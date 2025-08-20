Yêu nước là yêu tất cả điều bình dị

TPO - Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (1945- 2025), nữ tác giả Cao Mai Trang và hoạ sĩ Nhật Ánh Phạm đã cho ra mắt tập thơ thiếu nhi Bé yêu Tổ quốc. Cuốn sách do NXB Trẻ ấn hành.

Mai Trang chia sẻ trên đời này có những điều thiêng liêng chẳng cần phải chứng minh nhưng vẫn luôn âm thầm chảy trong huyết mạch. Với Mai Trang, một trong những điều thiêng liêng đó là lòng yêu nước. Cô kể thủa nhỏ được ông bà, cha mẹ dạy rằng yêu nước là yêu tất cả điều bình dị nhất đến từ quê hương, làng xóm. Tình yêu nhỏ bé ấy cùng mình lớn lên và có lẽ, từ bao giờ đã trở thành tình yêu nước vô bờ bến.

Mong muốn hướng các bé đến với tình yêu đó, Mai Trang đã cho ra đời tập thơ với 50 bài để giúp các bé hiểu thêm, thể hiện được tinh thần nồng nàn yêu nước luôn âm thầm chảy mãi trong tim mỗi người con Việt Nam như Mừng ngày Độc lập, Lá cờ, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cố đô Huế, Cội nguồn, Bé yêu Bác Hồ, Quảng trường Ba Đình, Chuyện của cha ông, Địa đạo Củ Chi, Chiến thắng Điện Biên Phủ, Ngày thống nhất, Màu của hòa bình, Hoàng Sa- Trường Sa, Bé yêu chú bộ đội, Bé yêu chú công an, Yêu đất nước là?, Bé yêu tiếng Việt, Bé yêu Việt Nam, 54 dân tộc, Khai giảng…

Tập thơ Bé yêu Tổ quốc.

Những câu thơ trong trẻo, giản dị dẫn dắt người đọc đi qua cả ba miền Bắc - Trung - Nam ruột thịt tạo nên dáng hình chữ S trải dài Việt Nam xinh đẹp. Bắt đầu từ Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, Cố Đô Huế cổ kính thâm trầm, Vịnh Hạ Long kỳ quan thiên nhiên thế giới nên thơ mà hùng vĩ, Đảo ngọc Phú Quốc trong veo như hòn ngọc quý, Hoàng Sa - Trường Sa vững vàng kiên định ngoài khơi xa, Thành phố Hồ Chí Minh sôi động vươn mình phát triển, Địa đạo Củ Chi, đất thép thành đồng, về miền Tây sông nước phù sa trù phú… Tập thơ cho thấy đất nước Việt Nam thật đẹp, trải qua bao thăng trầm gìn giữ non sông, để mọi người thêm thắm đượm tình yêu Tổ quốc.

Mai Trang chia sẻ cô luôn thấy lòng yêu nước lúc nào cũng hiện diện trong mỗi người nhưng hình như ít ai để ý. Chỉ khi tới các dịp lễ, kỷ niệm hay phát động phong trào, tình yêu kỳ lạ từ trong tiềm thức ấy mới được thổi bùng lên và mãnh liệt, tuôn trào. Nhớ lại những ngày được đi xem hợp luyện diễu binh kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước (30/4), thấy sự hào hùng, khí thế các chiến sĩ, Mai Trang thấy sự xúc động dâng trào.

Không khí hào hùng ngày 30/4 vưa qua đã khiến cho Mai Trang cầm bút.

"Tôi ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây, thấy hạnh phúc lâng lâng, biết ơn và may mắn biết nhường nào vì được sống trong nền không khí hoà bình mà cha ông đã dùng máu xương để đổi lấy. Tôi nghĩ nhất định mình góp những câu thơ để có chút gì đó nho nhỏ góp vào dịp chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh”, Mai Trang chia sẻ.

Mai Trang cũng hy vọng Bé yêu Tổ quốc được đồng hành cùng ba mẹ trong những khoảnh khắc “gieo mầm” để cùng con nuôi dưỡng tình yêu với thơ, với tiếng Việt và đặc biệt là với Đất nước Việt Nam tươi đẹp! Để mọi người cùng cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của hòa bình và cùng chia sẻ tình yêu nước đầy tự hào trường tồn qua thời gian và nhiều thế hệ, để các con có thể nuôi dưỡng và phát huy truyền thống quý báu này của dân tộc Việt Nam.