Cơ quan chức năng vào cuộc vụ Lệ Quyên văng tục

TPO - Đại diện Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM cho biết đã tiếp nhận thông tin liên quan ồn ào phát ngôn của ca sĩ Lệ Quyên và đang phối hợp các phòng ban xem xét. Vụ việc bắt nguồn từ loạt phản ứng gay gắt của nữ ca sĩ trên mạng xã hội, khiến dư luận chia thành nhiều ý kiến trái chiều về cách ứng xử của nghệ sĩ.

Trả lời Tiền Phong chiều 14/1, đại diện Sở Văn hóa Thể thao (Sở VH-TT) TPHCM cho biết cơ quan tiếp nhận thông tin liên quan ồn ào phát ngôn văng tục của ca sĩ Lệ Quyên. Các phòng ban đang phối hợp để xem xét giải quyết.

Đại diện Sở cho biết phòng chuyên trách nghệ thuật sẽ tham mưu cho Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM ở góc độ văn hóa ứng xử của nghệ sĩ, tùy theo tính chất vụ việc để giải quyết và sớm phản hồi báo chí thời gian tới.

Lệ Quyên gây tranh cãi vì phát ngôn đốp chát khán giả.

Lệ Quyên trở thành tâm điểm tranh luận với loạt ý kiến trái chiều liên quan cách ứng xử trên mạng xã hội. Nguồn cơn xuất phát từ video cô đăng trên nền tảng Threads, mặc trang phục dân tộc thiểu số kèm dòng chữ “Mị ơi”. Dưới bài đăng, một người dùng để lại bình luận bằng tiếng Anh, tạm dịch: “Dù không còn ở giai đoạn đỉnh cao nhưng vẫn cuốn hút”.

Nữ ca sĩ phản ứng gay gắt, để lại bình luận bị cho là xúc phạm khán giả. Khi người dùng trên chia sẻ lại sự việc và bày tỏ sự bất ngờ, nữ ca sĩ tiếp tục để lại bình luận nặng nề, chỉ trích người viết. Khán giả bức xúc trước thái độ và sự thiếu kiềm chế của Lệ Quyên trên mạng xã hội.

Trước phản ứng của dư luận, Lệ Quyên cho rằng cô đang đối diện những công kích mang tính phiến diện và bản thân chỉ phản ứng trong tình thế “tự vệ”. Theo cô, câu chuyện đang bị nhìn theo một chiều, trong khi bối cảnh đầy đủ không được nhắc tới. Nữ ca sĩ cho rằng không có quy định nào buộc người nổi tiếng phải chịu đựng mọi lời xúc phạm chỉ vì họ hoạt động nghệ thuật.

Lệ Quyên cho biết thời gian qua thường xuyên trở thành mục tiêu của những lời gièm pha, bịa đặt và xúc phạm trên mạng xã hội, thậm chí kéo theo người thân và bạn trai. Đối với cáo buộc “mất kiểm soát” và “văng tục”, cô phủ nhận, nhấn mạnh rằng chỉ phản ứng trong phạm vi cho phép khi cảm thấy bị xúc phạm.

Nữ ca sĩ đồng thời đề cập đến những hệ lụy tinh thần từ bạo lực ngôn từ nhắm vào nghệ sĩ, dẫn ví dụ nhiều trường hợp nghệ sĩ châu Á chịu khủng hoảng vì áp lực dư luận. Theo cô, tấn công bằng lời nói là “vũ khí đáng sợ” và cần nhìn nhận đúng bản chất thay vì coi nghệ sĩ là đối tượng mặc nhiên phải chịu đựng.