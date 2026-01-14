Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

'Mưa đỏ' tiếp tục đoạt giải

Gia Linh
TPO - Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức lễ trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2025. Danh sách được vinh danh gồm 10 tác phẩm xuất sắc trong năm của 10 hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và 75 tác phẩm của các tác giả là hội viên các hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố. "Mưa đỏ" được gọi tên ở hạng mục tác phẩm xuất sắc của Hội Điện ảnh Việt Nam.

Lễ trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2025 do Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức ngày 14/1 tại Hà Nội. Năm 2025, Hội đồng giải thưởng nhận được 441 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả đến từ 34 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố trên cả nước.

Từ hàng trăm tác phẩm gửi về, Hội đồng giải thưởng các chuyên ngành đã lựa chọn được 75 tác phẩm của các tác giả là hội viên các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố để trao 6 Giải A, 17 Giải B, 18 Giải C, 33 Giải Khuyến khích và một Giải Tác giả Trẻ.

Bên cạnh đó, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhận được 10 tác phẩm xuất sắc trong năm do Hội đồng nghệ thuật của 10 Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương đề nghị trao giải. Trong đó có tác phẩm Mưa đỏ do NSƯT Đặng Thái Huyền làm đạo diễn, Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất. Trước đó, tác phẩm thắng lớn ở các lễ trao giải về phim như Ngôi sao xanh, Liên hoan phim Việt Nam...

z7428934604640-e0a4313abd93358af809062158e51530.jpg
NSND Vương Duy Biên - Phó Chủ tịch Chuyên trách Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - báo cáo tổng kết về Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2025 của hội. Ảnh: Huyền Thương.

Đánh giá về giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2025, họa sĩ, NSND Vương Duy Biên - Phó Chủ tịch Chuyên trách Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - cho biết chất lượng tác phẩm dự xét giải của liên hiệp đã ngày càng được nâng cao, vừa thể hiện chất lượng vừa mang tính chất của hiệp hội như tập hợp, đoàn kết văn nghệ sĩ, phát hiện bồi dưỡng tài năng trẻ, đội ngũ kế cận lao động sáng tạo văn học nghệ thuật trong cả nước.

"Giải thưởng Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2025 đã tuyển chọn được những tác phẩm xuất sắc trong năm, do các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố gửi về dự giải. Đây đều là những tác phẩm đã được công bố, xuất bản, triển lãm hoặc trình diễn, nhận được sự quan tâm của công chúng và báo chí. Giải thưởng phản ánh rõ nét khuynh hướng sáng tác: các tác giả đi theo truyền thống tiếp tục được khẳng định, trong khi lực lượng trẻ có nhiều tìm tòi, đổi mới nhưng vẫn gắn bó với đời sống và giá trị đạo lý dân tộc", NSND Vương Duy Biên nhận định.

z7428934604639-4b405c5d457d14f55ba4751e367b1e4f.jpg
PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và ông Đào Duy Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo văn xã, Văn phòng Chính phủ trao giải cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc của 10 Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương. Ảnh: Huyền Thương.

Tại lễ trao giải, PGS.TS Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - chúc mừng các tác giả được vinh danh đồng thời bày tỏ kỳ vọng bước sang năm 2026, giải thưởng sẽ tiếp tục nhận được sự tham gia đầy đủ, tâm huyết của 10 Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và 34 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố. Đây là những minh chính cho sự kịp thời tôn vinh các sáng tác tiêu biểu, lan tỏa giá trị nghệ thuật và phản ánh sinh động đời sống sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam.

10 tác phẩm xuất sắc của các hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương gồm Nhịp trống đồng (tranh sơn dầu) của họa sĩ Đỗ Ngọc Dũng, Dấu xưa lưng chừng núi - Một vùng bản sắc Ca dong (sách khảo cứu) của TS Nguyễn Đăng Vũ, Kiến trúc Việt Nam - 50 năm đất nước thống nhất (sách nghiên cứu, lý luận phê bình) của Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Mưa đỏ (phim truyện điện ảnh) do NSƯT Đặng Thái Huyền làm đạo diễn, Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, Theo dấu chân Người (tập truyện ký) của nhà văn Trình Quang Phú, A Chất: Sử thi dân tộc Ta-Ôi (tập sách sưu tầm và biên soạn) của TS Nguyễn Thị Sửu (Kê Sửu), Sông Thương ngày trở về (ca khúc) - nhạc Tuấn Phương, lời thơ Ngọc Lan, Metro tiến vào kỷ nguyên mới (ảnh bộ) của NSNA Trần Lê Huy, Người thứ ba (vở diễn) của tác giả Anh Nguyên (Nguyễn Minh Anh), đạo diễn NSND Lê Hùng, đơn vị biểu diễn Nhà hát Kịch Công an nhân dân, Sesan - Dòng sông ánh sáng (vở múa) do NSND Phạm Anh Phương chỉ đạo nghệ thuật, tác giả kịch bản và Tổng đạo diễn ThS. Nguyễn Thị Tuyết Minh, biểu diễn tập thể nghệ sĩ múa - hội viên Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam.

Gia Linh
#Mưa đỏ #giải thưởng #điện ảnh #điện ảnh Việt #đạo diễn Đặng Thái Huyền #văn học nghệ thuật #Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2025 #Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

