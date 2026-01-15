Cuộc hôn nhân 32 năm của danh ca Tuấn Ngọc và con gái nhạc sĩ Phạm Duy

TPO - Ít khán giả biết người vợ kín tiếng của danh ca Tuấn Ngọc là ca sĩ Thái Thảo. Bà sinh ra trong gia đình có truyền thống âm nhạc, là con gái nhạc sĩ Phạm Duy và là cháu ruột của danh ca Thái Thanh. Từ đầu những năm 2000, nữ ca sĩ ngừng hoạt động nghệ thuật, lui về chăm sóc ba người con, hậu phương cho chồng.

Cuộc hôn nhân hơn ba thập kỷ

Thông tin danh ca Tuấn Ngọc và ca sĩ Thái Thảo ly hôn tại Mỹ đang được dư luận quan tâm. Hồ sơ từ tòa án cho thấy cả hai ly thân từ tháng 3/2023, hoàn tất mọi thủ tục về tài sản, hôn nhân vào tháng 7/2025, chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài hơn ba thập kỷ.

Trước khi thông tin ly hôn xuất hiện, Tuấn Ngọc hiếm khi chia sẻ đời tư trước truyền thông. Trái với sự nghiệp âm nhạc lừng lẫy kéo dài hơn 50 năm, ông sống kín tiếng và hạn chế nói về gia đình. Tuấn Ngọc là con rể của nhạc sĩ lừng danh Phạm Duy và danh ca Thái Hằng.

Hai nghệ sĩ gặp nhau vào đầu những năm 1990, khi đó Tuấn Ngọc đã nổi danh, còn Thái Thảo là "con nhà nòi", sinh ra trong gia đình nổi tiếng và đang trong giai đoạn khẳng định tên tuổi. Sau nhiều lần đi diễn cùng, cặp ca sĩ nảy sinh tình cảm, quyết định về chung nhà vào năm 1994 và đăng ký kết hôn năm 2003.

Cuối những năm 1990, danh ca Tuấn Ngọc và ca sĩ Thái Thảo tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Cho đến đầu thập niên 2000, nữ ca sĩ dần rời xa sân khấu, trở thành người phụ nữ của gia đình. Bà toàn tâm nuôi dạy ba người con gái, để Tuấn Ngọc yên tâm theo đuổi ca hát, làm trụ cột gia đình.

Ca sĩ Thái Thảo lui về chăm sóc ba người con gái, để chồng phát triển sự nghiệp âm nhạc.

Trong lần hiếm hoi trải lòng về cuộc sống hôn nhân, nam nhạc sĩ bày tỏ cách giữ gìn hạnh phúc gia đình là luôn quan tâm người phụ nữ bên cạnh. "Nếu tôi làm được gì cho người phụ nữ của tôi vui thì tôi sẽ làm. Tôi sẽ làm điều họ thích, chứ không phải tôi thích, họ cần, chứ không phải tôi cần”, giọng ca Riêng một góc trời chia sẻ.

Danh ca Tuấn Ngọc cũng cho rằng người nghệ sĩ buộc phải điều chỉnh bản thân để vun đắp hạnh phúc. "Nếu độc thân thì thích làm gì cũng được. Có gia đình, con cái rồi thì phải có trách nhiệm, không nên làm gì để con cái xấu hổ", nam nghệ sĩ bày tỏ.

Trong lần hiếm hoi nói về vợ, danh ca Tuấn Ngọc trân trọng những gì Thái Thảo làm cho gia đình, nhất là việc từ bỏ đam mê âm nhạc để hoàn thành vai trò người vợ, người mẹ.

“Nhiều năm nay, vợ tôi không đi hát, ở nhà chăm lo cho gia đình. Ca sĩ không biểu diễn là thiệt thòi, không tránh khỏi những lúc buồn tủi, nhớ nghề. Tuy nhiên, gia đình nên có một người xông xáo đối ngoại, làm trụ cột kinh tế, một người tề gia nội trợ. Việc nhà cũng khó khăn không kém gì việc ra ngoài kiếm tiền”, nam ca sĩ chia sẻ.

Còn với ca sĩ Thái Thảo, bà không nghĩ ca hát là tất cả, nhất là từ khi làm mẹ và sinh ba con gái. Trong cuộc phỏng vấn năm 2006, Thái Thảo nói bà buộc phải lựa chọn giữa sự nghiệp và gia đình. Bà cho rằng ông trời không cho ai tất cả, hạnh phúc là chấp nhận thứ bản thân đang có.

Sau ba thập kỷ chung sống, lý do được ca sĩ Thái Thảo đưa ra để chấm dứt hôn nhân là "khác biệt không thể hòa giải". Khán giả bình luận "tiếc cho cuộc tình 30 năm", "bất ngờ vì cái kết của mối tình ba thập kỷ không ồn ào", nhưng phần lớn vẫn tôn trọng quyết định của hai ca sĩ.

Xuất thân lừng lẫy của ca sĩ Thái Thảo

Với phần đông khán giả trong nước, Thái Thảo hiếm khi xuất hiện trên mặt báo do chỉ hoạt động thời gian ngắn, sau đó gần như giải nghệ hoàn toàn. Điều khán giả biết nhiều nhất về cô vợ của danh ca Tuấn Ngọc là xuất thân trong gia đình họ Phạm - một trong những gia tộc có ảnh hưởng lớn nhất nền âm nhạc Việt Nam.

Ca sĩ Thái Thảo sinh năm 1961, là con gái của nhạc sĩ lừng danh Phạm Duy, người được mệnh danh là một trong bốn đại thụ đặt nền móng cho âm nhạc hiện đại Việt Nam. Mẹ của bà là ca sĩ Thái Hằng, dì ruột là danh ca lừng danh Thái Thanh.

Các cậu ruột của Thái Thảo có những cống hiến lớn cho âm nhạc, bao gồm nhạc sĩ Phạm Đình Chương (Hoài Bắc), Phạm Đình Viêm (Hoài Trung). Anh chị em ruột của bà gồm Duy Quang, Duy Cường, Thái Hiền đều theo nghệ thuật, chưa kể thế hệ sau như Ý Lan (con gái danh ca Thái Thanh) và Mai Hương.

Ca sĩ Thái Thảo và danh ca Tuấn Ngọc cuối những năm 1990.

Ca sĩ Thái Thảo theo gia đình ra nước ngoài từ năm 14 tuổi. Bà sớm tham gia nghệ thuật, gia nhập ban nhạc gia đình The Dreamers (1979), trình diễn dòng disco và new wave, thể loại đang thịnh hành bấy giờ.

Giai đoạn này, nhạc sĩ Phạm Duy đặt lời Việt cho nhiều ca khúc ngoại quốc, trong đó không ít bài ông viết riêng cho Thái Thảo biểu diễn. Năm 1985, ở tuổi 24, bà bắt đầu biểu diễn chuyên nghiệp, phát hành các sản phẩm âm nhạc và chạy show đều đặn.

Những năm đầu 1990, Thái Thảo xuất hiện trong các chương trình lớn, đồng thời thu âm album đầu tay Tình em (1991) và sau đó là Rời nhau (1993).

Sau đó bà tham gia các sự kiện kỷ niệm 60 năm âm nhạc Phạm Duy ở Mỹ và Pháp, góp mặt trong các trường ca như Minh Hoạ Kiều hay Hàn Mặc Tử, đánh dấu sự chuyển dịch từ nhạc trẻ sang nhạc trung niên và nghệ thuật.

Cho đến khi kết hôn với Tuấn Ngọc năm 1994, nữ ca sĩ dần lui về sau hậu trường. Đến năm 2004, bà gần như dừng hẳn hoạt động biểu diễn để dành thời gian cho gia đình.

Dù xuất thân trong gia đình được mệnh danh là "cây đa, cây đề" của nền âm nhạc Việt Nam, Thái Thảo hiếm khi nói về bản thân. Trong nhiều năm, bà được xem là hậu phương quan trọng hỗ trợ Tuấn Ngọc tại Mỹ lẫn khi ông trở về Việt Nam biểu diễn ở giai đoạn thập niên 2010-2020.