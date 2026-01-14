Mỹ nhân gây phẫn nộ vì biểu cảm nhăn nhó

TPO - Amanda Seyfried khiến nhiều người khó chịu vì để lộ biểu cảm nhăn nhó khi vuột mất hai giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Quả cầu Vàng 2026.

Biểu cảm gây tranh cãi

Lễ trao giải Quả cầu Vàng 2026 đã khép lại, nhưng dư âm vẫn còn. Một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau sự kiện là Amanda Seyfried.

Trước lễ trao giải, cô thu hút nhiều sự chú ý vì cùng lúc nhận được hai đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ở cả mảng điện ảnh (The Testament of Ann Lee) và truyền hình (Long Bright River). Đáng tiếc, người đẹp sinh năm 1985 không có tượng vàng mang về.

Không có gì lạ khi diễn viên được đề cử không thắng giải. Điều gây tranh cãi là biểu cảm của Amanda Seyfried trước vinh quang của đồng nghiệp.

Amanda Seyfried nhăn mặt khi Rose Byrne được xướng tên.

Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, khi Rose Byrne - ngôi sao của If I Had Legs I'd Kick You - giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim điện ảnh (thể loại nhạc kịch hoặc hài kịch), Amanda Seyfried bị bắt gặp nhăn nhó trước khi gượng cười và vỗ tay.

Mặc dù nhân vật chính của video là Rose Byrne, thái độ của Amanda khiến cô nhận được sự chú ý nhiều không kém.

Đa số khán giả chỉ trích Amanda. Họ tin rằng cô khó chịu vì không được gọi tên, từ đó quy kết cô là người xấu tính, hơn thua và không biết cư xử.

Cư dân mạng bình luận: “Tôi hy vọng biểu cảm trên khuôn mặt cô ta sẽ trở thành meme nổi tiếng. Cô ta xứng bị như vậy. Không có chút lịch sự hay duyên dáng nào cả”, “Một kẻ tự cao tự đại, ích kỷ và chỉ biết yêu bản thân”, “Đúng là kiêu căng và tự phụ. Thật khó chịu. Đó chỉ là một giải thưởng thôi mà”, “Cô ta chỉ là kẻ thua cuộc”, “Có lẽ cô ta nghĩ bản thân mới là người chiến thắng. Nhưng cô ta thực ra là diễn viên tệ hại”…

Bên cạnh đó, một bộ phận bênh vực ngôi sao 8X. Theo họ, con người có quyền tự do bộc lộ cảm xúc, việc tỏ ra thất vọng khi không đạt được điều mình muốn là chính đáng, không đến mức bị tấn công.

Nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh biểu cảm của Amanda tại Quả cầu Vàng 2026. Ảnh: CBS

Người hâm mộ của Amanda Seyfried còn phỏng đoán nữ diễn viên có hành vi như vậy vì cô biết bản thân không có cơ hội thắng. Họ thậm chí nghi ngờ Amanda bị “cướp” mất giải thưởng xứng đáng.

Họ có lý do cho “thuyết âm mưu” này. Khi công bố người chiến thắng cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất - phim truyền hình ngắn tập hoặc phim điện ảnh sản xuất cho truyền hình, Amanda vỗ tay trước cả khi cái tên Michelle Williams (trong phim Dying For Sex) vang lên.

Trong cuộc phỏng vấn ngắn với Entertainment Tonight trên thảm đỏ, Amanda có nói: “Chưa từng có tiền lệ khi thua hai lần trong cùng một đêm. Đó chính xác là điều tôi đang hướng tới”.

Nữ diễn viên bị tẩy chay

Theo Daily Mail, việc Amanda bị ghét không hẳn chỉ vì biểu cảm tại lễ trao giải. Cô vốn lọt vào “tầm ngắm” của công chúng Mỹ từ vài tháng trước rồi. Nguyên nhân bắt nguồn từ quan điểm chính trị của cô.

Nữ diễn viên gây phẫn nộ vì mô tả nhà hoạt động chính trị bảo thủ Charlie Kirk là “kẻ đầy thù hận”, ngay sau khi anh bị ám sát vào ngày 10/9, ở tuổi 31. Cô còn chia sẻ lại meme ám chỉ cái chết của Kirk là điều có thể dự đoán trước.

Meme có nội dung: “Bạn không thể mời bạo lực lên bàn ăn, rồi lại tỏ ra sốc khi nó bắt đầu ăn”.

Amanda gây phẫn nộ vì mỉa mai Charlie Kirk sau khi nhà hoạt động này bị ám sát.

Trước làn sóng công kích, Amanda kiên quyết bảo vệ quan điểm riêng. Cô viết trên Instagram: “Chúng ta đang quên đi những sắc thái tinh tế của con người. Tôi vừa có thể tức giận trước sự kỳ thị phụ nữ và ngôn từ phân biệt chủng tộc, đồng thời cũng hoàn toàn đồng ý vụ Charlie Kirk bị sát hại là kinh hoàng và đáng lên án về mọi mặt. Không ai đáng phải trải qua mức độ bạo lực này. Đất nước này đang đau buồn vì quá nhiều cái chết và các vụ xả súng vô nghĩa. Chúng ta ít nhất có thể đồng ý điều đó không? Tôi không muốn đổ thêm dầu vào lửa. Tôi chỉ muốn làm rõ một vấn đề bị hiểu sai ngữ cảnh một cách thiếu trách nhiệm (nhưng có thể hiểu được…”.

Bất chấp lời giải thích của Amanda, phần lớn người ủng hộ Charlie Kirk không buông tha cho cô. Dù thế, nữ diễn viên từ chối xin lỗi khi được hỏi lại hai tháng sau đó.

Cô nói với Who What Wear: “Tôi không xin lỗi về chuyện đó. Tôi chỉ là nêu quan điểm của mình thôi. Tôi nói điều đó dựa trên thực tế, dựa trên hình ảnh và trích dẫn thật. Những gì tôi nói khá là chính xác, và dĩ nhiên tôi có quyền có quan điểm của mình”.

Sau các phát ngôn của ngôi sao Mean Girls, nhiều người tuyên bố “thoát fan” và kêu gọi tẩy chay các dự án có Amanda tham gia trong tương lai.

Trên thực tế, họ làm điều đó ngay với dự án phim 18+ The Housemaid, phát hành cuối năm 2025.

“Amanda Seyfried đóng phim đó và cô ta gọi Charlie Kirk là kẻ đáng ghét ngay sau khi anh ấy qua đời. Tẩy chay phim đó”, “Bỏ qua phim này vì Amanda Seyfried ghét Charlie Kirk”, “Ai xem phim này chưa? Tôi háo hức lắm, cho đến khi nghe Amanda Seyfried nói xấu Charlie Kirk”, “Gửi Amanda Seyfried, chúng tôi có thể tẩy chay toàn bộ phim, chương trình truyền hình, tạp chí và sản phẩm có cô tham gia. Nghĩ cho kỹ đi!”, “Thông điệp của tôi gửi Amanda Seyfried: chúng tôi không cần lời xin lỗi cho sự thiếu hiểu biết của cô về Charlie Kirk. Nhưng hãy nhớ, đó là con đường hai chiều. Chúng tôi cũng chẳng nợ cô điều gì. Chúc may mắn trong việc bán vé”… là những lời đe dọa trực tuyến mà Amanda nhận được.

Trong The Housemaid, Amanda Seyfried vào vai phụ nữ giàu có thuê một người giúp việc (Sydney Sweeney) có quá khứ rắc rối sống chung.

Sự kết hợp này khá thú vị, khi Sweeney cũng trở thành tâm điểm tranh cãi chính trị trong năm 2025.

Mùa hè 2025, Sweeney tham gia chiến dịch quảng cáo quần jeans của American. Cách chơi chữ trong slogan khiến mỹ nhân 9X phân biệt chủng tộc, “tuyên truyền phát xít Đức”.

Khác với việc Amanda Seyfried bị ghét vì phản đối phong trào MAGA (làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại) của Tổng thống Donald Trump, Sweeney bị tấn công vì chọn đảng Cộng hòa.

Hai mỹ nhân tóc vàng gây tranh cãi nhất nước Mỹ năm 2025 hợp tác đóng phim. Ảnh: Deadline

Có người nói đùa: “Doanh thu The Housemaid sẽ rất thú vị vì họ vừa phải ủng hộ Sydney Sweeney, vừa phải tẩy chay Amanda Seyfried. Thật khó để lựa chọn”.

Cuối cùng, The Housemaid vẫn là thành công phòng vé. Sau gần một tháng ra rạp, phim thu về hơn 142 triệu USD (tính đến ngày 13/1) so với kinh phí 35 triệu USD.

Amanda Seyfried đến nay chưa bình luận gì về tranh cãi mới nhất.

Tuy vậy, nhận định Amanda bị đối xử bất công tại Quả cầu Vàng thiếu căn cứ. Trước khi lễ trao giải thường niên diễn ra vào tối 11/1, cô không phải nữ diễn viên sáng giá nhất.

Cô không thắng những giải nhỏ hơn trước đó, cũng không được đề cử giải BAFTA của Anh sắp tới (cho phim The Testament Of Ann Lee).

Nhà cái dự đoán Amanda vẫn có khả năng nhận đề cử Oscar, nhưng xếp cô vào nhóm khó giành chiến thắng. Theo Coral, tỷ lệ cược dành cho cô là 40-1, thua Renate Reinsve (Sentimental Value), Emma Stone (Bugonia) và Jennifer Lawrence (Die My Love), với tỷ lệ 33-1.

Ứng cử viên số một cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar là Jessie Buckley, với tỷ lệ 1-12. Jessie giành Critics Choice Award và Quả Cầu Vàng cho vai diễn trong phim Hamnet. Trong khi đó, Rose Byrne đứng thứ hai với tỷ lệ 6-1.