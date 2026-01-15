Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Tượng Dương Quý Phi gây phẫn nộ

Tú Oanh

TPO - Bức tượng Dương Quý Phi khỏa thân ở Tây An bị cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội, với cáo buộc làm "bại hoại thuần phong mỹ tục". Trước làn sóng phẫn nộ, bên có thẩm quyền đã lên tiếng giải thích.

HK01 đưa tin thời gian qua, mạng xã hội Trung Quốc nổ ra làn sóng phẫn nộ liên quan đến bức tượng có tên "Quý Phi xuất dục" (tiếng Hán có nghĩa là Quý phi bước ra khỏi bồn tắm), được đặt tại khu danh thắng Hoa Thanh Trì ở Lâm Đồng, Tây An (Trung Quốc).

q2.jpg
Bức tượng "Quý phi xuất dục" ở tỉnh Tây An.

Những bức ảnh lan truyền trên mạng cho thấy bức tượng khắc họa một phụ nữ thời xưa (được xác định là Dương Quý Phi nổi tiếng thời Đường) trong trạng thái gần như khỏa thân, có lớp khăn choàng che bộ phận riêng tư nhất, nhưng lộ thân trên.

Cư dân mạng chỉ trích bức tượng phản cảm, không đứng đắn, làm bại hoại thuần phong mỹ tục, gây tổn hại hình tượng kinh điển của Dương Quý Phi.

Bên cạnh đó, một bộ phận tỏ ra yêu thích, ca ngợi tính nghệ thuật của tác phẩm điêu khắc. “Tôi thấy rất đẹp, thể hiện được vẻ đẹp trọn vẹn nhất của Quý Phi", một người dùng mạng bình luận.

Trước làn sóng phẫn nộ, ngày 13/1, nhân viên khu danh thắng Hoa Thanh Trì phản hồi bức tượng do nhà điêu khắc nổi tiếng, giáo sư Học viện Nghệ thuật Quảng Châu, ông Phan Hạc, sáng tác. Tác phẩm an vị trong khu danh thắng từ năm 1991. Phương án thiết kế khi đó được các cơ quan văn hóa thuộc chính quyền địa phương thẩm định và phê duyệt. Mục đích sáng tác là nhằm làm nổi bật bầu không khí lịch sử của Hoa Thanh Trì với tư cách khu vườn hoàng gia.

Nhân viên cũng giải thích điêu khắc tượng khỏa thân là hoạt động có lịch sử lâu đời tại Trung Quốc. Trong di vật thời Hán như bích họa, bia khắc, gương đồng... đều có sự xuất hiện của hình tượng khỏa thân. Những di vật được phát hiện trong thời hiện đại tại hang Mạc Cao - quần thể hang động Phật giáo lớn và quan trọng bậc nhất Trung Quốc, nằm ở Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, trên tuyến Con đường Tơ lụa cổ - cũng bao gồm nhiều bức tượng và tranh bích họa khắc họa hình ảnh phụ nữ bán khỏa thân hoặc khỏa thân hoàn toàn. Tất cả đều phản ánh phong tục, thẩm mỹ của những giai đoạn lịch sử nhất định.

Nhân viên cho biết thêm bức tượng “Quý Phi xuất dục” trước đây được đặt tại hồ Cửu Long ở khu vực phía tây Hoa Thanh Trì, đến năm 2005 được di dời đến bên cạnh Bảo tàng Di tích Ngự Thang trong khu danh thắng.

Đại diện Cục Văn hóa và Du lịch thành phố Tây An bổ sung Hoa Thanh Cung (quần thể kiến trúc hoàng gia xây dựng bao quanh Hoa Thanh Trì) là khu danh thắng cấp 5A, hằng năm đều phải trải qua quá trình tái thẩm định với sự đánh giá của chuyên gia hàng đầu. Bức tượng “Quý Phi xuất dục” được trưng bày tại đây từ khi khu danh thắng mở cửa, không phải là tác phẩm mới dựng lên.

q3a.jpg
Bên trong khu danh thắng Hoa Thanh Trì.

Dương Quý Phi, tên thật là Dương Ngọc Hoàn (719-756), là phi tần được sủng ái nhất của Đường Huyền Tông, hoàng đế nhà Đường. Bà được ca ngợi là một trong “Tứ đại mỹ nhân Trung Hoa”, mang vẻ đẹp tu hoa (đẹp đến mức hoa phải xấu hổ). Những mỹ nhân còn lại là Tây Thi (trầm ngư - đẹp đến mức cá phải lặn xuống), Điêu Thuyền (bế nguyệt - trăng phải nép mình) và Vương Chiêu Quân (lạc nhạn - khiến chim nhạn đang bay cũng bị rơi xuống).

Tú Oanh
