Mở phim Việt nào cũng thấy đàn ông ngoại tình

TPO - "Gia đình trái dấu" gây tranh cãi vì tình tiết ông Phi ngoại tình, có con riêng. Nhiều khán giả cho rằng phim đi vào lối mòn, cổ xúy ngoại tình, chèn ép phụ nữ.

Bộ phim Gia đình trái dấu do NSƯT Hoàng Hải và NSƯT Kiều Anh đóng chính đang vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích của khán giả sau khi xuất hiện tình tiết ông Phi có con riêng sau một lần lầm lỡ. Có người cho rằng phim giờ vàng luôn kèm theo tình tiết đàn ông ngoại tình, cũng có khán giả nhận xét phim đang ép buộc những người vợ phải chấp nhận sai lầm của chồng và tha thứ cho việc họ phản bội gia đình.

Cụ thể, ở tập 20, sau khi bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) biết tin ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) từng ngoại tình và có một đứa con riêng, bà đã rất suy sụp. Tuy nhiên, ông Phi luôn khẳng định đây là sai lầm một lần duy nhất trong đời của ông, muốn bà Ánh tha thứ.

Ông Phi ngoại tình và có con riêng.

Bà Ánh suy sụp vì người chồng hoàn hảo đã phản bội mình.

Không những vậy, chị họ của ông Phi còn đến nhà trình bày hoàn cảnh của Dung, người phụ nữ đã có con với ông Phi, bày tỏ sự thương xót cho cô, và muốn bà Ánh phải thông cảm, hiểu cho hoàn cảnh của họ. Con gái Dương cũng mong muốn mẹ nghĩ lại sự tử tế của bố trong suốt những năm qua để tha thứ cho ông.

Đến tập 21, khi bà Ánh nhất quyết muốn ly hôn, ông Phi lại tỏ ra tức giận, giận dỗi vì bà Ánh quá tuyệt tình, không có sự thấu hiểu cho chồng. Bộ phim còn khắc họa hoàn cảnh của bé Nhi là trẻ mồ côi đáng thương để lấy lòng người xem.

Nhưng khi vợ muốn ly hôn, ông Phi lại trách bà Ánh quá tuyệt tình.

Trước sự dẫn dắt của kịch bản, không ít khán giả bình luận cho rằng bà Ánh nên tha thứ cho chồng để giữ mái ấm gia đình, nhận nuôi bé Nhi như một lần làm phúc, cho bé có nơi che chở yêu thương.

Tuy nhiên, nhiều khán giả tức giận trước kịch bản Gia đình trái dấu. Với những người bảo vệ phái nam, họ cho rằng phim Việt luôn xây dựng tình tiết người đàn ông ngoại tình để đẩy mâu thuẫn trong gia đình lên cao.

"Nhà nước đang khuyến khích kết hôn sinh con mà phim Việt cứ viết tình tiết đàn ông ngoại tình thì còn ai muốn lấy chồng nữa", "Tại sao đàn ông luôn là người mắc lỗi, luôn ngoại tình trong phim Việt, kịch bản cũ rích nhàm chán quá", "Mở tivi lên phim nào cũng thấy đàn ông ngoại tình dù vợ có tốt đến đâu, có xinh đẹp đến đâu, trong Lằn ranh các cán bộ đầu tỉnh cũng có bồ nhí", khán giả bức xúc vì phim đi vào lối mòn.

Khán giả cho rằng phim luôn mô tả đàn ông là người dễ phạm sai lầm, ngoại tình phản bội vợ.

Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng phim Gia đình trái dấu đang cố "bình thường hóa việc ngoại tình", "ép buộc đạo đức khiến người vợ phải tha thứ".

"Xem phim khó chịu quá, đang rửa bát bận tay chứ không là tắt đi rồi. Chị họ đến nói chuyện như ép buộc bà Ánh phải hiểu cho cặp đôi ngoại tình", "Ngoại tình thì ly hôn, tại sao cần phải hiểu cho hoàn cảnh của kẻ phản bội", "Xem phim hết muốn lấy chồng, người đạo mạo, yêu vợ thương con như ông Phi cũng chẳng sạch sẽ", "Phản bội vợ rồi còn thái độ, ông Phi làm mình thất vọng quá", "Nếu bà Ánh quay lại với ông Phi, chấp nhận bé Nhi tức là phim đang cổ xúy ngoại tình, bình thường hóa việc người phụ nữ phải nhẫn nhịn chịu đựng cái sai của chồng", "Thích NSƯT Hoàng Hải nhưng vai này của anh chán quá", khán giả chỉ trích phim chèn ép phụ nữ.

Phim còn thể hiện bé Nhi đáng thương, rất dễ gây đồng cảm nên nhiều người cho rằng bà Ánh phải tha thứ cho chồng, đón nhận bé Nhi.

Gia đình trái dấu có sự tham gia diễn xuất của NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Kiều Anh, NSND Quốc Trị, cùng nhiều diễn viên như Thừa Tuấn Anh, Quỳnh Trang, Thái Vũ, Thùy Dương, Việt Bắc... Những tập đầu, khán giả bức xúc khi hình tượng nhân vật bà Ánh quá nhõng nhẽo, hành xử cảm tính, vượt ranh giới sự hài hước và trở nên lố lăng.

Hay như ông Phi, là trụ cột gia đình, mang trong mình những món nợ lớn phải trả hàng tháng, trách nhiệm với cha và em trai ở quê, nhưng ông đưa ra quyết định nghỉ việc một cách bốc đồng và thiếu suy nghĩ. Nhiều tình tiết phim bị đẩy lên cao một cách vô lý khiến khán giả chán và muốn phim nhanh kết thúc.