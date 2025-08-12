Không chỉnh sửa sách giáo khoa trong năm học 2025-2026

TPO - Bộ GD&ĐT thông tin, năm học 2025-2026, các cơ sở giáo dục phổ thông trong toàn quốc sử dụng sách giáo khoa đã được lựa chọn để dạy học. Bộ GD&ĐT tổ chức tập huấn, hướng dẫn giáo viên về chương trình, chỉ đạo việc rà soát, chỉnh sửa sách của một số lớp thuộc các môn học phù hợp với chương trình và sẽ thực hiện sách giáo khoa chỉnh sửa từ năm học 2026-2027.

Chiều 12/8, Bộ GD&ĐT thông tin, để Chương trình giáo dục phổ thông phù hợp với sự thay đổi địa giới hành chính và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ GD&ĐT đã tổ chức đăng tải, lấy ý kiến rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử về Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Chương trình giáo dục phổ thông.

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 triển khai từ năm học 2020-2021 đến nay tròn 5 năm trên toàn quốc, thực hiện một vòng đối với tất cả các khối lớp. Bộ GD&ĐT đã tổ chức rà soát, nghiên cứu phát triển Chương trình giáo dục phổ thông để tìm các giải pháp nhằm hạn chế những tồn tại của chương trình, làm cho chương trình phù hợp hơn với thực tế.

"Năm học 2025-2026, các cơ sở giáo dục phổ thông trong toàn quốc sử dụng sách giáo khoa đã được lựa chọn để dạy học", Bộ GD&ĐT chỉ đạo.

Hiện nay, cả nước đã thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Việc thay đổi địa giới hành chính, thực hiện chính quyền 2 cấp và Hiến pháp sửa đổi ảnh hưởng trực tiếp đến chương trình của 4 môn học gồm: Lịch sử và Địa lí từ lớp 4 đến lớp 9; Địa lí lớp 12; Lịch sử lớp 10 và Giáo dục công dân (Giáo dục kinh tế và pháp luật, lớp 10 ), do đó cần phải chỉnh sửa chương trình của các môn học này.

Bộ GD&ĐT cho biết, sau khi rà soát, có 4 định hướng sửa đổi, bổ sung Chương trình giáo dục phổ thông như sau:

Một là, hạn chế tối đa việc phải sửa sách giáo khoa khi chỉnh sửa chương trình.

Hai là, chỉnh sửa những nội dung còn chưa chính xác về khoa học.

Ba là, chỉnh sửa những nội dung bị ảnh hưởng do thay đổi địa giới hành chính, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và thay đổi Hiến pháp.

Bốn là, đối với chương trình của khối lớp nào phải sửa, mà dẫn đến phải sửa sách giáo khoa của khối lớp đó thì sửa tất cả những hạn chế của chương trình ở khối lớp đó.

Theo Bộ GD&ĐT, Dự thảo thông tư có một số nội dung xin ý kiến chỉnh sửa. Trong đó, đối với chương trình môn Giáo dục công dân: Sửa đổi, bổ sung chương trình lớp 10 ở các chủ đề “Hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và “Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Đối với môn Lịch sử: Sửa đổi, bổ sung Chuyên đề học tập lựa chọn ở lớp 10 - chuyên đề Nhà nước và pháp luật Việt Nam trong lịch sử.

Đối với phân môn Địa lí trong môn Lịch sử và Địa lí: sửa đổi, bổ sung chương trình ở lớp 4, lớp 5, lớp 8, lớp 9 và môn Địa lí ở lớp 12, việc chỉnh sửa chủ yếu về các vùng kinh tế - xã hội như: ranh giới vùng; tên và số lượng các tỉnh, thành phố, quy mô diện tích, dân số của vùng; nguồn lực phát triển kinh tế và tình hình phát triển và phân bố các ngành kinh tế trên các vùng kinh tế - xã hội; các bản đồ hành chính; bản đồ dân cư, bản đồ các ngành và vùng kinh tế ở Việt Nam.

Đối với phân môn Lịch sử trong môn Lịch sử và Địa lí: Sửa đổi, bổ sung chương trình ở lớp 7 về vấn đề phân kì lịch sử phong kiến Trung Quốc; ở lớp 9 chỉnh sửa về việc phân chia giai đoạn trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay.

Năm học 2025-2026 không sửa sách giáo khoa

Bộ GD&ĐT khẳng định, việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT bảo đảm cho Chương trình giáo dục phổ thông cập nhật được những nội dung phù hợp với sự thay đổi, bảo đảm tính khoa học và tính thực tiễn của các môn học khoa học xã hội.

Việc ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung Chương trình giáo dục phổ thông là căn cứ pháp lý để xem xét chỉnh sửa sách phù hợp với thực tế.

Trong năm học 2025-2026, các cơ sở giáo dục phổ thông trong toàn quốc sử dụng sách giáo khoa đã được lựa chọn để dạy học. Bộ GD&ĐT tổ chức tập huấn, hướng dẫn giáo viên về chương trình chỉnh sửa; chỉ đạo việc rà soát, chỉnh sửa sách của một số lớp thuộc các môn học trên để phù hợp với chương trình chỉnh sửa và sẽ thực hiện sách giáo khoa chỉnh sửa từ năm học 2026-2027.

Thời điểm này, học sinh các địa phương đã chuẩn bị quay lại trường học sau một kỳ nghỉ hè kéo dài. Như những năm trước, học sinh đã đăng ký mua sách giáo khoa từ trước kỳ nghỉ hè. Như vậy, năm học 2025-2026, các em tiếp tục sử dụng sách giáo khoa và giáo viên sẽ được hướng dẫn, tập huấn về chương trình chỉnh sửa.