Giải trí

Google News

Nữ ca sĩ bị yêu cầu dừng concert

Hà Trang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Concert của Thái Y Lâm hứng chịu hàng trăm đơn tố cáo vì bị cho là mang yếu tố tà giáo nhằm hút vận may của khán giả.

Hàng trăm đơn tố cáo concert của Thái Y Lâm

Thái Y Lâm vừa tổ chức thành công 3 đêm concert Pleasure thuộc tour lưu diễn vòng quanh thế giới tại sân vận động Taipei Dome, đón 120.000 khán giả. Sau đó, nữ ca sĩ dự kiến mang chương trình sang biểu diễn tại nhiều thành phố ở Trung Quốc.

Màn trình diễn gây ấn tượng mạnh và "viral" mạng xã hội nhờ thiết kế sân khấu hoành tráng, nhận được nhiều lời khen ngợi. Người hâm mộ mong muốn ê-kíp giữ nguyên phiên bản gốc khi mang sang biểu diễn. Ba đêm diễn, ca sĩ bỏ ra 120 triệu NDT (khoảng 760 tỷ đồng), thua lỗ hơn 70 triệu NDT (263 tỷ đồng).

590515483-1237985108390531-1696526082723676271-n.jpg
605619789-1237990618389980-4269173782604825114-n.jpg
606894720-1237989788390063-6030320840474540718-n.jpg
607698959-17934318444114038-6940372341340410331-n.jpg
Concert đầu tư của Thái Y Lâm bị tố mang yếu tố tà giáo, nhiều người viết đơn yêu cầu cơ quan chức năng hủy show.

Tuy vậy, concert đang vướng tranh luận gay gắt khi một bộ phận cư dân mạng cho rằng nội dung buổi diễn quái đản, có yếu tố tôn giáo.

Trên Weibo thông tin concert của Thái Y Lâm đứng hạng nhất hot search với hàng chục triệu lượt xem, kèm các bình luận chê bai như "concert kỳ quái, xem mà khó chịu”, “Đừng mang tới Tây An, quá đáng sợ”, “Nói không với văn hóa phương Tây”.

Một bộ phận cư dân mạng diễn giải hình ảnh con rắn trong concert là nghi thức hiến tế, còn các tiết mục tạp kỹ truyền thống bị gán mác thẩm mỹ âm giới. Có người cho rằng buổi diễn sẽ hút vận may của khán giả,, kêu gọi tẩy chay cái gọi là sự xâm nhập của văn hóa phương Tây.

605533686-1237985708390471-3648782765575802233-n.jpg
605750985-1239418174913891-7328722104509883664-n.jpg

Nhiều người đã gửi đơn tố cáo đến các sở văn hóa - du lịch tại Tây An, Quảng Tây và nhiều địa phương khác. Theo nguồn tin, số lượng đơn khiếu nại hiện đã lên tới hàng trăm, được chuyển tới nhiều cơ quan quản lý văn hóa.

BTC lên tiếng

Trước phản ứng dữ dội, đơn vị tổ chức tại Trung Quốc khẳng định toàn bộ nội dung concert đã hoàn tất quy trình kiểm duyệt theo quy định, không hề chứa yếu tố tôn giáo hay mê tín.

Theo đơn vị này, sân khấu lấy cảm hứng từ bức tranh nổi tiếng thế kỷ 15 The Garden of Earthly Delights (Khu vườn lạc thú trần gian). Hình ảnh con rắn cơ khí mang ý nghĩa tượng trưng cho dục vọng và sự tái sinh, hoàn toàn mang tính ẩn dụ nghệ thuật.

615097172-1247663777422664-6154671636158044282-n.jpg
Poster concert của Thái Y Lâm.

Ban tổ chức cũng tuyên bố sẽ giữ quyền khởi kiện đối với các hành vi tung tin sai sự thật, bôi nhọ.

Bên cạnh luồng ý kiến chỉ trích, nhiều nghệ sĩ và khán giả bày tỏ sự ủng hộ Thái Y Lâm. Họ cho rằng việc tố cáo xuất phát từ cảm xúc cá nhân đã vô tình bóp nghẹt không gian sáng tạo.

Một số chuyên gia nghệ thuật nhận định sân khấu Pleasure là nỗ lực hiếm hoi trong việc đổi mới ngôn ngữ trình diễn của các concert Hoa ngữ những năm gần đây.

Dù tranh cãi vẫn tiếp diễn, concert tại sân vận động Tổ Chim (Bắc Kinh) dự kiến vẫn diễn ra theo kế hoạch. BTC cho biết sẽ tiếp tục cập nhật thông tin chính thức từ cơ quan quản lý.

Vé cho đêm diễn ở Thẩm Quyến tại sân có sức chứa 60.000 khán giả đã bán hết trong vòng 12 phút. Đêm nhạc tiếp theo của Thái Y Lâm sẽ mở bán tại Hạ Môn (Trung Quốc).

Hà Trang
#Thái Y Lâm #concert #Trung Quốc #văn hóa phương Tây #tranh luận #taipei dome #tôn giáo

