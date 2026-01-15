Thẩm định chặt chương trình Tết có người nổi tiếng

TPO - Trong văn bản gửi Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố về tăng cường công tác quản lý, tổ chức các hoạt động phục vụ nhân dân đón Tết Bính Ngọ 2026, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh việc thẩm định chặt chẽ nội dung kịch bản các chương trình nghệ thuật có sự tham gia của người nổi tiếng trên mạng xã hội.

Về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phục vụ nhân dân đón Tết Bính Ngọ 2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) ban hành văn bản chỉ đạo một số nội dung.

Trong đó, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, lãnh đạo Bộ VHTTDL yêu cầu Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy và UBND các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý văn hóa với Ban Tuyên giáo và Dân vận, cấp ủy, lực lượng chức năng trong công tác nắm tình hình, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, không để hình thành "điểm nóng" về văn hóa - tư tưởng trong dịp Tết.

Kế hoạch tổ chức lễ hội đầu năm bảo đảm trang trọng, đúng nghi lễ truyền thống.

Đối với các chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân, Bộ VHTTDL nhấn mạnh cần bảo đảm chất lượng nghệ thuật, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ. Các đơn vị tổ chức phải thẩm định chặt chẽ nội dung kịch bản, chương trình, đặc biệt là các chương trình nghệ thuật quy mô lớn, có yếu tố nước ngoài hoặc có sự tham gia của người nổi tiếng trên mạng xã hội.

Lãnh đạo Bộ VHTTDL cũng yêu cầu các địa phương chủ động nắm bắt thông tin, rà soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc sản xuất, lưu hành, phát tán các sản phẩm văn hóa độc hại, phản cảm, phi thẩm mỹ, trái thuần phong mỹ tục. Các tình huống phát sinh phải có phương án xử lý phù hợp, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trên lĩnh vực văn hóa - tư tưởng.

Kế hoạch tổ chức lễ hội đầu năm phải bảo đảm trang trọng, đúng nghi lễ truyền thống, không tổ chức lễ hội tràn lan, phô trương, gây lãng phí nguồn lực xã hội.

Trước đó, Bộ VHTTDL cũng ban hành kế hoạch triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2026-2030, đồng thời tổ chức đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đây là kế hoạch kịp thời trong bối cảnh buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là trong thời điểm cận Tết.

Chương trình nghệ thuật quy mô lớn được thẩm định kỹ về nội dung.

Một trong số nội dung được đặc biệt quan tâm của kế hoạch là kiểm soát quảng cáo sai sự thật. Trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ gắn với văn hóa, thể thao, du lịch.

Kế hoạch nêu rõ tập trung vào sách lậu, văn hóa phẩm độc hại, hàng lưu niệm giả mạo, tour du lịch không phép và hoạt động quảng cáo, livestream có dấu hiệu gian lận.