Văn hóa

Sách

Để đờn ca tài tử đứng vững trong không gian du lịch

Hòa Hội
TPO - Theo soạn giả Nhâm Hùng, để đứng vững trong không gian du lịch, đờn ca tài tử không thể chỉ diễn cho có, cần phải liên tục đổi mới, sáng tạo. Trong đó, có thể kết hợp kể những câu chuyện văn hóa, lịch sử địa phương qua lời ca, tiếng đờn.

Soạn giả, nhà nghiên cứu văn hóa Nhâm Hùng vừa cho ra mắt cuốn sách Đờn ca tài tử trong không gian du lịch. Tác giả đã dành nhiều năm tâm huyết biên soạn, ngoài giới thiệu về môn nghệ thuật đậm chất Nam bộ này, còn gợi mở những hướng đi, giải pháp để bảo tồn, phát huy đờn ca tài tử.

Soạn giả, nhà nghiên cứu văn hóa Nhâm Hùng (trái) chia sẻ về đờn ca tài tử.

Cuốn sách gợi mở nhiều mô hình, cách làm hay để đờn ca tài tử bước vào không gian du lịch một cách tự nhiên và hiệu quả. Những câu chuyện thực tế về việc đưa đưa đờn ca tài tử vào hoạt động du lịch và đã gặt hái thành công, như tại Làng du lịch Mỹ Khánh (Cần Thơ), cách tạo dựng không gian thưởng thức nghệ thuật gắn liền với cuộc đời của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu tại khu lưu niệm ở Bạc Liêu, hay mô hình biểu diễn trên du thuyền phục vụ du khách ngắm cảnh sông nước về đêm...

Theo ông Hùng, đờn ca tài tử từ lâu đã là "món ăn tinh thần", một phần hồn cốt không thể thiếu trong đời sống của người dân Nam bộ, được UNESCO vinh danh là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Cùng với ca trù ở miền Bắc và ca Huế ở miền Trung, đờn ca tài tử đã tạo nên dòng chảy âm nhạc dân tộc, góp phần định danh bản sắc văn hóa Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Tuy nhiên, kết quả vẫn còn khá khiêm tốn. Chỗ đứng của đờn ca tài tử trong không gian du lịch còn mong manh, chưa thực sự trở thành một sản phẩm hấp dẫn, níu chân du khách.

Do đó, theo ông Hùng, để đứng vững, đờn ca tài tử không thể chỉ "diễn cho có". Nghệ thuật cần phải liên tục đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức biểu diễn để thỏa mãn thị hiếu ngày càng cao của du khách.

