Hương

Gia Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ban tổ chức Lễ hội du lịch Chùa Hương 2026 triển khai nhiều điểm mới trong công tác tổ chức, trong đó nổi bật là việc đẩy mạnh chuyển đổi số với bán vé, kiểm soát dịch vụ bằng mã QR và lắp đặt hệ thống camera AI giám sát an ninh, hướng tới lễ hội an toàn, văn minh, nâng cao trải nghiệm du khách.

Với chủ đề An toàn - Thân thiện - Chất lượng, lễ hội du lịch Chùa Hương 2026 diễn ra từ 18/2 đến hết 11/5/2026 (mùng 2 tháng Giêng đến ngày 25/3 năm Bính Ngọ). Lễ khai hội được tổ chức vào mùng 6 tháng Giêng (ngày 22/2 dương lịch).

Không gian lễ hội bao trùm toàn bộ khu Di tích quốc gia đặc biệt Chùa Hương, gồm 4 tuyến tham quan chính với 20 điểm đền, chùa, động thờ Phật. Sau lễ hội truyền thống, các hoạt động du lịch văn hóa, tín ngưỡng, trải nghiệm, thể thao và nghệ thuật tiếp tục được tổ chức nhằm kéo dài mùa du lịch, hướng tới hoạt động du lịch quanh năm.

z7434810465476-d7f51288b39023df8dca4f6c14bc197f.jpg
z7434810427485-a6dd745f1173ef5facb871dc42f192ae.jpg
Lễ hội du lịch Chùa Hương 2026 kéo dài khoảng 3 tháng.

Ban tổ chức lễ hội triển khai nhiều điểm mới nhằm tăng cường công tác tổ chức và quản lý. Nổi bật là việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tổ chức, quản lý, đầu tư hạ tầng viễn thông đồng bộ và lắp đặt hệ thống camera AI tại các điểm trọng tâm nhằm giám sát an ninh trật tự, bảo đảm văn minh lễ hội.

Từ mùa lễ hội năm nay, công tác bán vé, kiểm soát vé tham quan thắng cảnh và quản lý dịch vụ đò thuyền được thực hiện hoàn toàn bằng phương thức điện tử, mã QR, bảo đảm công khai, minh bạch, hạn chế tình trạng chen lấn, tiêu cực. Trung tâm điều hành lễ hội và đường dây nóng hoạt động liên tục để tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh của du khách.

image-13.jpg
image-12.jpg
image-11.jpg
image-10.jpg
Lễ hội Chùa Hương thu hút rất đông du khách trong dịp đầu năm mới.

Lễ hội du lịch Chùa Hương năm 2026 được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt, khi thành phố Hà Nội định hướng xây dựng Khu di tích quốc gia đặc biệt Chùa Hương trở thành khu du lịch quốc gia trong năm 2026, đồng thời từng bước hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thiên nhiên thế giới vào năm 2030.

Lễ khai hội tổ chức vào mùng 6 tháng Giêng với phần lễ được tổ chức theo nghi thức truyền thống của Phật giáo và tín ngưỡng dân gian, thể hiện khát vọng cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đời sống nhân dân bình an, hạnh phúc.

z7434810456868-3a2c32da33d9c03e5823aaf8b562d58e.jpg
Công tác bán vé, kiểm soát vé tham quan thắng cảnh và quản lý dịch vụ đò thuyền của lễ hội Chùa Hương năm 2026 được thực hiện hoàn toàn bằng công nghệ.

Phần hội được tổ chức có chọn lọc, tập trung các hoạt động văn hóa, nghệ thuật dân gian và sinh hoạt cộng đồng mang tính giáo dục, lành mạnh, phù hợp với không gian di tích. Ban tổ chức chủ trương hạn chế các hoạt động phô trương, thương mại hóa, từng bước đưa lễ hội trở về các giá trị cốt lõi, đồng thời nâng cao chất lượng trải nghiệm cho du khách.

Sau lễ hội truyền thống, từ tháng 5 đến 12/2026, xã Hương Sơn tiếp tục triển khai các hoạt động phát triển du lịch bốn mùa, tăng cường liên kết vùng, tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, nghệ thuật; quảng bá nông sản, đặc sản địa phương, xây dựng các không gian trải nghiệm, check-in, du lịch thiền và du lịch sinh thái - tâm linh đặc trưng của Chùa Hương.

Gia Linh
#Chùa Hương #lễ hội #du lịch #chuyển đổi số #văn hóa #du lịch tâm linh #du lịch bốn mùa #camera AI

Xem thêm

Cùng chuyên mục