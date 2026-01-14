Thanh Hương: ‘Phim trăm tỷ đồng, tôi cũng không được chia chác đồng nào’

TPO - “Thiên đường máu” vượt mốc 100 tỷ đồng, đưa Thanh Hương vào “câu lạc bộ diễn viên trăm tỷ”, nhưng nữ diễn viên thẳng thắn: “Doanh thu phim trăm tỷ, tôi cũng không được chia chác đồng nào”. Với cô, giá trị lớn nhất không nằm ở phòng vé, mà ở sự yêu thương của khán giả.

Việc Thiên đường máu vượt doanh thu 100 tỷ đồng không chỉ đánh dấu cột mốc đáng nhớ của thị trường điện ảnh Việt đầu năm 2026, còn mở ra một hành trình mới trong sự nghiệp của diễn viên Thanh Hương - gương mặt quen thuộc của phim truyền hình, nay dần khẳng định vị trí ở địa hạt điện ảnh.

Chia sẻ với Tiền Phong, Thanh Hương không giấu được cảm xúc khi bộ phim đạt thành tích ấn tượng. “Tôi rất hạnh phúc. Đây là bộ phim mở hàng cho năm 2026 đạt mốc doanh thu 100 tỷ đồng, nên cả ê-kíp đều rất vui. Nhưng trên hết, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới khán giả, bởi không có khán giả thì không thể có được doanh thu như thế”, nữ diễn viên nói.

Tạo hình của Thanh Hương trong phim Thiên đường máu

Động lực thay vì áp lực

Gia nhập “câu lạc bộ diễn viên trăm tỷ” là danh xưng mơ ước của nhiều nghệ sĩ, nhưng với Thanh Hương, đó không phải áp lực đè nặng lên những lựa chọn tiếp theo. Trái lại, cô nhìn cột mốc này như động lực nghề nghiệp.

Theo Thanh Hương, doanh thu không phải thước đo duy nhất để đánh giá một vai diễn hay một bộ phim. “Tôi cứ làm hết sức mình với vai diễn. Còn bộ phim có doanh thu bao nhiêu là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố khác nhau. Với tôi, đã là nghệ sĩ, chỉ có thể làm tròn phần việc của mình”, cô chia sẻ. Tuy nhiên, nữ diễn viên thừa nhận thành công của Thiên đường máu tạo ra “một cú hích, một bàn đạp” để cả ê-kíp có thêm động lực làm ra những bộ phim chất lượng hơn trong tương lai.

Theo cô, thành công của bộ phim không đến từ riêng diễn viên mà là kết quả của sự phối hợp đồng bộ từ nội dung, truyền thông, hậu kỳ cho đến cách ê-kíp tiếp cận khán giả.

“Dàn cast chỉ là một phần. Những người làm truyền thông, làm hình ảnh, hậu kỳ hay bất kỳ ai trong ê-kíp đều đóng góp vai trò không nhỏ. Ai cũng ‘máu’ đúng như cái tên Thiên đường máu”, Thanh Hương nói. Tinh thần ấy được thể hiện rõ trong các chuyến cinetour dày đặc, khi toàn bộ đoàn phim sẵn sàng gác lại lịch cá nhân để gặp gỡ khán giả, lắng nghe từng phản hồi, từng bình luận sau mỗi suất chiếu.

Một trong những điểm nhấn quan trọng giúp Thiên đường máu tạo sức lan tỏa là việc lựa chọn đề tài lừa đảo - vấn nạn nóng của xã hội hiện nay. Thanh Hương cho rằng, yếu tố thời sự và tính kịp thời có ý nghĩa đặc biệt trong việc đưa khán giả đến rạp.

Trong phim, Thanh Hương có nhiều cảnh quay bạo lực.

“Nếu dùng một từ để nói về bộ phim này thì tôi nghĩ đó là ‘kịp thời’”, nữ diễn viên nhận định. Theo cô, nhiều khán giả tìm đến Thiên đường máu không chỉ vì tò mò, mà còn để đối chiếu những gì họ từng trải qua hoặc chứng kiến trong đời sống thực. Bộ phim vì thế không chỉ mang tính giải trí mà còn là lời cảnh tỉnh, giúp người xem nhìn lại giá trị của gia đình và sự an toàn của bản thân.

Cô kể đã có những khoảnh khắc xúc động khi lắng nghe các câu chuyện thật được chia sẻ sau buổi chiếu - những bi kịch gia đình do lừa đảo gây ra, những tổn thương còn kéo dài.

“Có những giọt nước mắt, có những câu chuyện rất đau. Nhưng tôi tin rằng họ chia sẻ vì muốn hướng đến điều tích cực, không muốn bi kịch ấy lặp lại với người khác”, Thanh Hương cho rằng đó là giá trị nhân văn mà không phải bộ phim nào cũng chạm tới được.

‘Còn thở là tôi còn diễn’

Dù đã là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình, Thanh Hương vẫn tự nhận mình là “tân binh” khi bước sang điện ảnh. Hai dự án liên tiếp - Tìm xác: Ma không đầu và Thiên đường máu (có doanh thu khả quan) giúp cô được gọi vui là “diễn viên trăm tỷ”. Nhưng nữ diễn viên khiêm tốn cho rằng đó là sự may mắn.

Thanh Hương cho biết cô sẽ thận trọng hơn trong việc lựa chọn kịch bản, nhưng không đặt nặng áp lực doanh thu.

“Doanh thu bao nhiêu tỷ thì tôi cũng không được chia chác gì cả. Tôi chỉ có cát-xê từ đầu. Nhưng doanh thu càng cao, tôi càng vui cho ê-kíp”, nữ diễn viên nói.

Với cô, điều lớn nhất không phải con số trăm tỷ, mà là tình cảm khán giả. “Ngày nào còn khán giả thì ngày đấy còn có tôi. Tôi còn thở là tôi còn diễn”, Thanh Hương nói.

Sau cột mốc 100 tỷ đồng, Thanh Hương cho biết cô sẽ thận trọng hơn trong việc lựa chọn kịch bản, nhưng không đặt nặng áp lực doanh thu. “Khi đã đứng trên một đỉnh núi cao, bạn phải có trách nhiệm với nó và mong muốn chinh phục đỉnh núi cao hơn. Nhưng tiêu chí của tôi vẫn là vai diễn hay, kịch bản tốt và ê-kíp chuyên nghiệp, sẵn sàng đồng hành và chiến đấu cùng nhau”, nữ diễn viên khẳng định.

Với Thanh Hương, thành công của Thiên đường máu không chỉ là câu chuyện phòng vé, mà còn là minh chứng cho một thái độ làm nghề bền bỉ: nghiêm túc với vai diễn, tỉnh táo trước hào quang và luôn đặt khán giả ở vị trí trung tâm.