NSND Tống Toàn Thắng nhận Huân chương

TPO - NSND Tống Toàn Thắng nhận Huân chương Lao động hạng Ba trong Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Liên đoàn Xiếc Việt Nam ngày 16/1.

Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Liên đoàn Xiếc Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất được tổ chức ngày 16/1 tại Rạp xiếc Trung ương (Hà Nội). Đây là hoạt động đánh dấu hành trình 70 năm nỗ lực phát triển, sáng tạo và khẳng định vị thế nghệ thuật xiếc Việt Nam.

Tại lễ kỷ niệm, NSND Tống Toàn Thắng - Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam - đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Phát biểu tại buổi lễ, NSND Tống Toàn Thắng khẳng định trong suốt 70 năm hình thành và phát triển, dưới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL), các thế hệ lãnh đạo, nghệ sĩ, viên chức và người lao động của Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã không ngừng sáng tạo, xây dựng nền nghệ thuật xiếc giàu bản sắc dân tộc, thấm đẫm giá trị nhân văn và từng bước tiếp cận tinh thần hiện đại.

"Nhiều tiết mục, chương trình xiếc đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng, đồng thời giành được những giải thưởng cao tại các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật trong nước và quốc tế, từ châu Á, châu Âu đến nhiều khu vực khác. Những thành tựu ấy góp phần khẳng định vị thế của xiếc Việt Nam trên bản đồ nghệ thuật thế giới", NSND Tống Toàn Thắng nêu.

NSND Tống Toàn Thắng phát biểu tại buổi lễ.

Trong 70 năm hình thành và phát triển, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã có 8 NSND và 35 NSƯT. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với công sức, tài năng và sự cống hiến của nhiều thế hệ nghệ sĩ xiếc.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, lãnh đạo Liên đoàn Xiếc Việt Nam cùng tập thể liên đoàn xác định mục tiêu đổi mới mạnh mẽ tư duy sáng tạo, ứng dụng công nghệ biểu diễn tiên tiến, xây dựng các tác phẩm xiếc có quy mô, tầm vóc, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Đồng thời, liên đoàn chú trọng mở rộng hợp tác quốc tế, đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực, chăm lo đời sống nghệ sĩ, thu hút lực lượng trẻ kế cận, xây dựng môi trường biểu diễn chuyên nghiệp, hướng tới phát triển bền vững.

Lãnh đạo Liên đoàn Xiếc Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cho rằng trong suốt quá trình phát triển, ngành xiếc luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự yêu mến của công chúng. Nhờ đó, xiếc Việt Nam không chỉ giữ gìn bản sắc dân tộc mà còn từng bước hội nhập sâu rộng với nghệ thuật xiếc quốc tế.

Lãnh đạo Bộ VHTTDL nhận định những đóng góp của đội ngũ nghệ sĩ xiếc đã góp phần mang vinh quang về cho đất nước. Việc Chủ tịch nước trao tặng phần thưởng cao quý cho Liên đoàn Xiếc Việt Nam tại lễ kỷ niệm là sự ghi nhận xứng đáng, đồng thời thể hiện kỳ vọng đối với chặng đường phát triển tiếp theo của đơn vị.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết lễ kỷ niệm không chỉ chú trọng về mặt nghi thức, mà còn là ngày hội lớn để các nghệ sĩ giới thiệu những thành quả lao động nghệ thuật, truyền tải thông điệp, khát vọng đưa xiếc Việt Nam vươn xa hơn trên trường quốc tế.

Chương trình nghệ thuật trong lễ kỷ niệm.

“Trong thời gian tới khi chúng ta triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đặc biệt là Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Liên đoàn Xiếc Việt Nam phải giữ vai trò chủ động để đóng góp tích cực vào tiến trình công nghiệp hóa của nền văn hóa đất nước”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng mong rằng tập thể lãnh đạo, nghệ sĩ, diễn viên Liên đoàn Xiếc Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực hơn nữa để thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước, nhân dân kỳ vọng.