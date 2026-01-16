Đã đến lúc bước ra ánh sáng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Trong bối cảnh kỹ năng trình bày ý tưởng và giao tiếp trước đám đông ngày càng phổ biến ở môi trường đại học và doanh nghiệp, cuốn sách "Bước ra ánh sáng - Hành trình từ ghế khán giả đến trung tâm sân khấu" được xem như tài liệu hữu hiệu giúp sinh viên và người đi làm đang gặp rào cản khi phải "bước ra ánh sáng".

Nhà báo Nguyễn Tiến Danh và Thạc sĩ, Nhà báo Nguyễn Thanh Huyền vừa ra mắt tác phẩm Bước ra ánh sáng - Hành trình từ ghế khán giả đến trung tâm sân khấu. Cuốn sách thuộc nhóm kỹ năng mềm, hướng đến đối tượng sinh viên và người đi làm, tập trung chủ đề kỹ năng giao tiếp và thuyết trình.

Với 20 năm dẫn chương trình và đào tạo kỹ năng MC của Thạc sĩ Thanh Huyền và kinh nghiệm giảng dạy tại Trường Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng của giảng viên Tiến Danh, nhóm tác giả khẳng định sách biên soạn dựa trên tình huống thực tế trong lớp học và môi trường làm việc, đồng thời bổ sung phần hướng dẫn dành cho người tự học.

Bước ra ánh sáng tập trung vào hai nhóm nội dung, bao gồm tâm lý học liên quan đến sự sợ hãi khi xuất hiện trước công chúng và các bước xây dựng nội dung, trình bày ý tưởng. Để sẵn sàng bước ra ánh sáng, hai tác giả đưa người đọc đi qua từng nỗi sợ, từ nỗi sợ sân khấu, sự đánh giá của người khác và các yếu tố tâm lý làm giảm hiệu suất nói.

kng0082.jpg
kng0348.jpg
kng0357.jpg
Tác giả Tiến Danh và Thanh Huyền tại buổi giới thiệu cẩm nang dành cho người muốn "bước ra ánh sáng".

Sau khi làm quen và vượt qua nỗi sợ, phần hai đi vào thiết kế bài thuyết trình, bao gồm thông điệp, cấu trúc và storytelling. Sau cùng là mô tả việc thực hành và ứng xử trên sân khấu, với các khung tham chiếu như NABC, 7S, PSAC và PANTS thường được sử dụng trong đào tạo kỹ năng mềm.

MC Khánh Vy - người xuất hiện trong sách với tư cách nhân vật tham chiếu nghề nghiệp - có mặt tại sự kiện và chia sẻ về áp lực sân khấu trong ngành truyền thông. Theo Vy, kỹ năng nói trước đám đông không còn là năng khiếu mà là năng lực phải rèn luyện đối với người trẻ.

Bước ra ánh sáng được các chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo kỹ năng đánh giá thiết thực. PGS.TS Nguyễn Việt Khôi - ĐHQG Hà Nội - nhận xét cuốn sách không nhấn vào các yêu cầu biểu diễn mà hướng sự chú ý đến khả năng kết nối và chia sẻ.

Trong khi đó TS Nhạc Phan Linh đặt nội dung sách trong bối cảnh lý thuyết xã hội học, cho rằng “sân khấu, suy cho cùng, không phải là nơi biểu diễn mà là nơi kết nối”, đồng thời xem kỹ năng xuất hiện trước công chúng là điều kiện để cá nhân “xác lập vị trí xã hội”.

Ở góc nhìn quy trình phát triển thương hiệu cá nhân bài bản, PGS.TS Lê Hoài Nam (Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng) nhìn nhận nội dung tương đồng với quy trình R&D, bắt đầu từ nhu cầu, phân tích và thử nghiệm.

Thông qua những ghi chép đúc kết từ kinh nghiệm thực, nhóm tác giả kỳ vọng cuốn sách mang đến thông điệp truyền động lực, dành cho những ai đang tìm kiếm sự tự tin, giúp họ tìm thấy "ánh sáng" của riêng mình.

Trạch Dương
#Kỹ năng trình bày và giao tiếp #Phát triển tự tin trước công chúng #Chinh phục nỗi sợ sân khấu #Thiết kế và thực hành thuyết trình #Tâm lý học và kỹ năng mềm #Xây dựng nội dung thuyết trình #Kết nối và chia sẻ qua sân khấu #Phát triển thương hiệu cá nhân #Lý thuyết xã hội học về sân khấu #Đào tạo kỹ năng giao tiếp

