Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Giải Cánh diều không nợ tiền thưởng

Gia Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từng đứng trước nguy cơ không có tiền thưởng, lễ trao giải Cánh diều được tổ chức vào tối 15/1 tại Hà Nội. Tại lễ trao giải, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam Đỗ Lệnh Hùng Tú khẳng định các nghệ sĩ đoạt giải vẫn được trao đầy đủ cúp, bằng chứng nhận và tiền thưởng ngay tại lễ trao giải.

Lễ tổng kết, trao thưởng giải Cánh diều 2025 diễn ra vào tối 15/1 tại rạp Đại Nam, Hà Nội sau nhiều khó khăn. Theo lệ, lễ trao giải này thường được tổ chức vào cuối tháng 12.

Trước đó, trong thông báo vào cuối tháng 10, đại diện Hội Điện ảnh Việt Nam cho biết lễ trao giải Cánh diều đứng trước nguy cơ không có tiền thưởng do vướng mắc về thủ tục, quy định.

z7435028490472-bde2addf17df12329a8c9446edcd29c7-634.jpg
Lễ tổng kết, trao thưởng giải Cánh diều 2025 diễn ra vào tối 15/1 tại rạp Đại Nam, Hà Nội sau nhiều khó khăn.

Theo đó, các tác phẩm và cá nhân đạt giải Cánh diều 2025 vẫn sẽ được trao cúp và bằng chứng nhận, nhưng có thể không nhận được tiền thưởng kèm theo vì “vướng mắc trong định mức chi chung” của hệ thống các hội văn học nghệ thuật. Cụ thể, cơ quan tài chính chưa cho phép chi ngân sách cho các hạng mục giải thưởng thuộc nhóm Hội chuyên ngành Trung ương, trong đó có giải Cánh diều.

Tuy nhiên, chia sẻ trong khuôn khổ lễ trao giải ngày 15/1 tại Hà Nội, PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam - cho biết đó chỉ là những vướng mắc tạm thời và hội đã kịp thời gỡ vướng để lễ trao giải diễn ra một cách trọn vẹn, kịp thời tôn vinh các nghệ sĩ.

img-5177.jpg
PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam (giữa) - khẳng định các nghệ sĩ được nhận cúp, nhận bằng và nhận giải thưởng ngay tại lễ trao giải.

"Hội đã xin phép cấp trên nhằm vận dụng quy chế cũ, tức Luật Thi đua và khen thưởng, để chi trả tiền thưởng như mọi năm", PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú nêu. Theo đó, số tiền được chi trả tiền thưởng là khoảng 400 triệu đồng cho tất cả hạng mục.

Người đứng đầu Hội Điện ảnh Việt Nam cũng phủ nhận thông tin giải Cánh diều nợ tiền thưởng hoặc chi trả thưởng sau. "Các nghệ sĩ được nhận cúp, nhận bằng và nhận giải thưởng ngay tại lễ trao giải", PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú cho biết.

Ông khẳng định việc xây dựng định mức mới là cấp thiết và cần có sự quan tâm, phối hợp của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, của cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính. Bên cạnh đó, việc huy động thêm nguồn lực xã hội hóa từ các đơn vị, cá nhân ngoài nhà nước là rất cần thiết và đáng khuyến khích, bởi chỉ khi làm tốt công tác xã hội hóa thì hoạt động của các hội mới thuận lợi và bền vững hơn.

Giải thưởng Cánh diều 2025 quy tụ 164 tác phẩm tham dự, gồm 15 phim truyện điện ảnh, 13 phim truyện truyền hình với 569 tập phim, 24 phim hoạt hình, 10 phim khoa học, 72 phim tài liệu và 30 phim ngắn.

Gia Linh
#Giải Cánh diều #Hội Điện ảnh Việt Nam #nghệ sĩ #điện ảnh #điện ảnh Việt #trao giải #trao thưởng #tiền thưởng #rạp Đại Nam #Hà Nội #giải thưởng

Xem thêm

Cùng chuyên mục