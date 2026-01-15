Phim bị gỡ bỏ vì bé gái 14 tuổi sinh con

Trang 163 đưa tin bộ phim Ép cá chép may mắn gả cho diêm vương sướng, cả phủ mất sạch vận may vừa lên sóng đã tạo nên làn sóng tranh cãi chỉ trích dữ dội từ khán giả. Phim có nội dung bị đánh giá vi phạm đạo đức xã hội, cổ xúy ấu dâm, lệch lạc trong nhận thức khi nữ chính mới chỉ 7 tuổi kết hôn với tướng quân hơn 20 tuổi.

Bé gái 7 tuổi kết hôn, 14 tuổi làm mẹ

Bộ phim có nội dung kể về cô bé Thẩm Phù (do Lưu Tinh Thần đóng) vốn mang vận mệnh may mắn, nhờ Thẩm Phù nên Thẩm Dục Châu phát triển không ngừng, trở thành tể tướng. Tuy nhiên, Thẩm Dục Châu lại ép Thẩm Phù khi đó mới 7 tuổi, thay em gái mình gả cho Ngụy tướng quân, một kẻ có danh tiếng tàn bạo lạnh lùng với biệt danh "tướng quân Diêm Vương".

Phim ngắn Trung Quốc bị chỉ trích vì nội dung vi phạm quy chuẩn đạo đức xã hội.

Thế nhưng, trái với danh tiếng hung ác của mình, Ngụy tướng quân lại yêu thương, che chở cho Thẩm Phù. Vốn là cá chép may mắn, Thẩm Phù khiến vận khí của phủ tướng quân thay đổi. Trong khi đó, kể từ khi Thẩm Phù rời đi, phủ tể tướng liên tiếp gặp tai ương, bị tịch thu gia sản và diệt môn. Lúc này, Thẩm Dục Châu mới biết mình đã đánh mất vận may, điên cuồng muốn cướp lại Thẩm Phù.

Theo 163, Thẩm Phù chỉ là cô bé 7 tuổi, phải gả cho tướng quân hơn 20 tuổi. Trong phim, Thẩm Phù sinh con khi mới hơn 10 tuổi, bộ phim kết thúc khi nữ chính mới 15 tuổi và đã có một con gái. Ngoài ra còn có những cảnh tán tỉnh giữa hai nhân vật cách nhau gần 20 tuổi, thậm chí có cảnh hôn môi.

Khán giả chỉ trích nhà sản xuất vì đã sản xuất tác phẩm có nội dung gây tranh cãi. Việc để bé gái có cảnh tình cảm với người đàn ông trưởng thành bị cho là hành vi cổ xúy ấu dâm, dễ làm lệch lạc nhận thức của khán giả xem phim. Bên cạnh đó, phim cũng đi ngược lại với đạo đức xã hội, tạo tiền lệ xấu về việc không kiểm soát nghiêm ngặt kịch bản phim được sản xuất. Tác phẩm bị nhiều khán giả yêu cầu gỡ bỏ.

Theo 163, ngoài đời cô bé Lưu Tinh Thần sinh năm 2015, khi đóng phim, Lưu Tinh Thần mới 10 tuổi. Trong khi đó, bạn diễn Cận Vượng của cô sinh năm 1997, hơn Lưu Tinh Thần 18 tuổi. Vì vậy, Cận Vượng cũng không tránh khỏi bị trách mắng khi chấp nhận nói những lời tình tứ với bé gái đáng tuổi con.

Lưu Tinh Thần năm nay mới 11 tuổi, đã đóng những bộ phim có cảnh tình cảm người lớn.

Ngoài ra, khán giả chỉ trích cha mẹ Lưu Tinh Thần vì kiếm tiền mà để con gái nhỏ phải đóng phim tình cảm người lớn không phù hợp với lứa tuổi. Thực tế, Lưu Tinh Thần đóng phim từ năm 4 tuổi, từng tham gia trong các phim truyền hình dài tập như Thủy long ngâm, Trường Nhạc khúc, Xứng đáng để yêu, Đông cực đảo, Hảo đoàn viên... Lưu Tinh Thần có kinh nghiệm diễn xuất, ngoại hình sáng, nếu cha mẹ không bắt cô bé "chín ép" đóng những tác phẩm gây tranh cãi, tương lai diễn xuất của Lưu Tinh Thần triển vọng.

Công chúng kêu gọi quản lý nội dung phim ngắn

Khán giả Trung Quốc kêu gọi các nhà quản lý nghệ thuật kiểm soát tốt nội dung phim ngắn. Trước đó nhiều bộ phim với nội dung kỳ quái lệch lạc đã bị gỡ bỏ như Kỳ lân tặng con, trời ban hỉ phúc, một cô gái đã mang thai với hoàng đế và sinh ra 99 người con trai. Các phim Cô nương bị bệnh trĩ, Lão mẹ Bảo Khiết trở về, Phản công thi vào trường đại học: Tôi tiết lộ sự thật, Tình yêu sai trái thời cổ đại, Hàng nghìn hàng vạn ngôi sao nhập vào tôi đều bị phản đối vì nội dung khó chấp nhận.

Các phim này đều có các tình tiết kỳ dị khó lý giải. Ví dụ trong Tình yêu sai trái thời cổ đại, nữ chính xuyên không về quá khứ được giao nhiệm vụ xử lý hoàng hậu độc ác, cô đã đưa hoàng hậu về thời cổ đại chiến đấu với khủng long.

Trong Hàng nghìn hàng vạn ngôi sao nhập vào tôi, tổng giám đốc gặp nữ chính muốn giở trò đồi bại nhưng nữ chính mặc gần 100 chiếc quần khiến hắn cởi mãi không hết, mệt mỏi tới mức đứng không vững...

Phim ngắn Trung Quốc có nhiều tình tiết kỳ quái.

Những bộ phim này không xây dựng nhân vật có chiều sâu, không quan tâm đến thông điệp hay giá trị nghệ thuật. Tất cả chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là lượt xem và lợi nhuận. Tình tiết trong phim gây sốc và liên tục ngắt vào giai đoạn cao trào để thúc đẩy sự tò mò của khán giả. Với mỗi tập phim ngắn, khán giả phải trả khoảng 5 NDT để theo dõi, từ đó có bộ phim đạt doanh thu lên tới 100 triệu NDT.

Trong bài phát biểu của Triệu Ưu Tú - tổng giám đốc sản xuất của công ty Tinghuadao - tại Hội nghị Phim ngắn Hàng Châu đã đưa ra thông tin chấn động là "5.000 phim ngắn có cảnh tổng tài bị chuốc thuốc trong năm 2025", chứng minh nội dung phim ngắn Trung Quốc gây tranh cãi, mô-típ lặp đi lặp lại như hàng trên dây chuyền.

Để thu hút người xem, nhà sản xuất tạo nên những chủ đề bị đánh giá là vi phạm thuần phong mỹ tục, truyền bá quan điểm tình yêu bám vào nhà quyền quý, kết hôn với nhà giàu. Đến tháng 11/2024, Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc đã ban hành hai thông báo điều chỉnh các phim ngắn về đề tài trung niên và phim có yếu tố "tổng tài bá đạo" (nam chính là doanh nhân giàu có). Sau đó, các nền tảng đã phải rà soát và xóa bỏ những nội dung vi phạm quy định.

Trong một tháng, nền tảng Douyin xóa bỏ 209 phim ngắn từng gây sốt, thu hút hàng trăm triệu đến hàng tỷ lượt xem như Dàn mỹ nữ vây quanh tôi, Cha tôi là người giàu nhất thế giới, Sốc khi bà nội đưa cháu đích tôn xuống suối vàng, theo National Business Daily. Tháng 10/2024, nền tảng này cũng xóa 240 phim bị đánh giá tiêu cực.

Theo Báo cáo ngành phim ngắn Trung Quốc 2024, thị trường này đã đạt quy mô 50,4 tỷ NDT (6,96 tỷ USD) với hơn 662 triệu khán giả, thậm chí có tiềm năng vượt doanh thu điện ảnh. Chính vì vậy, nhiều nhà sản xuất đã tích cực đầu tư vào dòng phim này. Tuy nhiên, vấn đề kiểm duyệt nội dung, đảm bảo chất lượng đang trở thành yêu cầu cấp thiết của các cơ quan quản lý nghệ thuật.