Giáo dục

Google News

Ra mắt giải pháp công nghệ sách giáo khoa điện tử

Nghiêm Huê

Phụ huynh, giáo viên học sinh phổ thông hiện nay có thể dễ dàng sử dụng miễn phí sách giáo khoa điện tử GK eBooks trên máy tính bảng sẵn có (như iPad) với bộ sách của Nhà xuất bản Giáo dục đang được phối hợp thử nghiệm trên nền tảng công nghệ GK eBooks.

Giải pháp công nghệ Sách giáo khoa điện tử GK eBooks được cung cấp bởi Công ty cổ phần Tích hợp Công nghệ Truyền thông và Tri thức Mới NKG và được ra mắt tại Hà Nội, hôm nay, 10/9.

de-dang-su-dung-mien-phi-sach-giao-khoa-dien-tu-gk-ebooks-tren-may-tinh-bang.jpg
Phần mềm sách giáo khoa điện tử GK eBooks được sử dụng miễn phí

Phụ huynh, giáo viên học sinh phổ thông hiện nay có thể dễ dàng sử dụng miễn phí sách giáo khoa điện tử GK eBooks trên máy tính bảng sẵn có (như iPad) với bộ sách của Nhà xuất bản Giáo dục đang được phối hợp thử nghiệm trên nền tảng công nghệ GK eBooks. Phụ huỵnh học sinh tải ứng dụng GK eBooks trên Google play hoặc Apple Store về để sử dụng.

Các tính năng nổi bật của GK eBooks là cung cấp giải pháp toàn diện và các công cụ thông minh cho cả các cơ sở giáo dục, các nhà xuất bản và phụ huynh, học sinh. Giải pháp sách giáo khoa điện tử GK eBooks có sẵn các khối kiến thức trong chương trình đào tạo (module) tính năng độc lập và được kiểm soát chặt chẽ để phục vụ các nhu cầu khác nhau trong trong quá trình xuất bản, sử dụng sách và đánh giá kết quả học tập.

Đáng chú ý, không chỉ cung cấp sách giáo khoa số hóa, đây còn là một nền tảng học tập hiện đại. Mỗi học sinh sẽ có một trợ lý AI cá nhân để luyện tập, làm bài tập và phát triển kĩ năng. Các bài học được tích hợp hình ảnh 3D, thí nghiệm ảo AR/VR, video minh họa, giúp việc học sinh động, dễ tiếp thu. Giáo viên, nhà trường có công cụ để quản lý, đánh giá và cá nhân hóa quá trình học tập cho từng học sinh.

Mục tiêu của giải pháp nhằm cung cấp tài liệu học tập miễn phí, chất lượng; thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền; ứng dụng công nghệ vào giáo dục; xây dựng cộng đồng học tập trực tuyến và đóng góp vào phát triển bền vững.

Nghiêm Huê
#sách giáo khoa điện tử #AI #thí nghiệm ảo

